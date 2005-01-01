Назарбаев будет больше чем президентом

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19 марта, вторник  |  Последнее обновление — 21:54  |  vz.ru
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Как долго продлится укрепление рубля

Сейчас хорошее время для покупки валюты, например для путешествий за границу, говорят экспертыФото: Сергей Коньков/ТАСС
Российская валюта удивительным образом укрепилась до уровня семимесячной давности. Последний раз доллар стоил 65 рублей, а евро – 74, аж в августе 2018 года. При этом никакого яркого события не произошло. Что же подтолкнуло рубль к укреплению? И главное – как долго это продлится и скоро ли ждать жесткой посадки? Подробности...
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Зачем «непотопляемому авианосцу» Крыму потребовалась дальняя авиация

По мнению экспертов, появление Ту-22М3 в Крыму оправдано с военной точки зренияФото: Vadim Savitsky/Global Look Press
Информация о размещении эскадрильи бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 в Крыму вызвала переполох в информационном пространстве. Слова заявившего об этом первым сенатора Виктора Бондарева были опровергнуты пресс-службой Совета Федерации, его думский коллега Владимир Шаманов также не подтвердил переброску Ту-22М3 в Крым. Зачем размещать на полуострове дальнюю авиацию? Подробности...
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«Полет на Луну» даст новые сведения об отношениях мужчин и женщин

Экипаж готов к длительному экспериментуФото: Максим Блинов/РИА Новости
19 марта «на Луну» отправится международный экипаж из шести человек: в рамках проекта SIRIUS начинается их четырехмесячная изоляция. В «полете» участвуют три российских девушки, летчик-космонавт РФ и два американца. Один из наиболее важных выводов ученые сделают об особенностях взаимодействия мужчин и женщин в столь длительном «совместном полете». Подробности...
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США насаждают марионеток в руководстве Прибалтики

Вайра Вике-Фрейберга запомнилась как один из наиболее антироссийски настроенных лидеров стран ПрибалтикиФото: Candy Welz/dpa/Global Look Press
Государства Прибалтики в их нынешнем виде сформированы «подсадной» элитой. Да, буквально так: высшие посты в этих странах неоднократно занимали личности, приехавшие с заокеанского континента. Кто все эти люди и почему их биография принципиально мешает наладить хорошие отношения между Россией и странами, которые они представляют? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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В чем причина материнского безумия

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Дискуссия о том, обладает ли душой эмбрион, стара как мир. Разумом, впрочем, точно не обладает. И жестоко, но факт: изъятый из тела женщины эмбрион не будет, корчась от жажды, есть стиральный порошок, ожидая мать, которая не придет. Подробности...
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Скорбь по погибшим в Новой Зеландии превратили в дешевый трюк

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Когда глава Германии Ангела Меркель соболезнует жертвам расстрела в Новой Зеландии, мы ее понимаем. Но мы помним, что в Берлине от теракта погибло 12 человек, и только спустя год Меркель нашла время и силы встретиться с родственниками жертв. Подробности...
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В Крыму был сделан выбор судьбы России

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Множество моих знакомых – чиновники, креативный класс и бизнесмены – рассуждали, что лучше потерять Крым, чем возможность ездить за границу отдыхать, и курс доллара/евро куда важнее. Это все такая большая отечественная традиция. Подробности...
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            Назарбаев будет больше чем президентом

            Власть в Казахстане останется в руках Нурсултана Назарбаева    19 марта 2019, 20:15
            Фото: Mukhtar Kholdorbekov/Reuters
            Текст: Петр Акопов

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            Нурсултан Назарбаев сложил с себя обязанности президента Казахстана и назвал имя своего преемника. Через три месяца исполнится 30 лет с того момента, как Назарбаев возглавил Казахстан – тогда еще социалистическую республику в составе СССР – но и сейчас нельзя говорить о завершении «эпохи Нурсултана». Елбасы по-прежнему будет руководить страной.

            «Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента. В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана... Это счастье – быть президентом такой страны. Я служил вам верой и правдой» – так 78-летний Нурсултан Назарбаев объявил своим согражданам об уходе в отставку.

            Уже в четверг в качестве исполняющего обязанности президента Казахстана будет приведен к присяге Касым-Жомарт Токаев, спикер сената Казахстана. А через год, в апреле 2020-го, состоятся и очередные выборы – на которых, без сомнения, одержит победу Токаев, про которого Назарбаев сказал, что «он человек честный, ответственный и обязательный... я верю, что Токаев – именно тот человек, кому мы можем доверить управление Казахстаном».

            Учитывая, что Назарбаев возглавлял Казахстан с 22 июня 1989 года – сначала в качестве первого секретаря ЦК Компартии Казахстана (это пост за треть века до него занимал Леонид Брежнев), потом в качестве президента союзной республики, а с конца 1991 года, после распада СССР, уже как глава независимого государства, его отставка вызвала бурю эмоций в России. Как же так, глава ближайшего союзника России, участника Евразийского союза уходит с поста президента, что же теперь будет с Казахстаном? Тем более что там проживают 3,5 миллиона русских – пятая часть населения этой республики.

            «Теряем Казахстан, к власти придут исламисты, будет майдан, страна уйдет к Китаю, нет, к США»

            – каких только страшилок не встретит читатель газет и соцсетей. Но Нурсултан Абишевич Назарбаев неслучайно не только самый долгоправящий правитель на постсоветском пространстве, но и самый мудрый – поэтому никаких потрясений после 20 апреля в Казахстане не будет. Хотя бы потому, что Назарбаев уходит с поста президента – но не от власти.

            Об этом он сам предельно четко сказал в своем обращении: 

            «Как вам известно, нашими законами я наделен статусом Первого Президента – Елбасы (Лидер нации). Остаюсь председателем Совета Безопасности, который наделен серьезными полномочиями. Остаюсь председателем партии «Нур Отан», членом Конституционного Совета. То есть остаюсь с вами. Заботы страны и народа остаются моими заботами». 

            То есть Назарбаев будет и дальше руководить Казахстаном – теперь не в качестве президента, а пользуясь своим статусом лидера нации, который подкреплен и руководством Советом безопасности, и председательством в правящей партии. То есть у Назарбаева в руках остаются все рычаги власти, и формальные, и, что еще более важно, неформальные. Назарбаев создал независимый Казахстан вопреки, кстати, своему желанию, потому что был одним из тех, кто выступал против развала СССР, и он будет и дальше руководить им. Столько лет, сколько еще ему отпущено Богом.

            Но зачем тогда нужна была сегодняшняя отставка?

            И об этом Назарбаев сказал совершенно откровенно:

            «Как основатель независимого казахстанского государства вижу свою будущую задачу в обеспечении прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат проводимые в стране преобразования».

            Хотя конституция республики не так давно была изменена в сторону усиления роли парламента, нельзя сказать, что Назарбаев хочет оставить после себя некое коллективное руководство.

            Во-первых, оно совершенно неэффективно (чему есть масса примеров и в отечественной, и в мировой истории) и может быть только переходным (но с риском привести к смуте, тем более в такой стране, как Казахстан), а во-вторых, совершенно не отвечает восточной, и в частности тюркской, традиции.

            Назарбаев, конечно, хочет усилить разделение властей и закрепить институты, регулирующие баланс сил внутри кланового казахского общества. Но при этом ему нужно и вырастить преемника, человека, который сможет взять на себя всю полноту власти после смерти елбасы.

            Касым Токаев, который возглавит страну на ближайшие шесть лет (год до выборов и пять после), вряд ли станет таким человеком – этому карьерному дипломату сейчас 65 лет, и если предположить, что Назарбаеву отпущено еще 5–10 лет жизни, то сложно представить, что он захочет оставлять страну на человека, разменявшего восьмой десяток.

            Сам Назарбаев возглавил Казахстан в 48 лет и будет подбирать себе преемника среди политиков не пенсионного возраста. Не исключен вариант и выбора кого-то из родственников Назарбаева, что вполне вписывается в азиатскую (и не только) модель передачи власти. Хотя вряд ли это будет его дочь Дарига.

            Для России чрезвычайно важным является курс Казахстана на создание и укрепление Евразийского союза. И нет никаких сомнений в том, что Назарбаев продолжит его и в качестве «отца нации». Для него важно, чтобы независимость Казахстана сохранилась и после его смерти. А ей угрожают две вещи.

            Во-первых, жесткая борьба за власть между различными кланами внутри казахского общества. Что теоретически может привести к распаду созданного Назарбаевым государства и его последующему разделу между соседями.

            Во-вторых, присоединение Казахстана или его части к России, которое может стать как следствием смуты внутри Казахстана, вызванной борьбой за власть, так и результатом процесса интеграции и централизации внутри Евразийского союза, когда среднеазиатская республика будет постепенно растворена в нем.

            Обе эти угрозы неактуальны, пока жив Назарбаев, и он хочет сделать так, чтобы они не стали реальностью при его преемнике. Россия не хочет поглощать и уж тем более дестабилизировать Казахстан – нам важно, чтобы казахстанские элиты были настроены на сохранение и развитие все более тесных экономических, политических, культурных и человеческих связей между двумя странами, на укрепление Евразийского союза как новой формы общности наших народов.

            Что особенно важно, учитывая наличие многомиллионного русского меньшинства в Казахстане и того факта, что Северный Казахстан был освоен и заселен русскими. Тесный союз и интеграция двух стран – безальтернативный курс для любого казахского руководителя, желающего мира и процветания своей стране.

            Нет сомнений, что Нурсултан Назарбаев сделает все для того, чтобы со временем передать власть именно так настроенному новому поколению казахстанской элиты, которую он же и формирует.


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