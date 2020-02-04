Россия ограничила въезд иностранцев с территории Китая

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4 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 00:58  |  vz.ru
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У России есть задел для достройки «Северного потока – 2»

Россия исторически специализировалась на строительстве сухопутных, а не морских трубопроводовФото: REUTERS/Stine Jacobsen
«Россия имеет в своей копилке и полеты первого человека в космос, и полеты на Марс. Мы построили «Голубой поток» и «Турецкий поток» по дну Черного моря. И мы точно построим «Северный поток – 2», как построили «Северный поток – 1», вопреки всем санкциям», – заявил газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой проектирования и эксплуатации газонефтепроводов Губкинского университета Никита Голунов.  Подробности...
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«Охоту на ведьм» не удастся выдать за борьбу с хамством чиновников

Заместитель председателя горсовета Керчи Лариса Щербула с пережившей блокаду жительницей города Фото: горсовет-керчь.рф
Реакция на керченский «меховой визит с булками» очень показательна – сначала публика в соцсетях, не разобравшись в деталях, обрушилась на «наглых чиновников, унижавших ветеранов». А потом глава Крыма и вовсе потребовал увольнения провинившихся. Между тем, если внимательно разобраться, то особой вины за керченскими депутатами нет, а «охота на ведьм» абсолютно недопустима и вредна. Подробности...
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Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
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Польша купила у США оружие для нападения на Россию

Польша получила серьезный инструмент военного давления на РоссиюФото: U.S. Air Force/R. Nial Bradshaw
Уже в 2026 году Польша получит на вооружение первые американские истребители F-35A – соответствующий договор подписали Варшава и Вашингтон. Каковы достоинства и недостатки этих боевых самолетов, как происходящее меняет баланс сил на Балтике и вокруг Калининграда – и чем стоило бы ответить на это российским Вооруженным силам? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Мы сами натянули колючую проволоку

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Это не просто поляризация общества. И можно назвать одну сторону ненастоящими русскими и пытаться вычеркнуть их из своей картины мира – но это не так. Каждый из нас – Россия. Подробности...
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Донбасс постепенно становится Россией

Дмитрий Родионов, политолог
При желании совсем нетрудно сделать уровень жизни в ЛДНР равным российскому. По факту сегодня ДНР и ЛНР уже не «непризнанные республики», а «непризнанные регионы России», присоединение которых даст в перспективе массу выгод. Подробности...
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Почему «сделку века» называют капитуляцией

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дело даже не в том, что Россия может сохранить одновременно хорошие отношения с арабами, израильтянами и Трампом. А в том, что предложенный американцами принцип легитимации статус-кво создает интересный и выгодный России прецедент для решения крымских проблем. Подробности...
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      При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетах
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      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

      НАСА обнародовало планы по доставке на МКС первого в истории коммерческого модуля, предназначенного, в первую очередь, для космических туристов. Американское агентство также считает, что этот модуль поможет подготовке будущих миссий на Луну и Марс
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      Подаренное Эрдоганом зеркало привело Меркель в восторг

      На церемонии открытия немецкого университета в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган подарил Ангеле Меркель изящное инкрустированное зеркало. Подобные зеркала в дорогой оправе использовались во дворцах султанов и символизируют силу и богатство. Подарок вызвал у канцлера бурные эмоции
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              Россия ограничила въезд иностранцев с территории Китая

                 4 февраля 2020, 00:56
              Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
              Текст: Антон Антонов

              Версия для печати  •
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              Принято решение о временном ограничении въезда граждан иностранных государств с территории Китая через воздушные пункты пропуска, сообщает правительство России.

              Соответствующее распоряжение, которое подписал глава кабмина Михаил Мишустин, опубликовано на сайте российского правительства.

              В документе говорится, что в целях «предупреждения проникновения новой коронавирусной инфекции» в Россию Минтрансу, ФСБ, ФТС и Роспотребнадзору с полуночи 4 февраля поручено «временно ограничить въезд иностранных граждан с территории» Китая «в воздушных пунктах пропуска», кроме «воздушного пункта пропуска Шереметьево, за исключением граждан государств – членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство» в России.

              Накануне Мишустин сообщил, что подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса.

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