Названы сроки эвакуации россиян из Китая силами ВКС

Эвакуация 133 граждан России из Китая воздушно-космическими силами запланирована на 3-5 февраля, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Также с 14 февраля могут быть приостановлены чартерные рейсы, на которых россияне возвращаются из Китая, добавила Голикова, сообщает ТАСС.

«Регулярные рейсы между Москвой и четырьмя городами КНР продолжают функционировать, но те чартерные рейсы, которые возвращают наших граждан из КНР в Россию, мы бы хотели остановить 14 числа (февраля, – прим. ВЗГЛЯД). Обращались к нашим гражданам, которые находятся в КНР, чтобы они приняли ответственное решение по возвращению в Россиб. Делается это исключительно из (соображений, – прим. ВЗГЛЯД) сохранения здоровья этих граждан», – сказала она.

По ее словам, пока нет оснований для введения в России новых ограничений в связи с распространением коронавируса, в том числе для введения режима ЧС.

«По мере реагирования на ситуацию, на ее развитие в КНР мы будем либо действовать в жестком режиме либо в том режиме, в котором мы сейчас взаимодействуем, в плановом порядке. Когда речь идет о жестком режиме, то речь идет о ЧС. <...> Оснований для того, чтобы вводить какие-то ограничительные меры, помимо тех, которые мы уже ввели, на сегодняшний день не имеется», – заявила Голикова.

Кроме того, Голикова добавила, что до 1 марта будет ограничен ввоз экзотических животных из Китая.

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Напомним, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 17 тыс. человек, умерли более 360 человек.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу дал указания о создании авиационной группировки для эвакуации российских граждан из Китая, всего планировалось задействовать пять самолетов.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса.

Авиакомпания S7 приняла решение с 4 февраля по 28 марта полностью остановить рейсы в Китай. Россия остановила движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем.