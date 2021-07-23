Киргизам пришлось извиняться за насилие над русским мальчиком

Несколько дней вся Киргизия была взбудоражена вопиющим происшествием – девятилетнего мальчика регулярно избивали сверстники только за то, что он русский и православный. Как часто русские подвергаются в Киргизии насилию по этническому признаку, какой была реакция руководства страны и чем в итоге закончилась эта история?

В начале июня группа детей-дзюдоистов из Бишкека отправилась на спортивные сборы в Иссык-Кульскую область. В их числе был девятилетний мальчик Иван (имя по просьбе родителей изменено), он среди спортсменов оказался единственным русским и к тому же православным. Родители регулярно звонили его тренеру Айканыш Амановой, спрашивали о здоровье ребенка и его нуждах. Тренер уверяла, что все хорошо.

Однако после возвращения в Бишкек к концу месяца родители обнаружили у ребенка следы побоев. Врачи зафиксировали многочисленные травмы и сообщили об избитом мальчике в милицию, после чего стала всплывать неприглядная история. Было возбуждено уголовное дело. Результаты судмедэкспертизы показали сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей и другие следы избиений.

«Ребенок рассказал, что сразу после приезда на сборы у него произошел конфликт с детьми на религиозной почве. Он оказался единственным христианином в группе, все остальные мусульмане. Его начали дразнить тем, что он не верит в Аллаха, что он русский. Пару дней он терпел. На третий день не выдержал и кинул камень в их сторону. Потом 10 мальчиков избили его. И каждый день во время тихого часа избивали. Есть зачинщик. Он угрожал Ивану, говорил, что его отец милиционер», – рассказала журналистам адвокат пострадавшей стороны Индира Саутова. По словам родителей, после сборов Иван начал наизусть цитировать суры из Корана.

Сначала родители мальчика пытались самостоятельно добиться объяснений от тренера и других руководителей спортивной секции. Однако они отмалчивались. Боясь, что дело замнут, родители обратились за помощью к премьер-министру Киргизии Улугбеку Марипову. Премьер поручил государственным органам дать правовую оценку не только действиям лиц, допустившим насилие в отношении ребенка, но и действиям (бездействию) должностных лиц Минкультуры и Минобразования.

По словам адвоката, госорганы, в том числе МВД, отреагировали оперативно. В ходе следствия были допрошены тренер и родители других детей, участвовавших в избиении мальчика. Национальная Федерация дзюдо КР взяла на себя ответственность за действия тренера.

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Российские чиновники обычно не спешат вмешиваться в дела, в которых не замешаны российские граждане. Тем не менее на этот раз факт насилия над русским мальчиком (хотя и гражданином Киргизии) дошел до главы Россотрудничества Евгения Примакова.

«Киргизская сторона утверждает, что эти спортивные сборы были организованы в частном порядке, что нас как объяснение не удовлетворяет совсем: какая разница, кто организатор, если был очевидный эпизод этнической и национальной розни. Давайте всё же будем откровенны: хулиганство хулиганством, но били парня не за то, что он, например, левша или с левой ноги ходит, а за то, что он этнический русский и православный. Это очевидно. И чем быстрее в самой Киргизии осознают эту проблему, и в самой Киргизии разберутся с нападавшими, и обеспечат мир и безопасность для этнических русских – тем лучше для Киргизии», – написал Примаков в соцсетях.

Также глава Россотрудничества отметил, что этот случай не будет забыт, а детям, участвующим в побоях, будет закрыт путь в российские учреждения.

«Семья девятилетнего парня готова поехать в Москву, мы их приглашаем. Сейчас разрабатываем программу для поездки. А вот тех, кто его избивал и издевался над ним, мы в «примирительные» поездки здесь не ждем, а я сам прослежу за тем, чтобы в наши обменные программы поездок в Россию эти люди не попали. К ним же будет особое внимание в случае, если они попробуют в будущем поступать в российские вузы: никакой дискриминации, конечно же, всё будет очень-очень честно», – резюмировал Примаков.

Не осталась в стороне и Русская православная церковь. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл написал письмо семье русского мальчика, он тоже выразил поддержку и пригласил посетить историческую родину.

«С большой тревогой узнал о произошедшем с тобой случае на спортивных сборах. Хотел бы выразить тебе искреннее сочувствие. Проявив мужество и смелость, ты не побоялся дерзких насмешек и издевательств со стороны сверстников и решительно отстаивал свою веру, защищал то, что тебе дорого и ценно. Твой поступок, отвага и твердость достойны всяческой поддержки. Миллионы твоих братьев и сестер во Христе в России и в других странах сопереживают тебе в этот непростой момент – никто из узнавших об этой ситуации не остался безучастным.

Очень надеюсь, что лица, облеченные властью и отвечающие за утверждение в обществе мира и порядка, сделают все возможное, чтобы не допустить повторения подобных случаев в будущем по отношению к людям любых убеждений, национальностей и религий. Приглашаю тебя и твою семью посетить Москву, чтобы совершить паломничество к православным святыням, познакомиться с новыми друзьями и укрепиться в вере», – написал патриарх Кирилл.

Беспокойство российских официальных лиц было услышано. Общественность Киргизии тоже возмутилась произошедшим. Местные политики и активисты осудили произошедшее и выразили поддержку пострадавшему и его семье (за исключением дежурных националистов и прозападных оппозиционеров, всюду видящих руку Кремля). Подобные истории в светском государстве редки, а если и случались раньше, то касались взрослых. Особенно необычно то, что пострадавшие и его обидчики живут в самом светском городе страны – в столице, городе Бишкеке. Ранее о подобных инцидентах не было слышно даже на более религиозном юге страны, который примыкает к Ферганской долине.

По словам адвоката пострадавшей семьи Индиры Саутовой, ребенка и его родителей посетили представители Киргизстанской епархии для оказания духовной поддержки. В свою очередь руководители Духовного управления мусульман Киргизии тоже навестили пострадавших, они выразили семье слова поддержки, заявив, что ислам порицает насилие. Омбудсмен Киргизской Республики Токон Мамытов назвал инцидент плачевным, подчеркнув, что это сигнал для всего киргизстанского общества.

«К сожалению, негативные националистические тенденции существуют во всем мире веками. В Киргизии они долгое время затрагивали лишь некоторых политиков и партийных деятелей, поэтому происшествие, участниками которого стали дети, является серьезным сигналом для всего нашего общества. Мы должны обратить внимание на то, что есть изъяны и упущения в процессе морального и нравственно-этического воспитания», – отметил Токон Мамытов. По словам Мамытова, данному инциденту уделяется большое внимание со стороны правительства, правоохранительных органов и аппарата омбудсмена.

«Мы сразу же занялись этим делом, поставили вопрос соответствующим местным органам власти... Идет серьезное разбирательство и по линии правоохранительных органов, и по линии других соответствующих ведомств. Нужно не только выяснить, как это случилось, но и предпринять меры, чтобы впредь такого не допускать», – заявил омбудсмен КР.

«На массовом уровне в Киргизии нет фактов национализма,

– заявил газете ВЗГЛЯД бишкекский политолог Игорь Шестаков. – Безусловно, это тревожный прецедент, на который надо пристально обратить внимание властям страны и обществу в целом, чтобы впредь не допускались подобные случаи. Но эта конкретная ситуация связана с межрелигиозной рознью, попыткой разжечь вражду среди молодежи и, я полагаю, в этом могли быть заинтересованы определенные политические силы, в том числе находящиеся за рубежом. Поэтому я не исключаю, что в будущем из Киргизии захотят создать плацдарм для подобных столкновений. Такие инциденты нужно жестко пресекать и проводить профилактические мероприятия среди молодежи».

Наконец, 22 июля адвокат пострадавшей русской семьи сообщила, что по результатам встреч между официальными представителями Национальной Федерации дзюдо, родителями, представителями пострадавшего ребенка, самим ребенком и медиаторами заключено устное соглашение о примирении сторон. Родители избивавших детей и тренер пришли также к примирению со стороной пострадавшего мальчика и извинились за насилие в отношении ребенка. В результате родители отозвали свое заявление из правоохранительных органов относительно тренера, а также всех причастных к избиению ребенка. Ребенок продолжает получать психологическую терапию и восстанавливаться от полученного стресса.

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