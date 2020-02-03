Жертвами коронавируса в Китае стали более 360 человек

Число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 17 тыс. человек, умерли более 360 человек, сообщил китайский госкомитет по делам здравоохранения.

Коронавирусом в Китае заразились 17 тыс. 205 человек. 361 человек умер. В тяжелом состоянии находятся почти 3 тыс. человек.

Число предполагаемых случаев заболевания превысило 21,5 тыс. человек, передает ТАСС.

475 пациентов выписаны из больницы.

За день в Китае жертвами коронавируса стали 57 человек, выявлено более 2,8 тыс. новых случаев заболевания.

South China Morning Post пишет, что в Азии вне Китая зафиксированы 95 случаев заражения, в Европе 23, в Северной Америке -13 и в Австралии – 12, передает РИА «Новости». В четверг ВОЗ объявила международный режим ЧС в связи со вспышкой коронавируса в Китае. На ваш взгляд Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом? Да

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Заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. Россия приостановила движение пассажирских поездов в сообщении с Китаем.

Зафиксирована одна смерть за пределами Китая.

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