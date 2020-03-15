В Казахстане объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса

С понедельника в Казахстане вводится чрезвычайное положение на территории всей страны, говорится в указе казахстанского президента.

«В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией в целях защиты жизни и здоровья граждан ввести в соответствии с законодательством Республики Казахстан на всей территории Республики Казахстан чрезвычайное положение на период с 08 часов 00 минут (05.00 мск) 16 марта 2020 года на срок до 07 часов 00 минут (04.00 мск) 15 апреля 2020 года», – передает РИА «Новости» текст указа.

При этом решено на период режима ЧС усилить охрану общественного порядка и особо важных государственных и стратегических объектов, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Казахстане зафиксировано шесть случаев заболевания COVID-19. До этого Казахстан временно ограничил использование внутренних документов для граждан России и Киргизии при пересечении границ.

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