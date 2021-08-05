Как России заманить на учебу молодежь из бывшего СССР

Несмотря на то, что в России учатся сотни тысяч иностранных студентов, молодежь из стран бывшего СССР зачастую предпочитает ехать за образованием на Запад или в Китай. Известно, что образование – это элемент «мягкой силы», ведь получившие диплом в России специалисты затем станут проводниками идей Москвы в своей стране. Как же повысить престиж российского высшего образования у иностранцев?

Не менее 270 тыс. иностранных студентов сейчас проходят обучение в России. Из них порядка 18 тысяч обучаются по квоте правительства, сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков на пресс-конференции, посвященной итогам отборочной кампании иностранцев на обучение. По словам Примакова, из 18 тыс. мест, которые выделены в качестве квоты российского правительства, примерно 14 тысяч распределяет Россотрудничество.

Глава ведомства отметил, что места в вузах распределены среди студентов почти из двух сотен стран мира – в том числе таких далеких от России, как Аргентина, Перу и Маршалловы острова. «В первую очередь нас, конечно, интересует пространство ближнего зарубежья. Из 80 тыс. заявок для участия в отборочных мероприятиях около 30% поступили из стран СНГ. Больше всего – из Таджикистана», – рассказал руководитель Россотрудничества.

Заметим, что в начале июля министр образования и науки Киргизии Болотбек Купешев обсудил с послом России в Бишкеке Николаем Удовиченко возможность увеличения количества квот для киргизских студентов в ведущих вузах России. В Бишкеке дали понять, что заинтересованы в российском образовании, которое для многих студентов остается более привлекательным и доступным, чем учеба на Западе или в соседнем Китае.

Большое число заявок подают из Узбекистана, Казахстана, Туркмении, а также из стран дальнего зарубежья – Египта, Сирии, Афганистана, Судана и Китая, указал Примаков. «Многие из этих стран, которые вроде бы не СНГ, имеют прочные политические связи, контакты с Россией, там развивается бизнес наших компаний», – заметил Примаков. Добавим, что весной сообщалось – квота правительства России для поступления белорусских студентов в российские университета в этом году вырастет в два раза – до 700 мест.

В том числе для распределения мест по квоте в этом году был запущен портал Educationinrussia.com – «Образование в Российской Федерации для иностранцев», отметил Примаков. Этот сервис позволяет подать заявку на обучение в России и пройти первую стадию отбора, которую реализуют российские диппредставительства.

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Наиболее востребованные специальности среди иностранных студентов, по словам Примакова, клиническая медицина, экономика и управление, информатика и вычислительная техника, политические науки и регионоведение, языкознание и литературоведение. Достаточно популярным остается и обучение по специальности «специалист по русскому языку».

По информации Минобрнауки, в зарубежных филиалах российских вузов и совместных образовательных организациях РФ учатся более 32 тыс. студентов. Больше всего студентов в филиалах российских вузов обучаются в Киргизии и Таджикистане – более 8 тыс. человек в каждом государстве, чуть менее 6 тысяч учатся в Казахстане. Напомним, что филиалы МГУ работают сегодня в пяти странах СНГ – в Закавказье и Средней Азии. Кроме того, университет нефти и газа имени Губкина открыл филиал в Ташкенте, а в 2008-2012 годах его филиал работал в Ашхабаде.

Также напомним, что еще в 2017 году тогдашний министр образования и науки (ныне – министр просвещения) Ольга Васильева объявила о намерении увеличить число студентов-иностранцев в России. По ее оценке, к 2025 году этот показатель должен вырасти до 720 тыс. человек. «Проект масштабный по задачам. Это популяризация нашего образования, которое до недавнего времени было одним из ведущих в мире. Второе направление (тоже, конечно, важное) – это направление «мягкой силы», то есть нашего влияния. Третье – это большой экономический проект», – сказала тогда Васильева в интервью RT.

При этом отметим, что не так давно, в начале лета Ассоциация внешнеполитических исследований имени Громыко выпустила доклад, из которого можно было сделать вывод: снижается количество студентов из стран СНГ, которые выбирают обучение в российских вузах. Эта тенденция затронула даже партнера по Союзному государству – Белоруссию.

Одновременно становится известно о все новых проектах Запада по работе с учащейся молодежью на постсоветском пространстве. Так, в начале августа Европейская служба внешних связей объявила тендер на организацию серии образовательных мероприятий на Украине. В его рамках предстоит организовать по всей стране серию онлайн-модулей EU Study Days («Учебные дни Евросоюза», на Украине эта программа называется «Еврошколы»).

Этот европейский проект действует на Украине с 2013 года, но раньше в нем принимали участие студенты и выпускники вузов. Теперь ЕС планирует расширить сферу охвата «проевропейски настроенной образованной молодежи», включив в программу «Еврошкол» новые целевые группы – старшеклассников и школьников в целом. Для этих целей из бюджета ЕС планируют выделить 800 тыс. евро, передает RT.

Добавим, что в апреле сообщалось о намерении Госдепартамента США инициировать программу обучения английскому языку одаренных украинцев в возрасте от 13 до 20 лет. Предполагалось, что такая программа поможет украинской молодежи «проникнуться американской культурой и ценностями».

Донбасс тянется к российскому образованию

Любопытно, что отмеченный в докладе Ассоциации имени Громыко тренд на снижение числа иностранных студентов в России не распространяется на Украину – при том, что отношения с этой республикой далеки от нормальных. Наблюдается лишь небольшое снижение числа украинских студентов в российских высших школах, сказал газете ВЗГЛЯД один из авторов доклада, кандидат политических наук Вячеслав Сутырин. «В 2017 году училось 13 тыс. украинцев, а в 2020 году – 11200. При этом отмечу, что за десять лет число украинцев, которые учатся у нас, существенно выросло. Для сравнения, 2010-2011 учебном году в России получало образование около 5 тыс. граждан Украины», – указал эксперт.

«Мы наблюдаем существенный приток студентов из Донбасса. Многие из них – граждане Украины, хотя они со временем получают российское гражданство. Но при этом в университеты России поступают украинские граждане и из других регионов, не только из Донбасса», – констатировал Сутырин. По его мнению, такой выбор делают этнические русские и русскоязычные украинцы.

«Люди выбирают будущее в русскоязычном пространстве, потому что видят в этом стабильность, перспективы и возможность для самореализации»,

– отметил Сутырин.

Для России было бы правильно организовать подобные «Еврошколам» онлайн-школы и лекции для школьников и студентов, проживающих на Украине, считает донецкий политолог Владимир Корнилов. Но, по его мнению, в этих вопросах Россия пока отстает, притом, что Европа и США давно – с конца 1980-х – начала 1990-х – и довольно эффективно занимаются образованием украинской молодежи.

Белорусские студенты нацелились в Польшу

В исследовании Ассоциации имени Громыко упоминается о том, что с этого года белорусские абитуриенты получили в российских вузах заметную поблажку – теперь их будут принимать по результатам Центрального тестирования (ЦТ), аналога нашего ЕГЭ. Поможет ли эта мера, пока неизвестно. Зато известно, что молодые белорусы еще задолго до прошлогодних протестов начали менять вектор с восточного на западный. С 2013 года число белорусских студентов, обучающихся в России, снизилось наполовину – до 10,5 тыс. в прошлом году. В то же время за 2013-2020 годы число белорусских студентов в Польше возросло в 2,5 раза – до 7,5 тысяч.

Виновата мягкая сила Запада, в частности, Польши, которая в данной сфере действует эффективнее, чем «рука Москвы»,

утверждает ведущий эксперт минского аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич. «Здесь много составляющих: и уровень жизни, зарплат, и конфликт России с Западом. Действует проект Варшавы «карта поляка», – пояснил Карбалевич. После событий августа прошлого года добавился еще один фактор – Варшава охотно принимает молодых политических беженцев из Белоруссии.

Руководитель минского научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук добавляет, что белорусская молодежь считает европейское образование более качественным и видит для себя «большие перспективы занятости на рынках труда Евросоюза и США». «К тому же многие студенты не хотят идти в белорусскую армию, поэтому и пытаются учиться за рубежом. Если они поедут на учебу в Россию, то их могут легко выдать обратно Белоруссии. У нас сейчас очень жестко регулируется служба в армии. Поэтому мальчики стремятся в Европу и хотят закрепиться там всеми правдами и неправдами», – пояснил Романчук.

Молодые молдаване мечтают о Москве

Многие жители Молдавии до недавних пор мечтали учиться в престижных вузах Москвы и Петербурга, но квот на это выделяется очень мало, посетовал глава кишиневского Центра политологии избирательных технологий Виталий Андриевский. «Скажем, для Приднестровья у российских вузов есть отдельные квоты. Но закон, позволявший выпускникам «автоматом» получить гражданство и остаться в России работать, теперь отменили. И это обстоятельство создает молодым молдаванам проблемы», – пояснил аналитик.

Специалист указал, что лично его дочь получила хорошее образование Москве, но теперь в Молдавии все меньше слышно разговоров о российских вузах. «Мы не видим у России желания привлекать молодых интеллектуалов из нашей республики. Возникает ощущение, что ее устраивают гастарбайтеры из Средней Азии, и что страна не заинтересована в ловле умов, чем, например, активно занимаются США», – указал эксперт.

В итоге, по его словам, юные молдаване тоже все чаще выбирают Румынию, где квот для них больше, власти предоставляют бесплатное общежитие или даже сами платят высокие стипендии. Еще более популярна Германия, где «образование и бесплатное, и при этом престижное».

Андриевский также надеется, что российские вузы откроют свои филиалы в Молдавии. «В 90-х годах этот вопрос уже обсуждался с Молдавским госуниверситетом. Я лично участвовал в дискуссии, к нам приезжал ректор МГУ Виктор Садовничий. Но ничего не получилось», – пояснил аналитик.

Закавказская молодежь меняет ориентацию

По данным Сутырина, поток студентов с Южного Кавказа в нашу страну практически не снижается. Причем это относится и к стране, которая по уровню враждебности к нам напоминает Украину – это Грузия. «Если в 2018 году у нас училось около 1 тыс. грузин, то в 2020-м – 850 студентов из этой республики», – указал эксперт.

Такое же относительное снижение можно отметить и в случае с дружественной Арменией. «Если посмотреть на динамику за последние пару лет в Армении, то там немножко снизилось, буквально на 300 человек, было 2300 в 2018 году, а в 2020 году стало просто 2 тысячи, – отметил Сутырин. – По Азербайджану тоже небольшое снижение за последние несколько лет с – 4,6 до 4,2 тысяч. Напомню, что это состояние до пандемии, на начало прошлого года». «Тенденции смешанные. Если посмотреть на последние буквально три четыре года по этим странам есть снижение, но за последние десять лет снижения нет, а по многим республикам мы видим даже рост», – подчеркнул собеседник.

Правда, из доклада Ассоциации имени Громыко следует – молодых армян в большей степени привлекает идея вообще учиться в США, а не в России. Тех, кто предпочел бы образование в американском университете – более 25%, в российский вуз предпочли бы 10%.

«Я могу сказать исходя из своего многолетнего опыта преподавания в вузах: настроенных на обучение за границей армян больше привлекают Евросоюз и США. Речь может идти о России только в том случае, когда человек нацелен на конкретный вуз, например – МИФИ, по определенным соображением и с четким планом на будущее», – сказал директор Института Кавказа Александр Искандарян.

В Средней Азии наша мягкая сила работает

В отличие от славянских республик СНГ, азиатские в целом сохранили преданность российскому образованию.

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Казахский политолог Марат Шибутов называет свою республику «чемпионом по числу студентов в России». «Уже восемь лет Казахстан занимает первое место по этому показателю. Казахские студенты – это четверть от всех иностранных студентов в России. До пандемии их было 75 тысяч, то есть каждый четвертый иностранный студент», – сказал эксперт.

«В университетах Китая, как и России, выделяют гранты на обучение иностранных студентов, бакалавров, но родители, которые сами получили высшее образование в России, стремятся туда же отправлять своих детей. Кстати, в отличие от московских, сибирские вузы отлично работают над привлечением абитуриентов, мечтающих остаться в России насовсем. И студенчество становится базой для общей миграции», – говорит Шибутов.

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Нелли Семенова считает, что в Средней Азии популярность российского образования хотя и высока, но она не растет из-за конкуренции с западными и китайскими университетами. По ее словам, студенты из среднеазиатских стран редко рисуют себе «образ будущего», связанный с Москвой или Петербургом.

«Я периодически общаюсь с московскими студентами из Средней Азии и вижу у них огромные, непонятно на чем основанные амбиции.

Для них Россия – «перевалочная база»: закончить бакалавриат – и отправиться дальше.

При этом стоимость обучения во многих столичных вузах сравнялась с обучением на Западе, а также дороговизна жизни в Москве и Питере, дополнительно демотивируют ребят оставаться у нас. Кстати, по той же причине все больше среднеазиатов выбирают для обучения не Москву, а Ростов-на-Дону и другие города, где и учиться, и жить дешевле», – рассказывает Семенова.

В исследовании ассоциации имени Громыко упоминается всплеск числа студентов из Таджикистана, напоминает специалист. Однако этот приток объясняется финансовой поддержкой самого государства. «Таджикистан – одна из беднейших постсоветских республик. Там правительственные программы субсидируют для студентов образование. За свои деньги тамошние абитуриенты больше никуда не могут поехать. В Казахстане, например, другая ситуация: там студенты выбирают примерно в равных долях обучение в России и в США, меньше – в Китае», – отмечает Семенова.

Эксперт отмечает, что для казахов все более привлекательной становится даже не Китай, а Япония. Причем – тоже в качестве еще одной ступени перед переездом в США. Остаться же в России мечтают в основном другая категория – молодые среднеазиаты без образования, приехавшие в нашу страну просто на заработки.

По ее мнению, в последние десятилетия мягкая сила России в бывших советских республиках ослабевает. «Все меньше молодых из ближнего зарубежья знают русский язык, русскую культуру. Дело даже не в качестве российского образования, которое, увы, не улучшается, а в отсутствии финансовых программ, стимулирующих обучение по российским лекалам. Конференции, встречи, популяризация языка, которым занимаются, например, в фонде «Русский мир» – это хорошо, но мало и качественно не меняет ситуацию. Все упирается в финансирование: нужны льготы, квоты на бюджетные места, дешевые общежития и так далее. На Западе это все хорошо понимают и формируют специальные программы привлечения студентов – в том числе, из Средней Азии. Потому что знают: вернувшись, они как «засланные казачки» принесут с собой западные ценности, которые будут подтачивать и в итоге разрушат традиционный уклад этих стран, сделают их сателлитами Запада», – констатирует Семенова.

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