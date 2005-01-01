Назарбаев объявил об отставке

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в обращении к жителям страны объявил об уходе в отставку.

«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента», – сказал Назарбаев в обращении к жителям страны, которое транслировалось по одному из республиканских телеканалов, передает ТАСС.

Исполняющим обязанности президента до выборов назначен спикер сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает РИА «Новости».

Назарбаев родился 6 июля 1940 года, с 24 апреля 1990 года занимал должность президента Казахстана, до этого был президентом Казахской ССР.