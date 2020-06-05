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5 июня, пятница  |  Последнее обновление — 13:34  |  vz.ru
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Выборы президента США помогут «Северному потоку – 2»

Американцы придумали новый план, как остановить строительство российской трубыФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В США рассказали, какой именно удар Америка готова нанести по «Северному потоку – 2». Новые санкции не ударят напрямую по Газпрому. Однако они усложнят жизнь компаниям, которые будут оказывать России услуги по достройке газопровода. Впрочем, новые санкции могут вступить в силу, когда строительство «Северного потока – 2» будет уже завершено. И не последнюю роль в этом сыграют выборы президента США. Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

Даже диаметр ракеты имеет большое значение для ее успехаФото: REUTERS/Joe Skipper
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon. Несомненно, Илон Маск произвел ряд ярких, но по сути чисто внешних эффектов (как его новые скафандры, например). Однако некоторые технические решения Crew Dragon действительно стали большим шагом вперед для освоения космоса. Хотя и рискованными. Подробности...
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Евразийскую интеграцию России подрывают с юга

Граница между Киргизией и Казахстаном становится точкой конфликта, где затрагиваются и российские интересыФото: Тимур Батыршин/РИА Новости
Сюжет с «белорусскими креветками» получил новое продолжение - на этот раз совсем в другом регионе. На защиту российского рынка от контрабанды встали таможенники Казахстана. А пострадавшим стал другой член важнейшего для Москвы интеграционного объединения, Евразийского союза - Киргизия. Каковы будут политические последствия разгорающегося на границе конфликта? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Интеграции черных в Америке так и не случилось

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Почему внутри Америки так много самых разных людей так активно поддерживают протесты, а иностранцам и иммигрантам первого поколения кажется, что чёрные люди давно чрезмерно эксплуатируют карту рабства, сегрегации и неравенства и заходят слишком далеко? Подробности...

В США творится большевистский обман

Илья Переседов, журналист
Бацилла левой идеологии, которая убила Российскую империю и лишила её будущего, через сто лет точно так же может пустить под откос историю США. Тогда американцам придётся напоминать себе о потерянном величии своей страны куплетами про «Песни Элвиса, и хруст кунжутной булки…» Подробности...
Обсуждение: 43 комментария

С чиновниками-вотчинниками не будет «НЭПа 2.0»

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Глядя на ситуацию в Норильске, приходится констатировать, что со времён крепостного права или даже вотчинного управления в умах иных чиновников мало что изменилось. Москва далеко, авось не заметят, по-тихому проскочим, а там ладно. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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      Илон Маск вернул США в пилотируемую космонавтику

      В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий
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      Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

      В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
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      В России отметили день пограничника

      28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
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              Евразийскую интеграцию России подрывают с юга

              Граница между Киргизией и Казахстаном становится точкой конфликта, где затрагиваются и российские интересы   5 июня 2020, 13:22
              Фото: Тимур Батыршин/РИА Новости
              Текст: Евгений Погребняк

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              Сюжет с «белорусскими креветками» получил новое продолжение - на этот раз совсем в другом регионе. На защиту российского рынка от контрабанды встали таможенники Казахстана. А пострадавшим стал другой член важнейшего для Москвы интеграционного объединения, Евразийского союза - Киргизия. Каковы будут политические последствия разгорающегося на границе конфликта?

              С середины мая на границе Казахстана со стороны Киргизии выстроились километровые очереди из сотен большегрузных фур. Скорость прохождения транспорта зависит от многих факторов и далеко не всегда это только заявленная цель борьбы с контрабандой и коронавирусной инфекцией. В Пограничной службе Киргизии заявили, что дополнительные ограничения стали появляться ещё с конца прошлого года (то есть до введения карантина) и сейчас ситуация стала просто критической. Среди прочих товаров сейчас на границе портятся свежевыращенные овощи и фрукты, которые везли на российские рынки.

              «Заторы на границе к сожалению, случаются регулярно. – подтвердил газете ВЗГЛЯД сопредседатель Клуба региональных экспертов «Пикир» из Бишкека Игорь Шестаков. – Одна из основных причин заключается в том, что физические лица неправильно оформляют грузы, не имеют всей разрешительной документации, указывают меньший вес, чем везут на самом деле. Также актуальной остаётся проблема контрабанды», – считает Шестаков.

              Для Бишкека северная граница с Казахстаном безальтернативна в плане внешней торговли. Через неё идёт вся торговля с Россией, тем же Казахстаном, Европой и даже Турцией.

              Контрабанда, в особенности китайская, давно стала проблемой в казахстанско-киргизских отношений. До вступления Киргизии в ЕАЭС киргизские таможенные сборы на китайские товары были невелики. Оказавшиеся в Киргизии китайские товары вывозили в другие страны СНГ, и главным образом в Россию. По сути это был обычный реэкспорт. После вступления в Евразийский союз пошлины пришлось повысить, но была найдена другая лазейка.

              Поскольку размер пошлины зависел от цены товара, то эту цену на киргизской таможне безбожно занижали в несколько раз. Потом бирки с надписью Made in China заменялись на Made in Kyrgystan и под видом киргизской продукции шли на экспорт. Наживаются на этом таможенники и транспортные компании.

              Текущая ситуация в Средней Азии вызывает аналогии со схемами, которые мутят партнёры России из другой страны ЕАЭС – Белоруссии. После введения Москвой ответных продовольственных санкций против западных стран Белоруссия внезапно оказалась производителем многих экзотических видов продовольствия. «Белорусская семга», «белорусские крабы» и «белорусские креветки» стали нарицательным обозначением таможенных злоупотреблений, которые допускает в адрес Москвы ее ближайший союзник.

              То же самое теперь происходит и на Юге Евразийского союза. Только на страже таможенных интересов Москвы стоит другой ее ближайший союзник - Казахстан, который не допускает на российский рынок контрабанду из Киргизии.

              Политические издержки

              Самое крупное обострение в киргизско-казахских отношений случилось в 2017 году во время президентской компании в Киргизии. Тогда президент Алмазбек Атамбаев посчитал, что соседняя страна вмешивается в выборы и сделал эмоциональные выпады в сторону Нурсултана Назарбаева. Этого хватило, чтобы казахстанские таможенники увидели контрабанду там, где раньше не замечали. По сути Киргизия оказалась в экономической блокаде, т.к. встала большая часть внешней торговли, которая шла большегрузным транспортом.

              Блокада продолжалась несколько месяцев, пока ситуацию лично не стал решать новоизбранный президент Сооронбай Жээнбеков, который смог найти общий язык со своим казахстанским коллегой. Евразийская экономическая комиссия не смогла (сама разрулить эту ситуацию, хотя налицо был серьёзный экономический конфликт между двумя членами ЕАЭС. Не найдя поддержки в Москве, Бишкек стал жаловаться на Нур-Султан в ВТО, но тоже не слишком удачно.

              Сейчас ситуация ещё не дошла до такого обострения, но тревожные звоночки уже есть. В частности, Комитет киргизского парламента по международным делам больше не рассматривает никаких вопросов, связанных с ЕАЭС, пока не разрешится ситуация на киргизско-казахстанской границе. Фактически парламент теперь не сможет одобрить ни одно новое соглашения с Евразийским союзом. Ранее один депутат и вовсе предложил выйти из ЕАЭС, поскольку посчитал что в разгар коронавирусной пандемии Киргизия осталась в одиночестве и ей никак не помогали.

              «Ситуация на киргизско-казахстанской границе противоречит договоренностям союзных государств. Мы с прошлого года в рамках регламента ЕАЭС обращаемся в коллегию, так как ситуацию расцениваем как барьер. И это противоречит нашим внутрисоюзным договоренностям. Будем надеяться, что в ближайшее время вопрос будет решен», – заявил вице-премьер-министр Киргизии Эркин Асрандиев, который лично отправился на границу ознакомиться с ситуацией.

              Сложно сказать, насколько обосновано на казахской таможне затягивают досмотр грузов. При этом солидные компании чаще всего проверку проходят быстро.

              «Юридические лица обычно не сталкиваются с такими проблемами, так как они грамотно оформляют грузы по всем нормативам. Как например это делает компания PepsiCo, которая известна своей продукцией «Весёлый молочник». Даже в самые кризисные моменты взаимоотношения Киргизии и Казахстана её продукция без проблем пересекала казахстанскую границу. Евразийский союз декларирует свободное перемещение товаров, но в любых подобных декларациях есть свои правила», - полагает Игорь Шестаков.

              Устойчивость ЕАЭС под вопросом?

              До вступления в ЕЭАС Киргизия получала хорошие доходы от торговли с Китаем, который ввозил в страну товары по низким ценам. Местный производитель был уничтожен ещё в 90-е годы, поэтому протекционизмом спасать было некого. Причины по которым политические элиты охотно согласились присоединиться к Таможенному союзу, заключилась в ожидании налаживания надёжного экспорта в Россию и Казахстан, как местных товаров, так и реэкспортных.

              Эти ожидания оправдывались только в первые годы членства, когда действовал переходный режим. Теперь же льготы кончились и торговать нужно по общим правилам, к чему киргизские предприниматели оказались не готовы.

              «Киргизия после вступления в ЕАЭС не смогла комфортно вписаться в новые для неё торговые условия, – сообщил газете ВЗГЛЯД доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Евгений Трещенков. – Киргизстанские производители и экспортеры сталкиваются с серьезной конкуренцией со стороны российских и казахстанских коллег. А возможности реэкспорта товаров из Китая стали сильно ограничены.

              При присоединении к Евразийскому союзу Бишкек рассчитывал, что возникающие издержки будут компенсированы, чего в достаточной мере не произошло. У Казахстана, в свою очередь, тоже есть масса претензий к соседу».

              Несмотря на очевидные проблемы между двумя членами Евразийского союза, вероятность небольшая, что кто-то хлопнет дверь и уйдёт, как это сделала Великобритания на другом конце света. Ведь альтернативной интеграции в Средней Азии пока нет, а торговля с другими членами ЕАЭС для Киргизии всегда была определяющей.

              «Эти кризисы на таможенных пунктах пока не оказывают принципиального влияния на устойчивость ЕАЭС. Вообще, торговые разногласия, пока они не увязаны с политичекими вопросами, это нормально. Куда более серьезным вызовом для ЕАЭС традиционно являются российско-белорусские конфликты. Влияние на ситуацию самой Евразийской экономической комиссии, к которой обе стороны апеллируют, ограничено в силу реальных полномочий данного органа. А прямое вмешательство той же России в ситуацию маловероятно и нежелательно, и может произойти, скорее, если само существование Евразийского союза окажется под угрозой, – резюмирует Евгений Трещенков.


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