Казахстан отказался вводить санитарный контроль на границе с Россией

На границах Казахстана с Россией и Киргизией нет необходимости вводить усиленный санитарный контроль, заявил глава министерства здравоохранения республики Елжан Биртанов.

По его словам, согласно действующим нормам ЕАЭС Казахстан не контролирует границу с Киргизией и Россией, поскольку страны находятся в единой таможенной зоне и обмениваются информацией друг с другом, передает РИА «Новости».

Он добавил, что на границах с соседними странами «есть таможенный и пограничный контроль».

«Кыргызстан и Россия не относятся к неблагополучным странам (по коронавирусу), поэтому необходимости проводить усиленный санитарный контроль нет», – сказал Биртанов.

При этом министр отметил, что сейчас на таможенные пункты с Россией и Киргизией дополнительно направлены санитарные специалисты, однако проверку с использованием тепловизоров, по его мнению, проводить не стоит.

«Нам важнее мониторить человека на дому, чем на границе, потому что на границе он может быть больной, но с нормальной температурой», – отметил Биртанов.

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