Байден печеньками благословил Тихановскую

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29 июля, четверг  |  Последнее обновление — 18:38  |  vz.ru
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БАМ лишили главного советского недостатка

Россия возвела важный тоннель между Европой и Азией Валерий Мельников/РИА Новости
Целых семь лет потребовалось российским строителям, чтобы проложить семь километров современного Байкальского тоннеля. Он заменит построенный еще во времена СССР тоннель под Байкальским хребтом. Один километр строительства обошелся более чем в триста миллионов рублей. Почему на это ушло так много времени и денег, зачем он нужен и сможет ли окупиться? Подробности...
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Байден идет к «смертельному соперничеству» с Россией

Байден решил спустить собак на Россию REUTERS/Evelyn Hockstein
Президент США Джо Байден вновь обвинил Россию в нарушении суверенитета Штатов и пригрозил «смертельным соперничеством» в будущем. Все это, в первую очередь, его ответ на критику республиканцев, обвиняющих Белый дом в «подыгрывании Москве». Но обстановка в Америке сейчас такова, что кризис в отношениях двух держав действительно рискует обостриться. Подробности...
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Как Петр Первый одержал первую большую победу над турками

Так выглядела крепость Азов на старинных гравюрах Общественное достояние
325 лет назад, 29 июля 1696 года, русское войско взяло, наконец, турецкую твердыню Азов. До того, как обратить усилия государства на Балтику, царь Петр I пытался прорубить «морское окно» на юге. Какое значение это событие имело для противостояния России с Турцией, военных реформ Петра и для всей русской истории? Подробности...
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В Прибалтике раскаиваются за борьбу с российским газопроводом

Российский газопровод мог бы дать странам Прибалтики дополнительный заработок Jens Büttner/Global Look Press
Газопровод «Северный поток – 2» продолжает расстраивать страны Прибалтики. На этот раз звучат не только привычные речи об «орудии российской агрессии», но и парадоксальные сожаления. И прежде всего – об упущенной выгоде, миллионах евро, которые «Северный поток – 2» мог бы принести соседям России, а вместо этого принес одни разочарования. Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Прогрессивной интеллигенции достался не тот народ

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Когда прогрессивная интеллигенция начинает воспроизводить структуру власти, превращаясь в аппарат идеологического насилия, это ненормально. И это то, что мы видим сегодня в «свободном мире». Подробности...
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Нарушителей на выборах «корочки» не спасут

Антон Лукаш
Антон Лукаш, социолог
Нормальный журналист не станет нарушать права и законные интересы, честь и достоинство избирателей, членов избирательных комиссий, общественный порядок и нормы поведения в помещениях избирательных комиссий. Подробности...

Украинцы не боятся говорить о своем единстве с русскими

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Киевские политики могут изобретать любые ритуалы, символы и политические конструкции, но русские и украинцы продолжают осознавать себя разделенным помимо своей воли в 1991 году единым народом. С единой верой, общей историей и единым языком. Подробности...
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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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    Байден печеньками благословил Тихановскую

    Президент США встречается не с каждым представителем иностранных оппозиционных сил    29 июля 2021, 17:35
    Фото: twitter.com/POTUS
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Легендарную историю с печеньками на Майдане, как оказалось, помнят не только в России и на Украине. Полностью в курсе этой символики оказались и в Белом доме, что стало ясно в ходе встречи президента США Джозефа Байдена с «лидером Белоруссии» Светланой Тихановской. Как прошла эта встреча и в чем была ее задача как для Тихановской, так и для США?

    28 июля президент США Джо Байден нашел в своем напряженном графике время для, в общем-то, неожиданной встречи. В понимании Запада – даже саммита. Он встречался с самопровозглашенным президентом Белоруссии Светланой Тихановской.

    «Саммит» продлился 15 минут, и сама Тихановская поведала о «мощном знаке солидарности с миллионами бесстрашных белорусов, которые мирно борются за их свободу». «Сегодня Белоруссия находится на передовом рубеже битвы между демократией и автократией. Мир стоит с нами. Белоруссия обязательно будет историей успеха», – написала она. 

    Это далеко не единственная встреча, которая была у Тихановской в Штатах (где она находится с 18 июля в долгосрочном турне по официальному приглашению Госдепа). 19 июля госпожа Тихановская встречалась с госсекретарем Энтони Блинкеном, его замом Викторией Нуланд и советником ведомства Дереком Шолле. Кроме того, она посетила сенат и переговорила с рядом влиятельных обитателей Капитолия.

    Цели Тихановской (а точнее, стоящих за ней людей) понятны. Во-первых, это легитимация ее статуса как лидера белорусской оппозиции (которую никто не выбирал) и победителя президентских выборов в этой стране (в статусе которой ее признали лишь несколько стран Европы). А с этим есть проблемы, ведь целый ряд других политических эмигрантов из Белоруссии, осевших в Польше и Литве, имеют свои амбиции, помноженные на политический опыт и давнюю оппозиционную деятельность.

    Тихановскую, конечно, западные кураторы активно обучают правилам игры, и она за время своего изгнания уже может нормально говорить и держаться, но все равно недотягивает по уровню мастерства до конкурентов. Ей нужно благословение на правление у руководителя коллективного Запада – и она его получила.

    Соответственно, оппозиционные СМИ и телеграм-каналы позиционируют встречу с Байденом (да и другие встречи в рамках американского турне Тихановской) именно как белорусско-американские мероприятия. «Впервые в истории лидер Белоруссии принимается на столь высоком уровне в Вашингтоне», – пишет советник Тихановской Франак Вачорка.

    Помимо благословения Тихановской нужны действия. Самопровозглашенная президент Белоруссии призывала к введению санкций против и ее руководства. «Мы обсудим возможные международные действия по политической и экономической изоляции режима. То, как сделать взаимодействие с ним токсичным и очень затратным – в том числе и для России. Мы знаем и понимаем, что только сами белорусы могут привнести в страну демократические изменения, но мы все же надеемся на активное и несимволичное участие США в этом процессе», – заявила она.

    Тут уже сложнее, ведь целый ряд западных политиков не желает развязывать санкционную войну против Лукашенко, поскольку считают, что эта война лишь еще больше толкнет его в объятия России. Правда, после инцидента с бортом RyanAir таких не желающих поубавилось – считается, что белорусский лидер перешел определенные красные линии и окончательно отказался от идеи возобновить «многовекторную политику». Американское руководство, по всей видимости, пока не определилось в этом вопросе, поэтому Байден и его чиновники пообещали Тихановской «продолжить курс по приведению Лукашенко к ответственности» за его действия, не уточнив конкретные пункты этого курса.

    Что же касается интереса Байдена от этой встречи (все-таки президент США встречается не с каждым «лидером оппозиции» или самозванцем), то он в ставке на длительную игру в белорусской партии. Вопреки победным реляциям окружения Александра Лукашенко, протесты в Белоруссии не уничтожены – они загнаны под лавку.

    Более того, под этой лавкой протесты самоорганизуются. Оппозиционеры (для которых выступления летом – осенью 2020 года были в новинку – белорусы к такому не привыкли) учатся протестовать, читают «правильные» телеграм-каналы, укрепляют свое мировоззрение. И ждут, пока Александр Лукашенко снова ошибется или даст слабину.

    И как раз в период этого ожидания их важно поддержать. Если уж не материально, то хотя бы морально. Через встречу главы «Свободного мира» Джо Байдена (а вместе с ним ключевых чиновников администрации и руководства Конгресса) если уж не с лидером, то хотя бы со знаменем белорусского протеста.

    Отдельным пассажем стал презент, который знаменосец Тихановская получила от Байдена. По ее словам, Байден в какой-то момент вышел из зала и затем вернулся туда «с кипой печенек», предложив Тихановской ими подкрепиться. Явная аналогия с Викторией Нуланд, которая на Майдане раздавала всем печеньки.

    Вопрос в том, к чему была эта аналогия. Кто-то увидел в этом оскорбление самопровозглашенного лидера Белоруссии. Денег не дали, решили отделаться печеньками, за которые хотят купить развал белорусского государства по примеру украинского.

    Представитель МИД РФ Мария Захарова и вовсе провела аналогию с гайдаровским Мальчишом-Плохишом, которому, как известно, за предательство дали буржуины целую бочку варенья и корзину печенья. «Еще не наработала, видимо, на варенье», – прокомментировала представитель МИД отсутствие второй составляющей буржуинского поощрения. Есть, вероятно, и те, кто считает, что дедушка просто решил сделать приятное женщине – без всяких намеков.

    Однако самой интересной все-таки выглядит другая версия – сложная и многоступенчатая. Байден (ну или автор этой истории с печеньками) действительно провел аналогию с Майданом, но послание это адресовано не белорусам, а россиянам. Этакий троллинг российской власти и экспертного сообщества, дабы они комментировали историю ровно в этом ключе и сравнивали тем самым белорусский протест с украинским.

    А между тем это сравнение оскорбляет белорусов (а точнее, пророссийскую часть белорусского общества, выступившую против Лукашенко) – ведь они не страдают русофобией и не хотят демонтажа государственности.

    Они просто считают, что Лукашенко перешел черту во время предвыборной кампании и самих выборов. Сравнение же их (еще раз – не всех, но значительной части вышедших на улицы Минска) с украинскими обитателями Майдана образца 2013–2014 года является действительно неуместным и оскорбительным. И ухудшает их отношение к России.

    Поэтому, возможно, над встречей Тихановской с Байденом не стоит смеяться. Было бы логичней воспринимать ее как элемент американской политики «мягкой силы». Продолжение раскачки Белоруссии более тонкими средствами.


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