Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу республики Астану в Нурсултан – в честь первого президента Нурсултана Назарбаева.

«Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника – первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева. Наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан», – сказал Токаев.

Кроме того, он предложил назвать центральные улицы всех областных центров Казахстана именем Назарбаева, передает РИА «Новости».

По его словам, Назарбаев останется пожизненным «отцом народа». Также Токаев считает, что Назарбаеву следует воздвигнуть памятник в Астане, а все портреты президента республики должны остаться обязательным атрибутом в помещениях госслужащих, передает ТАСС.

Ранее вступающий в должность президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу республики.

Во вторник Нурсултан Назарбаев, который руководил Казахстаном почти 30 лет, объявил об уходе в отставку. Преемником был назначен спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев. При этом сам Назарбаев останется во главе Совбеза республики.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о новом статусе Назарбаева после отставки с поста президента Казахстана.