Зачем мигранты устроили массовую драку в Москве

В понедельник вечером произошла массовая драка между приезжими из Киргизии и Таджикистана. По некоторым версиям, причиной конфликта стал спор из-за девушек: якобы испытывающим на чужбине дефицит общения с женщинами киргизам не понравилось, что их соотечественницы здесь флиртовали с таджиками. Но есть и другая версия – драка могла стать отголоском недавнего конфликта между двумя странами.

Устроивших массовую драку у метро «Кузьминки» на юго-востоке Москвы гастарбайтеров выдворят из России по решению суда. Некоторым грозят штрафы и запрет на въезд в Россию. Как заявили в пресс-службе столичного ГУ МВД, после драки «в территориальные отделы полиции доставлены 103 человека, участвовавшие в конфликте».

В отношении драчунов составлены протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранцем правил въезда в РФ или режима пребывания в ней) и ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Полиция пообещала составить еще несколько протоколов, в том числе за нарушение порядка организации либо проведения собрания или митинга. К вечеру вторника суд арестовал на 15 суток первую партию мигрантов. Шесть человек признали виновными в беспорядках, вопрос об их депортации будет решаться позже.

Драка на Зеленодольской улице произошла в понедельник вечером. В ней участвовали приезжие из стран Средней Азии, в основном граждане Киргизии и Таджикистана. Также, по наблюдению очевидцев, там находились выходцы из Узбекистана, Туркмении и Азербайджана. В результате побоища несколько человек получили различные ранения, в том числе ножевые. Несколько человек были госпитализированы, кому-то помощь оказывалась прямо на месте. Впрочем, в пресс-службе агентства по внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана опровергли участие своих граждан в этой стычке.

Информацию о предстоящем побоище полиция получила заранее от анонима, который узнал о подготовке драки из чата в WhatsApp. По его словам, в потасовке должны были участвовать от 200 до 400 человек. В ответ полицейские обследовали станцию метро «Кузьминки» и прилегающие к ней улицы, но скопления людей не обнаружили. К месту были стянуты многочисленные наряды полиции и Росгвардии, автозаки.

По одной из версий, причиной конфликта послужил спор из-за девушек. Как пишет «Московский комсомолец», в конце прошлой недели трое киргизов-курьеров увидели своих землячек в компании таджиков. Мужчины сделали девушкам замечание. Однако в ответ таджики набросились на них с ножом. Пострадавших госпитализировали. О случившемся узнали представители диаспор, после чего в мессенджерах появились чаты, где киргизы предлагали отомстить за своих земляков.

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По версии телеграм-канала «112» , драка якобы началась из-за одной девушки, которой начала домогаться толпа парней. Источник «Интерфакса» утверждает, что драка вообще могла произойти «на почве личной неприязни». Однако в киргизском посольстве отвергают версию конфликта на межнациональной почве.

Эксперты уверены, что причина подобных конфликтов – в тяжелой социальной интеграции мигрантов в российское общество. Профессор НИУ ВШЭ Иосиф Дискин говорит, что у гастарбайтеров нет понимания обязанности «соблюдать российские законы и требования общественного порядка». «Ключевая проблема касается не столько мигрантов в целом, сколько мигрантов второго поколения – молодежи. Люди постарше помнят, от какой нищеты у себя на родине они уезжали. А молодежь этого не помнит, и здесь у них не удовлетворена бездна проблем», – уверен профессор.

Дискин предлагает вовлекать мигрантов в культурные и спортивные секции, где они волей-неволей будут интегрироваться и лучше понимать нормы российского общества. Социальной интеграцией мигрантов, по его мнению, должно заниматься Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). «Дело в том, что они не совсем понимают свою миссию, ответственность и не выходят с предложениями о реализации такой важной масштабной программы», – утверждает профессор НИУ ВШЭ.

Эксперт Института общественной политики Кыргызстана, социолог Марс Сариев подчеркивает, что киргизские тейпы, как и чеченские, «единственные за время советской власти сохранили дух свободолюбия, пассионарности». «Мы сильно отличаемся этим от наших соседей – казахов, таджиков, узбеков, которые жили при авторитарных режимах деспотической власти. Вольница у нас была всегда», – напомнил эксперт, подчеркивая, что это именно «тейповая структура, а не анархия».

Сариев уверен, что конфликт в Кузьминках действительно вспыхнул из-за девушек. Он пояснил, что из Киргизии приезжают «незрелые девушки с десятью классами образования», которые могут легко поддаться на соблазны таджиков. При этом в основном в Россию из Киргизии приезжают представители сильного пола, которые живут тут в мужских коллективах со строгими нравами. Именно по причине дефицита общения с женским полом флирт киргизок с таджиками мог вызвать такое сильное недовольство, полагает эксперт.

Однако директор Института ЕврАзЭС-ЕАЭС Владимир Лепехин уверен, что у киргизов нет проблем с женским полом, потому что в Россию переезжает «много соотечественниц», чего «не скажешь о таджиках и узбеках, которые страдают от отсутствия пары и поэтому могут приставать на улицах к русским женщинам». По его словам, киргизская диаспора в Москве существенно отличается от таджикской и узбекской. «Киргизы более образованны, говорят свободно на русском языке. Обычно они работают в ресторанах, кафе, типографиях. Это высокий уровень компетенции. Они находятся в более привилегированном положении», – отметил он.

Впрочем, добавляет Сариев, ситуацию могло усугубить недавнее противостояние на киргизско-таджикской границе. Тогда в ходе перестрелки пограничников были погибшие, и «все это сильно фиксируется общественностью Кыргызстана». «То, что сейчас произошло в Москве – отголоски последнего инцидента», – уверен эксперт.

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