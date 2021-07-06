Киргизия избавляется от влияния Запада российскими методами

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6 июля, вторник  |  Последнее обновление — 22:15  |  vz.ru
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Французы устроили скандал из-за шампанского в России по ошибке

Французские виноделы обсуждают проблему, которой не существует Артем Геодакян/ТАСС
Французские виноделы устроили настоящую истерику из-за того, что Россия якобы запретила называть им напиток из Шампани шампанским. Французы заявили, что приостановят поставки, а потом начнут писать на этикетках «игристое вино», как того требует закон. На самом деле документ не направлен против продукции из Шампани. Более того, теперь ни один российский винодел не имеет права писать слово «шампанское» на бутылках со своим игристым без одного важного уточнения. Подробности...
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В Эстонии захотели забрать у России «подарок» Ленина

Ивангород, на который претендует Эстония, был построен русскими еще во времена Ивана Грозного Matthias Graben/Image Broker/Global Look Press
На президентский пост в Эстонии баллотируется политик, открыто заявляющий о территориальных претензиях к России. Бывший спикер парламента Хенн Пыллуаас уверен – «нет никакой необходимости узаконивать преступную оккупацию» городов Печоры, Изборск и территорий к востоку от Нарвы. Имеют ли эти земли хоть какое-то отношение к Эстонии и почему местные политики решили угрожать суверенитету России? Подробности...
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Вред от гей-рекламы «Вкусвилла» будет понятен позднее

Пять дней никакого скандала не было, но на шестой публикацию решили удалить vkusvill.ru
После того, как сеть супермаркетов «Вкусвилл» опубликовала в соцсетях партнерский материал про однополую семью, скандал в Сети и, как считается, угрозы вынудили ее руководство отказаться от этой затеи и принести извинения. И противники, и сторонники гей-рекламы уверены, что бренд «похоронил свою репутацию». Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Как защитить ВМФ России от новой украинской ракеты

Украинская противокорабельная крылатая ракета «Нептун» president.gov.ua/
wikimedia.org
Президент Украины объявил о принятии на вооружение средства для «противодействия российской агрессии» – противокорабельной крылатой ракеты «Нептун». Каким образом Киеву удалось создать такое оружие, какую угрозу оно может представлять для кораблей ВМФ РФ и что Россия могла бы ей противопоставить? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Россия должна воспользоваться мощью Китая

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Наш отказ от присоединения к антикитайской коалиции должен корреспондировать с неприсоединением Китая к антироссийской коалиции, в том числе путём поддержки России в ООН и признания российского Крыма. Подробности...
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Геям-водопроводчикам неловко от назойливости ЛГБТ-движения

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Каждый, кто хотя бы немного осведомлен о том, как устроен мир однополых отношений, знает, что вот эти экзотические граждане, которые маршируют на парадах, густо штукатурятся и, главное, разговаривают с внешним миром в агрессивно–наступательном жанре – они лишь небольшая, крикливая и радикальная часть большой реальности. Подробности...
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Лучше бы «зеленая феминистка» молчала

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Девушке Анналене, конечно, прикусить бы язычок, извиниться и отползти на время, но она начала реально бычить на критиков, обвинять их в сексизме, утверждать, что ей не в чем каяться и не за что извиняться. Подробности...
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    Киргизия избавляется от влияния Запада российскими методами

    Киргизия начинает уделять более пристальное внимание финансированию НКО    6 июля 2021, 22:05
    Фото: IGOR KOVALENKO/EPA/ТАСС
    Текст: Мадина Аюпова

    Бурные политические дискуссии и заявления о «руке Москвы» - так в Киргизии отреагировали на планы поставить под контроль финансирование правозащитников (так называемые НКО). Эффект от этого нововведения, однако, может быть парадоксальным, и в то же время выгодным для России. Каким именно образом?

    Киргизия может пойти по пути России, усилив контроль над деятельностью некоммерческих организаций и их финансированием. Соответствующий законопроект уже принят киргизским парламентом в трех чтениях и сейчас находится на столе у президента страны Садыра Жапарова. Законопроект предполагает ввести дополнительную отчетность для некоммерческих организаций (НКО).

    Если документ будет подписан президентом Киргизии, то эти организации будут обязаны отчитываться перед государством о том, откуда получают деньги и как тратят. Также вводится требование об обязательной публикации этих данных на сайте Министерства юстиции Киргизии.

    Инициатива депутатов вызвала оживленные споры. Со стороны недовольных звучат обвинения в том, что законопроект инициирован Москвой. В отличие от большинства стран СНГ, за 30 лет независимости финансируемые из-за рубежа структуры беспрепятственно развернули в Киргизии активную деятельность практически во всех сферах жизни. Всего в стране активно действуют около тысячи подобных организаций.

    Есть НКО, помогающие проводить чистую воду в села, есть – следящие за здоровьем детей. Их польза для бедной страны несомненна. Однако есть в списке работающих в Киргизии структур те, которые активно влияют на политическую жизнь в стране. Таковых, возможно, не более 15%, но именно они получают наиболее серьезную финансовую подпитку из-за рубежа.

    В год финансирование подобных структур может достигать сотен тысяч долларов. Такие организации занимаются не только сбором информации о ситуации в стране (включая инсайдерскую) и передачей ее зарубежным спонсорам, но и активно влияют на работу чиновников, сотрудников правоохранительных органов, религиозных лидеров, предпринимателей, журналистов.

    Нередки случаи, когда НКО пытаются лоббировать принятие одних законов и блокировать другие. Как пример можно назвать активную информационную кампанию по недопущению вступления Киргизии в ЕАЭС, в которой участвовали десятки организаций. Был задействованы все инструменты – давление прикормленных депутатов и чиновников, статьи в лояльных СМИ, а также акции протеста.

    Одна из сторонниц усиления контроля деятельности НКО депутат парламента Киргизии Евгения Строкова так оценивает роль НКО в Киргизии: «...Есть НПО, которые помогают пожилым, детям с тяжелой судьбой. Они выполняют свою роль лучше, чем государственные организации. Но в то же время есть организации, которые вмешиваются в политику ... Они вредят государству, словно черви внутри яблока, навязывая чужую идеологию, чужие нравственные устои. Есть случаи, когда они продвигают отдельные законы через парламент».

    Нынешний законопроект киргизским НКО не нравится. Раскрывать источники доходов и статьи расходов правозащитники не хотят. Инициатива депутатов встретила активное сопротивление со стороны «демократической общественности». Законопроект сопровождается активной критикой части некоммерческих организаций, оплачивающих их работу международных организаций, а также СМИ, получающих финансирование из США и ЕС. Утверждается, что закон, в случае его подписания, позволит «усилить давление на гражданское общество», а сама Киргизия «сделает шаг от демократии к тоталитаризму». Критикуются и сами инициаторы.

    Особое недовольство вызвало сходство киргизского законопроекта с уже принятым в России законом, усиливающим контроль за неправительственными организациями. Западные НКО боятся повторить судьбу финансируемых Западом коллег в России.

    На публике большинство представителей НКО выступают против нового законопроекта. Однако тет-а тет работники некоммерческих организаций рассуждают иначе. Как сообщил газете ВЗГЛЯД на условиях анонимности сотрудник известной киргизской неправительственной организации, «для крупных НПО, работающих в полном соответствии с законом, эта инициатива не создает никаких проблем. Обеспокоены те организации, которые ведут двойную бухгалтерию и подтасовывают отчетность. Для них финансовая прозрачность опасна, поскольку делает их манипуляции с деньгами и отчетностью более заметными, увеличивая вероятность скандала. Причем скандал этот будет не с участием государства, а с донором, выделившим средства».

    Что подразумевается под денежными махинациями? В случае с киргизскими НПО чаще всего речь идет о нецелевом расходовании средств, завышении расходов, фиктивной покупке уже имеющегося оборудования и т.п. «Игры с отчетностью» среди НКО Киргизии явление весьма распространенное.

    Что интересно, в разворовывании денег доноров участвуют не только сами организации, но и люди, призванные эти махинации предотвращать – часть средств США, направленных на «продвижение прав человека», проходят через местный филиал USAID (в России организация признана нежелательной). В филиале работают местные жители, часть из которых приходится родственниками или друзьями руководителям крупных НПО. Близкие связи сильно упрощают деятельность некоторых правозащитников, делая контроль со стороны заказчика формальным. Работа представительства USAID в Киргизии уже не раз сопровождалась скандалами и обвинениями в коррупции сотрудников. Схожие обвинения звучали и в отношении фонда Сороса.

    Ирония судьбы. Можно посочувствовать руководству Госдепартамента США и их коллегам из Лэнгли. Они уже 30 лет активно вливают в регион сотни миллионов долларов, надеясь, что НКО помогут им усилить влияние США и помешать России и Китаю. Однако на самом деле часть их денег просто исчезает.

    Часть проедают сотрудники международных организаций, еще часть – тратятся на гонорары иностранных консультантов, польза от деятельности которых порой минимальна. Деньги разворовываются на всех уровнях.

    Низкая эффективность распределения грантов для НКО в Киргизии - проблема известная. Оппозиционный депутат парламента страны Дастан Бекешев отмечал – «по грантовым договорам больше половины выданных средств забирают себе в качестве гонорара консультанты, которых предлагает грантодатель... Мы проанализировали последние соглашения, ратифицированные в парламенте, и пришли к выводу, что большинство выделяемых средств тратились на консультантов».

    Нынешний законопроект – не первый в попытке киргизских депутатов усилить контроль за НКО и ограничить их деятельность. За последние 15 лет подобные инициативы несколько раз поднимались различными политиками, однако до реализации не доходили. Благодаря противодействию США и Европы и их представителей в Киргизии законопроекты либо не проходили парламентские слушания, либо возвращались на доработку.

    Но в этот раз может получиться иначе. В отличие от предыдущих президентов Киргизии, у Садыра Жапарова сложились не лучшие отношения с неправительственным сектором. Приход Жапарова к власти в октябре 2020 года не понравился США и их союзникам, поэтому практически сразу новый глава Киргизии столкнулся с активной критикой со стороны НКО. «Представители НПО всегда были в оппозиции, и в этот раз они выступают против и устраивают черный пиар, пишут на зарубежных сайтах, что мы узурпируем власть», - отмечал глава Киргизии.

    Усиление контроля за некоммерческими организациями в Киргизии может в перспективе заметно изменить политическую обстановку в стране.

    Увеличение прозрачности в финансовых делах НКО приведет к закрытию части организаций. Без работы останутся сотни людей, привыкших получать зарплату «выше рынка». Снижение активности т.н. политических НКО возможно поможет властям Киргизии вести более независимую, самостоятельную политику, с меньшей оглядкой на желания Вашингтона, Лондона или Парижа.

    Для России и Китая подобное развитие событий может быть выгодно. На фоне нынешних отношений с Западом снижение влияния его подопечных в Центральной Азии будет нелишним. Можно не сомневаться – подписание законопроекта президентом Киргизии Садыром Жапаровым будет положительно воспринято в Москве и Пекине. Рискнет ли ухудшить и без того не лучшие отношения с США глава Киргизии, подписав закон об НКО, или предпочтет отложить в долгий ящик – станет ясно уже в ближайшее время.


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