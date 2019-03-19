Путин пообщался с Назарбаевым

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, содержание разговора пока не разглашается, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, Назарбаев во вторник объявил об уходе в отставку с поста президента страны. Он возглавит Совбез республики. Своим преемником он назначил спикера Сената Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.