Назарбаев назвал своего преемника

Ушедший в отставку с поста президента Казахстана Нурсултан Назарбаев, говоря об и. о. главы государства Касым-Жомарте Токаеве, заявил, что этому человеку можно доверить управление страной.

«Я верю, что Токаев – это тот человек, которому мы можем сегодня доверить управление Казахстаном», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что Токаев будет исполнять обязанности президента до выборов нового главы государства.

Назарбаев прямо во время телеобращения подписал указ о прекращении своих полномочий президента Казахстана с 20 марта и о передаче их спикеру сената Токаеву на оставшийся президентский срок.

Последние выборы в Казахстане прошли в 2015 году. Полномочия Назарбаева заканчивались в 2020 году.

Ранее Назарбаев объявил, что уходит в отставку с поста президента страны, он возглавит Совбез республики.