Россия ограничила въезд иностранцев с территории Китая

Принято решение о временном ограничении въезда граждан иностранных государств с территории Китая через воздушные пункты пропуска, сообщает правительство России.

Соответствующее распоряжение, которое подписал глава кабмина Михаил Мишустин, опубликовано на сайте российского правительства.

В документе говорится, что в целях «предупреждения проникновения новой коронавирусной инфекции» в Россию Минтрансу, ФСБ, ФТС и Роспотребнадзору с полуночи 4 февраля поручено «временно ограничить въезд иностранных граждан с территории» Китая «в воздушных пунктах пропуска», кроме «воздушного пункта пропуска Шереметьево, за исключением граждан государств – членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство» в России.

Накануне Мишустин сообщил, что подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса.

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