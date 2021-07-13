|
|
Устроивших массовую драку в Москве иностранцев выдворят из России
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Иностранцы, участвовавшие в драке у метро «Кузьминки» в Москве, по решению суда будут выдворены за пределы России, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.
В сообщении на сайте ведомства говорится, что «иностранные граждане по решению суда будут выдворены за пределы территории России с наложением административного штрафа, также в отношении ряда лиц будет принято решение о неразрешении въезда на территорию России».
Отмечается, что после драки «в территориальные отделы полиции доставлены 103 человека, участвовавшие в конфликте».
В данный момент сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законом.
Напомним, на Зеленодольской улице в столичном районе Кузьминки произошла массовая драка. Значительная часть ее участников – приезжие из стран Средней Азии.
В результате драки несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые. Несколько человек госпитализированы.
При этом выяснилось, что полицию Москвы заранее предупредили о предстоящей массовой драке мигрантов.
Мигранты устроили массовую драку с поножовщиной в Москве
В драке в столичном районе Кузьминки участвовали около 50 человек, 20 из них задержаны, сообщил источник в правоохранительных органах.
Источник ТАСС сообщил, что несколько человек госпитализированы с ножевыми ранениями, при этом значительная часть участников конфликта – приезжие из стран Средней Азии. В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили, что произошел «конфликт между гражданами около станции метро Кузьминки». Полиция и Росгвардия, прибыв на место, «приняли меры по недопущению нарушения общественного порядка». В «территориальные отделы полиции доставлен ряд граждан для разбирательства», сообщили в главке.
Источник «Интерфакса» сообщил, что «драку устроили», предположительно, «трудовые мигранты из Узбекистана и Киргизии на почве личной неприязни». Однако, как отмечает РЕН ТВ, в соцсетях пишут, что столкнулись мигранты из Киргизии и Таджикистана. Канал заявил, что в драке участвовало более 100 человек.
Москвичей предупредили о тропическом индексе ультрафиолета
|
|
В Москве в воскресенье ожидается жара до 33 градусов, а также индекс ультрафиолета как на экваторе, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Погодные условия будут определяться антициклоном скандинавского происхождения. Небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 1-6 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 31-33 в Москве, плюс 29-34 в Подмосковье. Это аномальная жара, на 9-10 градусов выше положенной климатической нормы», – приводит его слова РИА «Новости».
Он отметил, что атмосферное давление будет прежним: 750 миллиметров ртутного столба.
«Очень высокий ультрафиолетовый индекс, он остается на уровне шести единиц... Обязательно нужно использовать солнцезащитные средства, избегать находиться под солнечными лучами в период максимального прогрева с 10 до 17 часов. Для нас нормальный индекс – два, максимум три единицы. А шесть – это как в Намибии, Замбии, Сингапуре. Это индекс тропической и экваториальной зоны», – уточнил синоптик.
Ранее синоптики предупредили об усилении жары в Москве до 35 градусов.
Президент Литвы попросил Польшу помочь решить проблему с мигрантами
Президент Литвы Гитанас Науседа в ходе встречи с лидером Польши Анджеем Дудой заявил о необходимости приложить совместные усилия в разрешении миграционного кризиса, сообщила пресс-служба литовского президента.
«Литовский лидер подчеркнул необходимость незамедлительного решения проблемы укрепления восточной границы ЕС путем эффективного предотвращения потоков нелегальной миграции из Беларуси», – приводит сообщение пресс-службы «Ведомости».
Науседа подчеркнул, что Литва и Польша только совместными усилиями могут обеспечить безопасность в регионе. Также он пообещал не дать Минску использовать мигрантов в качестве «политического оружия».
Ранее сообщалось, что рост нелегальной миграции из Беларуси в Литву привел к тому, что Эстония усилила охрану границы с Россией, Латвией, а также контроль в портах.
В среду премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что республика запустит строительство барьера на границе с Белоруссией, чтобы сдержать поток мигрантов.
Ранее Служба охраны государственной границы при МВД Литвы предложила объявить режим чрезвычайной ситуации из-за резкого роста нелегальной миграции в Литву с территории соседней Белоруссии.
Перед этим президент республики Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов, однако с учетом политического давления Запада на белорусские власти Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.
Эксперт указал на острейшую проблему миграционной политики России
|
|
«Массовые драки говорят о проблеме социальной интеграции мигрантов в России», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области межнациональных отношений Иосиф Дискин, комментируя драку с участием до 200 человек между трудовыми мигрантами на юго-востоке Москвы.
«В первую очередь это говорит о том, что налицо сбой социальной интеграции мигрантов. Из-за этого у них нет понимания, что они обязаны соблюдать российские законы и требования общественного порядка», – убежден профессор НИУ ВШЭ, эксперт в области межнациональных отношений Иосиф Дискин.
«При этом, – подчеркнул эксперт, – ключевая проблема касается не столько мигрантов в целом, сколько мигрантов второго поколения – молодежи. Люди постарше помнят, от какой нищеты у себя на родине они уезжали. А молодежь этого не помнит, и здесь у них не удовлетворена бездна проблем».
«Поэтому, – полагает собеседник, – нужны развернутые программы социнтеграции. Нужно вовлекать мигрантов в культурные и спортивные секции, где они волей-неволей будут интегрироваться и лучше понимать нормы нашего общества. Тогда мы получим активных граждан, которые будут вносить вклад в наше социальное и культурное развитие».
По словам Дискина, «денег на это нужно не так много». «Здесь явно недорабатывают социальные и культурные автономии. Их задача ровно в этом и состоит, – пояснил собеседник. – Кроме того, социальной интеграцией мигрантов должно заниматься Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). Они это делают плохо, так как у них нет на это серьезных ресурсов. Дело в том, что они не совсем понимают свою миссию, ответственность и не выходят с предложениями о реализации такой важной масштабной программы».
Дискин также отметил, что «ФАДН должно прогнозировать напряжение среди мигрантов, которое потом приводит к дракам», а органы правопорядка обязаны их наказывать – «высылать тех, кто участвовал в драках, на родину».
Собеседник подчеркнул, что «сбой социальной интеграции мигрантов – острейшая проблема». «Мы видим, что происходит в некоторых странах Евросоюза. В той же Франции есть районы, куда не ступает нога полицейского», – заключил Дискин.
Ранее сообщалось, что на Зеленодольской улице в столичном районе Кузьминки произошла массовая драка. Значительная часть ее участников – приезжие из стран Средней Азии. В результате драки несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые. Несколько человек госпитализированы.
Позже стало известно о том, что полицию Москвы предупредили о предстоящей драке. «12 июля около 19.44 в УВД на метрополитене поступило сообщение, что у станции метро «Кузминки» готовятся драться выходцы из Средней Азии, ориентировочно около 200-400 человек», – сообщил источник РИА «Новости».
После сообщения сотрудники правоохранительных органов обследовали станцию метро и прилегающие к ней районы, но скопления людей не обнаружили.
Однако уже ночью конфликт у станции метро «Кузьминки» действительно состоялся, прошли задержания. «После массовой драки задержано более 100 человек. В настоящее время все они проверяются на причастность к драке, их имена проверяют по базам данных», – сообщил источник ТАСС.
Ранее президент России заявлял, что число детей мигрантов в школах России должно быть таким, чтобы позволять адаптировать этих учеников к российской среде и избежать перекосов, которые случаются в школах Европы и США с учениками из других стран.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пассажир задержанного рейса в Шереметьево из-за жары открыл аварийный люк
В Шереметьево пассажир рейса Москва – Анталья из-за духоты в самолете открыл аварийный выход, сообщают СМИ.
«Никак не могли «прикурить» самолет. Что-то с электроборудованием. В Шереметьево были проблемы. Соответственно не работал кондиционер. И один из пассажиров взял и дернул аварийный выход, он открылся. Открылся трап. Соответственно, мы уже никуда не летим. Задержка будет 2,5 часа», – рассказал «360» один из пассажиров, который находился на борту самолета.
Уточняется, что из-за задержки вылета люди в течение часа были вынуждены сидеть в салоне, где не работал кондиционер и было очень душно. После того, как пассажир открыл люк, вылет задержали еще больше, пассажирам пришлось просидеть на борту более двух часов.
Пассажиру, открывшему люк, грозит наказание за хулиганство.
Напомним, синоптики предупредили об усилении жары в Москве до 35 градусов.
Ранее польский портал epoznan.pl со ссылкой на очевидца написал, что пилот авиакомпании Ryanair не пускал более 30 пассажиров рейса FR6705 Познань – Одесса на борт. По данным издания, командир корабля кричал, что он – «король самолета», а также «выгонял всех вон». Немного позже авиакомпания Ryanair опровергла это сообщение.
Москва преодолела пиковые значения по заболеваемости COVID
|
|
В Москве наблюдается стабилизация ситуации и небольшое снижение уровня заболеваемости, преодолены пиковые значения, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Москва, конечно, переживает очень сложные времена. Слава богу, мы преодолели пиковые значения, сейчас наблюдаются некоторая стабилизация и даже небольшое снижение уровня заболеваемости», – сказал он в интервью телеканалу «Россия-1», передает ТАСС.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Москве отмечается определенная стабилизация ситуации с коронавирусом. По ее словам, введенные ограничения и интенсивная вакцинация работают.
В июне на фоне роста случаев коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня введен временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно посещать без QR-кода до 1 августа. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Самокатчик в центре Москвы сломал ребро девушке
В Москве полиция проводит проверку после того, как девушку, по ее словам, сбил неизвестный на самокате, у пострадавшей сломано ребро, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
«Десятого числа поступила телефонограмма из медучреждения, что девятого числа к ним обратилась девушка 26 лет, которую, по ее словам, сбил самокатчик на улице Земляной вал, 3/1», – приводит сообщение РИА «Новости».
По словам собеседника агентства, у пострадавшей зафиксирован закрытый перелом ребра и гематомы. По факту инцидента проводится проверка.
Ранее сообщалось, что женщину на электросамокате с ребенком на пешеходном переходе сбил автомобиль в Петербурге.
В Латвии попросили НАТО защитить границы с Белоруссией
Депутат Сейма Латвии Янис Домбрава призвал НАТО встать на защиту границы с Белоруссией, так как опасается, что вместе с мигрантами в страну могут попасть бойцы особого назначения.
«Я опасаюсь не того, что границу пересекут 5-10 иракцев, которые пытаются бежать по лесным тропам, действия которых наручниками прекрасно корректируют пограничники. Я опасаюсь того, что у границы (со стороны Белоруссии) соберется тысяча или больше нарушителей границ, а в их ряды будут помещены бойцы отрядов особого назначения», – приводит его слова РИА «Новости».
По словам депутата, для латвийских пограничников это будет очень серьезным вызовом. «Если пограничники будут пытаться остановить всю эту массу, соблюдая все права человека, – это будет большим вызовом. И помогать в решении этой ситуации нам должны не какие-то европейские агентства, а НАТО», – отметил Домбрава.
Ранее на литовско-белорусской границе началась срочная операция европейского пограничного агентства Frontex из-за растущего миграционного давления.
Тем временем Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Правительство республики 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой.
Яшин объявил об уходе с поста главы Красносельского района Москвы
|
|
Глава муниципального округа московского района «Красносельский» Илья Яшин объявил о решении уйти с этой должности.
«Сегодня я написал заявление о сложении полномочий главы округа. В конце месяца закончится мой отпуск, после чего я останусь рядовым муниципальным депутатом, работающим на общественных началах. 27 июля будет избран новый глава района, и наша команда выдвинет на этот пост Елену Котёночкину, одного из лучших мундепов Москвы. Независимых голосов в совете для ее избрания вполне хватает», – написал Яшин в Facebook.
По его словам, решение уйти с должности связано с запретом на участие в довыборах в Мосгордуму, который наложила на него избирательная комиссия и затем подтвердил Мосгорсуд. По информации Яшина, комиссия при вынесении решения сослалась на закон, который запрещает избираться причастным к поддержке экстремистских и террористических организаций.
Он обжаловал это решение и, в случае необходимости, намерен обращаться в последующие инстанции, однако, по его словам, «дорога на выборы для меня фактически закрыта». «Считаю правильным, чтобы в ближайший год муниципалитет возглавлял человек, который и поведет команду независимых кандидатов на следующие выборы. Мне запрещено баллотироваться, но я горжусь тем, что собрал в районе команду, способную продолжить работу и приносить пользу людям», – отметил Яшин.
Он также заявил, что не планирует покидать Россию.
В Эстонии усилили охрану границы с Россией и Латвией
Рост нелегальной миграции из Беларуси в Литву привел к тому, что Эстония усилила охрану границы с Россией, Латвией, а также контроль в портах, сообщил руководитель пограничного контроля Департамента полиции и пограничной охраны Эгерт Беличев.
«На юго-востоке, близ границы с Россией сейчас спокойно, но новости из Литвы, где поток беженцев по сравнению с прошлым годом вырос в 20 раз, вызывал озабоченность у тамошних жителей», – приводятся его слова на сайте эстонского телеканала «Актуальная камера».
Беличев отметил, что в его пограничном ведомстве «не верят, что в Эстонии может повториться литовско-белорусский сценарий. Но если миграционные потоки изменят направление на север, то Эстония окажется на пути следования нелегалов. В департаменте полиции и погранохране уже приняли соответствующие меры».
«Мы строим новую пограничную инфраструктуру на восточной границе. Мы хотим, чтобы нелегально попасть в Эстонию было сложно. Это касается не только ограждения, но и всего мониторингового оборудования. Оно дает нам полное представление о том, что происходит на границе. К тому же, сегодня мы увеличили уровень готовности, частоту патрулирования и количество патрулей как на внешней границе ЕС, так и на внутренней», – добавил он.
Между тем жители приграничной с Россией волости Сетомаа заявляют, что никакой угрозы не чувствуют, так как жители знают друг друга, а информация о появлении чужаков распространяется быстро.
«У нас хорошие отношения с пограничниками. Конечно, мы сразу передадим информацию, что мы видели и знаем. Все так и делают», – рассказала хозяйка хутора Крийза Ингрид Кала.
В среду премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что республика запустит строительство барьера на границе с Белоруссией, чтобы сдержать поток мигрантов.
Ранее Служба охраны государственной границы при МВД Литвы предложила объявить режим чрезвычайной ситуации из-за резкого роста нелегальной миграции в Литву с территории соседней Белоруссии.
Перед этим президент республики Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов, однако с учетом политического давления Запада на белорусские власти Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.
Поезда в сторону Москвы на белорусском направлении задерживаются из-за человека на путях
Несколько поездов на белорусском направлении железной дороги (Московский центральный диаметр D1) задерживаются в сторону столицы из-за человека на путях около станции Славянский бульвар на западе города.
«На D1 и Белорусском направлении задерживаются несколько поездов в сторону Москвы из-за человека на пути около станции Славянский бульвар. ...Во время ожидания поезда будут временно объезжать остановившийся состав без остановок на Тестовской и Беговой», – говорится в сообщении в Telegram-канале Дептранса Москвы.
На место вызвана скорая помощь.
Ранее на Замоскворецкой линии метро в Москве было остановлено движение из-за человека на путях.
Названо число прошедших вакцинацию от COVID в Москве иностранцев
В общей сложности 68 тыс. иностранных граждан прошли вакцинацию от COVID-19 в Москве, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Как отметили в оперштабе, 7 июля в Москве начал работу крупнейший пункт вакцинации в «Лужниках», предназначенный в основном для работы с иностранными гражданами, работающими и постоянно проживающими в столице. «Его пропускная способность составляет около 15 тысяч человек в сутки. За четыре дня 24 тысячи иностранцев сделали здесь прививку от коронавирусной инфекции. Причем центр вакцинации готов принимать в два раза больше посетителей ежедневно», – рассказали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Там сообщили, что сектора С и D в «Лужниках» предназначены для вакцинации физлиц. Пункт в здании центра выдачи коньков принимает организованные группы иностранных работников.
Ранее сообщалось, что российское правительство прорабатывает поручение президента Владимира Путина по вакцинации иностранных граждан от коронавируса, в первую очередь будут рассмотрены вопросы вакцинации трудовых мигрантов и иностранцев, которые уже находятся в России.
Вакцинация иностранных граждан проводится однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЕК заявили об ухудшении ситуации с мигрантами на границе Литвы и Белоруссии
Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Литвы и Белоруссии ухудшается каждую неделю, заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон.
«Мы видели в Литве рост в 22 раз приездов нелегальных мигрантов из Белоруссии, более 1600 человек в этом году. Ситуация ухудшается каждую неделю. Большинство приезжающих имеют гражданство Ирака», – сказала она, передает РИА «Новости».
Представитель пресс-службы Еврокомиссии ранее говорил, что по информации ЕК в 2021 году литовско-белорусскую границу нелегально пересекли более 1200 человек, почти четверть из них - это дети. Это значительный рост по сравнению с 2020 годом.
Ранее на литовско-белорусской границе началась срочная операция европейского пограничного агентства Frontex из-за растущего миграционного давления.
Тем временем Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Правительство республики 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой.
В метро москвичам раздают воду из-за жары
В московском метро пассажирам из-за жары снова раздают бесплатную воду на станциях, сообщила пресс-служба столичного дептранса.
«Чтобы температурные рекорды не мешали вашим планам, мы снова бесплатно раздаем воду на станциях метро: «Аэропорт», «Багратионовская», «Баррикадная», «Бульвар Адмирала Ушакова», «Бульвар Рокоссовского», «Бунинская аллея», «ВДНХ», «Водный Стадион», «Войковская», «Деловой Центр», «Измайловская», «Каширская», «Кунцевская», «Кузьминки», «Кутузовская», «Орехово», «Парк Победы», «Пионерская», «Рязанский Проспект», «Сокол», «Студенческая», «Текстильщики», «Третьяковская», «Тургеневская», «Улица Скобелевская», «Улица 1905 года», «Фили», «Филевский парк», «Царицыно», – приводит РИА «Новости» сообщение.
Ранее синоптики предупредили об усилении жары в Москве до 35 градусов.
Ракова: В московских домах престарелых стартует повторная вакцинация от COVID
В Москве в домах престарелых за последние полгода не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом у вакцинированных от COVID-19, с 15 июля стартует повторная вакцинация, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«В московских домах престарелых проживает около 15 тысяч жителей со средним возрастом старше 60 лет. В конце прошлого года мы провели массовую вакцинацию проживающих в этих учреждениях «Спутником V». Без учета тех, у кого были медицинские противопоказания к вакцине, было привито абсолютное большинство. И с тех пор в пансионатах не было зафиксировано ни одного случая коронавируса среди привитых. Спустя полгода мы готовы начать повторную вакцинацию проживающих в учреждениях, чтобы сохранить там нулевую заболеваемость», – приводит ее слова РИА «Новости».
Она отметила, что повторная вакцинация от коронавируса в домах престарелых начнется с 15 июля. По ее словам, полгода назад массовая вакцинация «Спутником V» охватила около 97% жителей, не имеющих противопоказаний, и 84% от общей численности проживающих в домах-интернатах людей.
«Персонал столичных домов-интернатов по-прежнему трудится по обычному графику. Однако в связи с новым штаммом близких и родных проживающих в пансионатах и интернатах людей просят временно ограничиться в посещениях. Предпочтение отдается видеосвязи и телефону, а посещения возможны в исключительных случаях с отрицательным ПЦР-тестом», – рассказала Ракова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице наблюдается стабилизация ситуации и небольшое снижение уровня заболеваемости, преодолены пиковые значения.