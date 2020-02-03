Ростуризм сообщил, что все организованные российские туристы вернулись из Китая.

«По поступившей информации от туроператоров, осуществляющих деятельность по китайскому направлению, все организованные группы российских туристов, находившиеся в Китайской Народной Республике, на острове Хайнань, вернулись в Российскую Федерацию», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что эвакуация 133 граждан России из Китая воздушно-космическими силами запланирована на 3-5 февраля.

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Напомним, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 17 тыс. человек, умерли более 360 человек.

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