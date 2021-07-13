Устроивших массовую драку в Москве иностранцев выдворят из России

Эксперт указал на острейшую проблему миграционной политики России

«Массовые драки говорят о проблеме социальной интеграции мигрантов в России», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области межнациональных отношений Иосиф Дискин, комментируя драку с участием до 200 человек между трудовыми мигрантами на юго-востоке Москвы.

«В первую очередь это говорит о том, что налицо сбой социальной интеграции мигрантов. Из-за этого у них нет понимания, что они обязаны соблюдать российские законы и требования общественного порядка», – убежден профессор НИУ ВШЭ, эксперт в области межнациональных отношений Иосиф Дискин.

«При этом, – подчеркнул эксперт, – ключевая проблема касается не столько мигрантов в целом, сколько мигрантов второго поколения – молодежи. Люди постарше помнят, от какой нищеты у себя на родине они уезжали. А молодежь этого не помнит, и здесь у них не удовлетворена бездна проблем».

«Поэтому, – полагает собеседник, – нужны развернутые программы социнтеграции. Нужно вовлекать мигрантов в культурные и спортивные секции, где они волей-неволей будут интегрироваться и лучше понимать нормы нашего общества. Тогда мы получим активных граждан, которые будут вносить вклад в наше социальное и культурное развитие».

По словам Дискина, «денег на это нужно не так много». «Здесь явно недорабатывают социальные и культурные автономии. Их задача ровно в этом и состоит, – пояснил собеседник. – Кроме того, социальной интеграцией мигрантов должно заниматься Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). Они это делают плохо, так как у них нет на это серьезных ресурсов. Дело в том, что они не совсем понимают свою миссию, ответственность и не выходят с предложениями о реализации такой важной масштабной программы».

Дискин также отметил, что «ФАДН должно прогнозировать напряжение среди мигрантов, которое потом приводит к дракам», а органы правопорядка обязаны их наказывать – «высылать тех, кто участвовал в драках, на родину».

Собеседник подчеркнул, что «сбой социальной интеграции мигрантов – острейшая проблема». «Мы видим, что происходит в некоторых странах Евросоюза. В той же Франции есть районы, куда не ступает нога полицейского», – заключил Дискин.

Ранее сообщалось, что на Зеленодольской улице в столичном районе Кузьминки произошла массовая драка. Значительная часть ее участников – приезжие из стран Средней Азии. В результате драки несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые. Несколько человек госпитализированы.

Позже стало известно о том, что полицию Москвы предупредили о предстоящей драке. «12 июля около 19.44 в УВД на метрополитене поступило сообщение, что у станции метро «Кузминки» готовятся драться выходцы из Средней Азии, ориентировочно около 200-400 человек», – сообщил источник РИА «Новости».

После сообщения сотрудники правоохранительных органов обследовали станцию метро и прилегающие к ней районы, но скопления людей не обнаружили.

Однако уже ночью конфликт у станции метро «Кузьминки» действительно состоялся, прошли задержания. «После массовой драки задержано более 100 человек. В настоящее время все они проверяются на причастность к драке, их имена проверяют по базам данных», – сообщил источник ТАСС.

Ранее президент России заявлял, что число детей мигрантов в школах России должно быть таким, чтобы позволять адаптировать этих учеников к российской среде и избежать перекосов, которые случаются в школах Европы и США с учениками из других стран.

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