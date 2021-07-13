Зачем мигранты устроили массовую драку в Москве

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13 июля, вторник  |  Последнее обновление — 22:59  |  vz.ru
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Какие продукты подешевеют в ближайшее время

Разгон цен на продукты удалось прервать Алексей Майшев/РИА Новости
Впервые за время пандемии цены на продукты питания пошли вниз. Мировой индекс цен упал на растительные масла, зерновые и молочные продукты. Первое снижение цен фиксируется и в России – на подсолнечное масло. На подходе удешевление еще ряда продуктов питания в российских магазинах, говорят эксперты. Подробности...
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Путин ответил на русско-украинский вопрос

Путин опубликовал статью, которую он обещал написать во время «Прямой линии» Алексей Никольский/РИА Новости
Запад шаг за шагом втягивал Украину в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить часть русского мира в плацдарм против нашей страны. Идеологов такой трансформации больше не устраивает концепция «Украина – не Россия», им нужно превратить соседнее государство в «анти-Россию». Аргументы, которые разбивают эти русофобские построения, собрал президент Владимир Путин в статье, опубликованной в понедельник. Подробности...
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Раскрыты загадки гибели советского флота в 1941-м

Водолазам удалось найти останки кораблей, судьба которых ранее оставалось неизвестной Разведывательно-водолазная команда/Facebook
«Сомневаюсь, что со времен окончания войны кому-то приходилось видеть такое количество людей, погибших в одном месте – там лежат тысячи человек». Такими словами газете ВЗГЛЯД описали увиденное на дне Балтийского моря участники уникальной подводной экспедиции. Им удалось приоткрыть тайну одной из самых трагических страниц Великой Отечественной – т. н. Таллинского перехода. Подробности...
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Зеленского заставили срочно заняться марихуаной

Одно из лекарственных средств, которые теперь будут разрешены на Украине El Nuevo Dia/Zuma/ТАСС
Срочное заседание украинского парламента будет посвящено не чему-нибудь, а легализации медицинского использования марихуаны в стране. Кто и почему продавливает это решение на государственном уровне? И означает ли происходящее, что вскоре посевы кукурузы на Украине будут заменены плантациями каннабиса? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Компенсации за «Северный поток – 2» Зеленскому еще надо заслужить

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Зеленскому дали возможность озвучить свою позицию по поводу газотранспортной системы Украины после запуска «Северного потока – 2», и не более того. Потом Меркель встретится с Байденом, а Байден сообщит Зеленскому решение – дадут ли ему в очередной раз денег. Подробности...

Венгрия стала островом здравого смысла

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Твердо установленный факт состоит в том, что пропаганда и мода оказывают заметное влияние на рост расстройств полового влечения и идентичности. Запретить такую пропаганду – даже не вопрос духовных ценностей, это вопрос предотвращения несомненного физического вреда. Подробности...
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Протестами на Кубе рулит не Вашингтон, а Майами

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Как ни странно, нынешнюю администрацию Белого дома сложно заподозрить не то что в организации массовых протестов на Острове свободы, но даже в их подогревании. Подробности...
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«Цветная революция» на Кубе

Зеленский вернул любовь народа

Обсуждение: 9 комментариев

Коронавирус с нами навсегда

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Грабят банкоматы и магазины: массовые беспорядки в ЮАР

Больше недели не стихают в Южно-Африканской Республике (ЮАР) массовые беспорядки. Они вспыхнули в ответ на вынесение приговора экс-президенту Джейкобу Зуме. После всплеска насилия убиты по крайней мере 32 человека, подскочила преступность – совершаются грабежи и поджоги машин
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Сборная Италии стала двукратным чемпионом Европы по футболу

Финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии в Лондоне завершился победой итальянской команды в серии пенальти. Италия стала чемпионом Европы во второй раз
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В Калифорнии бушуют лесные пожары

Бушующие в Калифорнии пожары в этом году значительно превысили показатели сожженных земель 2020 года. Из-за засушливой зимы и ранней жары ландшафт покрыт чрезвычайно сухой растительностью, что привело к быстрому распространению огня
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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В каком случае Россия должна вмешаться в ситуацию в Афганистане в связи с захватом власти талибами в этой стране?
  • Должна вмешаться в любом случае

  • Только в случае нападения талибов на бывшие республики СССР

  • Не должна вмешиваться ни при каком раскладе
Считаете ли вы правильной отставку тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова?
  • Да, это обоснованное решение после Евро-2020

  • Нет, сборная при нем добивалась больших успехов, в том числе на ЧМ-2018
Какой фильм Владимира Меньшова у вас самый любимый?
  • «Розыгрыш»

  • «Любовь и голуби»

  • «Москва слезам не верит»

  • «Ширли-мырли»
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    Зачем мигранты устроили массовую драку в Москве

    Полицейские задержали более 100 участников массовой драки в Москве    13 июля 2021, 22:15
    Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov
    Текст: Андрей Резчиков,
    Анна Кукушкина

    В понедельник вечером произошла массовая драка между приезжими из Киргизии и Таджикистана. По некоторым версиям, причиной конфликта стал спор из-за девушек: якобы испытывающим на чужбине дефицит общения с женщинами киргизам не понравилось, что их соотечественницы здесь флиртовали с таджиками. Но есть и другая версия – драка могла стать отголоском недавнего конфликта между двумя странами.

    Устроивших массовую драку у метро «Кузьминки» на юго-востоке Москвы гастарбайтеров выдворят из России по решению суда. Некоторым грозят штрафы и запрет на въезд в Россию. Как заявили в пресс-службе столичного ГУ МВД, после драки «в территориальные отделы полиции доставлены 103 человека, участвовавшие в конфликте».

    В отношении драчунов составлены протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранцем правил въезда в РФ или режима пребывания в ней) и ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Полиция пообещала составить еще несколько протоколов, в том числе за нарушение порядка организации либо проведения собрания или митинга. К вечеру вторника суд арестовал на 15 суток первую партию мигрантов. Шесть человек признали виновными в беспорядках, вопрос об их депортации будет решаться позже.

    Драка на Зеленодольской улице произошла в понедельник вечером. В ней участвовали приезжие из стран Средней Азии, в основном граждане Киргизии и Таджикистана. Также, по наблюдению очевидцев, там находились выходцы из Узбекистана, Туркмении и Азербайджана. В результате побоища несколько человек получили различные ранения, в том числе ножевые. Несколько человек были госпитализированы, кому-то помощь оказывалась прямо на месте. Впрочем, в пресс-службе агентства по внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана опровергли участие своих граждан в этой стычке.

    Информацию о предстоящем побоище полиция получила заранее от анонима, который узнал о подготовке драки из чата в WhatsApp. По его словам, в потасовке должны были участвовать от 200 до 400 человек. В ответ полицейские обследовали станцию метро «Кузьминки» и прилегающие к ней улицы, но скопления людей не обнаружили. К месту были стянуты многочисленные наряды полиции и Росгвардии, автозаки.

    По одной из версий, причиной конфликта послужил спор из-за девушек. Как пишет «Московский комсомолец», в конце прошлой недели трое киргизов-курьеров увидели своих землячек в компании таджиков. Мужчины сделали девушкам замечание. Однако в ответ таджики набросились на них с ножом. Пострадавших госпитализировали. О случившемся узнали представители диаспор, после чего в мессенджерах появились чаты, где киргизы предлагали отомстить за своих земляков.

    По версии телеграм-канала «112», драка якобы началась из-за одной девушки, которой начала домогаться толпа парней. Источник «Интерфакса» утверждает, что драка вообще могла произойти «на почве личной неприязни». Однако в киргизском посольстве отвергают версию конфликта на межнациональной почве.

    Эксперты уверены, что причина подобных конфликтов – в тяжелой социальной интеграции мигрантов в российское общество. Профессор НИУ ВШЭ Иосиф Дискин говорит, что у гастарбайтеров нет понимания обязанности «соблюдать российские законы и требования общественного порядка». «Ключевая проблема касается не столько мигрантов в целом, сколько мигрантов второго поколения – молодежи. Люди постарше помнят, от какой нищеты у себя на родине они уезжали. А молодежь этого не помнит, и здесь у них не удовлетворена бездна проблем», – уверен профессор.

    Дискин предлагает вовлекать мигрантов в культурные и спортивные секции, где они волей-неволей будут интегрироваться и лучше понимать нормы российского общества. Социальной интеграцией мигрантов, по его мнению, должно заниматься Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). «Дело в том, что они не совсем понимают свою миссию, ответственность и не выходят с предложениями о реализации такой важной масштабной программы», – утверждает профессор НИУ ВШЭ.

    Эксперт Института общественной политики Кыргызстана, социолог Марс Сариев подчеркивает, что киргизские тейпы, как и чеченские, «единственные за время советской власти сохранили дух свободолюбия, пассионарности». «Мы сильно отличаемся этим от наших соседей – казахов, таджиков, узбеков, которые жили при авторитарных режимах деспотической власти. Вольница у нас была всегда», – напомнил эксперт, подчеркивая, что это именно «тейповая структура, а не анархия».

    Сариев уверен, что конфликт в Кузьминках действительно вспыхнул из-за девушек. Он пояснил, что из Киргизии приезжают «незрелые девушки с десятью классами образования», которые могут легко поддаться на соблазны таджиков. При этом в основном в Россию из Киргизии приезжают представители сильного пола, которые живут тут в мужских коллективах со строгими нравами. Именно по причине дефицита общения с женским полом флирт киргизок с таджиками мог вызвать такое сильное недовольство, полагает эксперт. 

    Однако директор Института ЕврАзЭС-ЕАЭС Владимир Лепехин уверен, что у киргизов нет проблем с женским полом, потому что в Россию переезжает «много соотечественниц», чего «не скажешь о таджиках и узбеках, которые страдают от отсутствия пары и поэтому могут приставать на улицах к русским женщинам». По его словам, киргизская диаспора в Москве существенно отличается от таджикской и узбекской. «Киргизы более образованны, говорят свободно на русском языке. Обычно они работают в ресторанах, кафе, типографиях. Это высокий уровень компетенции. Они находятся в более привилегированном положении», – отметил он.

    Впрочем, добавляет Сариев, ситуацию могло усугубить недавнее противостояние на киргизско-таджикской границе. Тогда в ходе перестрелки пограничников были погибшие, и «все это сильно фиксируется общественностью Кыргызстана». «То, что сейчас произошло в Москве – отголоски последнего инцидента», – уверен эксперт.

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