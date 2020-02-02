Россия приостановила движение пассажирских поездов в сообщении с Китаем

Россия остановила движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем с 3 февраля, заявили в РЖД.

«В целях предупреждения проникновения на территорию РФ новой коронавирусной инфекции, с 00 часов 00 минут московского времени 3 февраля 2020 года до особого указания временно приостановлено движение следующих пассажирских поездов и беспересадочных вагонов в сообщении с КНР: поезд № 3/4 Пекин – Москва формирования «Китайских железных дорог»; поезд № 320/20-19/319 Чита – Забайкальск – Пекин; беспересадочные вагоны Москва – Пекин, курсирующие в составах поездов № 2/1, № 320/319 и № 20/19», – сообщило РЖД, передает РИА «Новости».

Беспересадочные вагоны Москва – Пекин, отправившиеся из российской столицы 1 февраля, проследуют в сообщении Москва – Забайкальск.

Отмечается, что таким образом железнодорожное сообщение между двумя странами полностью прекращено.

В четверг сообщалось, что с 31 января Россия закроет 16 пунктов пропуска через границу с Китаем – в том числе железнодорожные и автомобильные. Отмечалось, что будет приостановлено и пассажирское сообщение с Китаем. Позже СМИ сообщили, что якобы существует проект приказа, отменяющий запрет на грузовое сообщение поездов с Китаем.

Новым коронавирусом заражено более 14 тыс. человек, умерли 304 человека, зафиксирована одна смерть за пределами Китая. Заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России.