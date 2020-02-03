Мишустин подписал национальный план по борьбе с коронавирусом

Председатель российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса.

«Приняты все необходимые меры, работает оперативный штаб, ситуация под контролем. Мы буквально на днях подписали национальный план по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России», – сказал Мишустин, передает РИА «Новости».

Он добавил, что больные, у которых выявлен опасный вирус, изолированы, и врачи оказывают им всю необходимую помощь. Кроме того, принятые властями меры по противодействию коронавирусу предусматривают депортацию зараженных вирусом иностранных граждан.

Премьер подчеркнул, что в России есть все необходимые лекарства и средства защиты для борьбы с коронавирусом. «Важно, чтобы люди были ими полностью обеспечены и, конечно, чтобы цены в аптеках оставались на прежнем уровне. За этим поручено следить Федеральной антимонопольной службе и Росздравнадзору», – отметил он.

Также Мишустин сообщил, что сроки проведения Российского инвестиционного форума в Сочи в 2020 году будут перенесены из-за коронавируса. «Мы эту ситуацию обсуждали, предлагаю не отменить, а перенести его (форум), как мы обсуждали, на другие сроки. В этом смысле нужно, конечно, в первую очередь думать о безопасности и здоровье наших граждан, да и участников форума», – сказал Мишустин, передает ТАСС

Планировалось, что Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи с 12 по 14 февраля.

Тем временем число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 17 тыс. человек, число жертв составило 361 человек. Кроме того, от коронавируса зафиксирована одна смерть за пределами Китая. Заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России.

По мнению многих ведущих мировых экспертов в области инфекционных заболеваний, китайский коронавирус может распространиться по всему миру и стать пандемией.

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