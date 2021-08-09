В Госдуме объяснили планы запретить въезд в Россию за притеснение русскоговорящих

«В любой стране есть отморозки, которые оскорбляют женщин или пожилых людей, говорящих на русском языке. Поэтому запрет будет касаться не только Киргизии, но и других государств», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Леонид Калашников, комментируя предложение парламентариев запретить въезд в Россию за притеснение русскоговорящих. Ранее об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Это очень хорошая инициатива. Будучи председателем комитета, я изначально сформулировал это предложение, после чего наш комитет внес его на рассмотрение в Госдуму», – отметил глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ).

При этом Калашников заметил, что запрет на въезд в Россию будет касаться не только граждан Киргизии, притесняющих русскоговорящих граждан, но и других государств. «В любой стране хватает отморозков, которые оскорбляют женщин или пожилых людей, говорящих на другом языке. В частности, это процветает на Украине. Киргизия здесь не самая показательная страна, поскольку там русский язык имеет статус официального наряду с киргизским», – пояснил депутат.

В то же время Калашников уверен, что такая мера не будет распространяться, например, на президента Украины Владимира Зеленского. «Все-таки он – президент, поэтому находится в несколько иной категории граждан», – объяснил он.

Собеседник уверен, что в случае принятия этой инициативы Россия не пойдет по пути Украины, которая создает списки посещавших Крым, публикуя их на сайте «Миротворец». «Но списки таких людей будут направлены в Главное управление по миграции МВД России, которое будет заниматься этим вопросом», – заключил Калашников.

В понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил , что депутаты предложили запретить въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих. Так он прокомментировал нападение на работницу детского центра в Киргизии за то, что она говорила с покупателем на русском языке.

«Депутаты предлагают проработать меры реагирования, в том числе в виде запрета на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей», – приводятся его слова на сайте Госдумы. Также, по словам Володина, депутаты подготовили обращение на имя председателя Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии с просьбой взять на личный контроль эту ситуацию.«Это не первый случай, недопустимый, учитывая, что русский язык в Киргизии носит статус официального и это положение закреплено в конституции страны», – добавил Володин.

Напомним, мужчина в Бишкеке напал на сотрудницу детского центра за то, что она обратилась к нему на русском языке.

При этом на прошлой неделе уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь предложил покинуть страну тем, кто недоволен языковой политикой государства. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Зеленский показал скотское отношение к русским.

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