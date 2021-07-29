|
|
Белорусов предупредили о серьезной опасности американских «печенек»
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
«Это стандартная практика американцев – выменивать территории в обмен на бусы или печенье», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Владимир Корнилов, комментируя слова экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской о том, что лидер США Джо Байден подарил ей коробку с «печеньем».
«Еще со времен колонизации Америки европейцы, ставшие впоследствии американцами, выменивали целые территории у индейцев за бусы, часы и другие безделушки. Так что это стандартный прием американцев», – считает донецкий историк и публицист Владимир Корнилов.
Он напомнил, что до недавнего времени самым дешевым приобретением в мире считалась покупка голландцами нынешнего Нью-Йорка (в то время он назывался Новый Амстердам) за вещи, которые оценивались в 60 гульденов, или 24 доллара.
«Но в 2014 году это достижение переплюнула официальный представитель Госдепа Виктория Нуланд, которая за печенье выменяла огромную территорию Украины», – отметил собеседник. «Теперь эта практика применяется в отношении Белоруссии. Американцы пытаются «купить» и ее, используя полюбившийся инструмент – печенье, что несет серьезные риски для белорусов. Так что время идет, а приемы американцев не меняются», – заключил Корнилов.
В среду президент США Джозеф Байден провел
встречу в Белом доме с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. «Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его усилиях по воцарению демократии и универсальных прав человека», – заявил Байден.
Таким образом, американский лидер встретился с белорусской оппозиционеркой раньше, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским, визит которого в Вашингтон был перенесен на месяц и теперь запланирован на 30 августа. По мнению украинских экспертов, тем самым Байден продемонстрировал свое отношение к Зеленскому.
Позже официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла поведение Тихановской.
«Тихановская рассказала, что Байден после завершения встречи с ней вернулся и дал ей «печенек из Белого дома». Это ее прямая цитата. Слово в слово. Казалось бы, не может быть настолько прекрасна реальность. А вот и нет. Может. Стоит Тихановская перед журналистом и с восторгом – именно так – рассказывает, как ей (призывающей к введению санкций против Родины) адресат ее призыва дарит печенье», – сыронизировала Захарова в Telegram.
При этом она добавила, что после аллюзии к герою Аркадия Гайдара Мальчиш-Плохиш приходит более современное прочтение сюжета.
«Вспомнились куки (cookie/печенье) – небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя. Те самые куки-печеньки, разрешение на принятие которых запрашивает у вас сайт. Их функцией является аутентификация пользователя; хранение его персональных предпочтений и настроек, отслеживание состояния сеанса доступа к пользователю», – уточнила представитель МИД.
«Печеньки – доступ к важнейшим данным клиента и управление им. Бинго», – заключила она.
Отметим, что «печеньки» из США стали своеобразным мемом после сообщений о том, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд в 2014 году раздавала печенье протестующим в центре Киева. При этом сама Нуланд заявляла, что раздавала не печенье, а сэндвичи.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт: Встречей с Тихановской Байден демонстрирует отношение к Зеленскому
|
|
То, что Байден провел встречу со Светланой Тихановской раньше, чем с Владимиром Зеленским, демонстрирует отношение президента США к переговорам с главой Украины, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев.
«Встреча президента США Джо Байдена со Светланой Тихановской подчеркивает приоритетность. Тут у Владимира Зеленского осадочек, безусловно, останется. Тем более Тихановская – белорусский аналог бывшего лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который также возник из ниоткуда, но по причине абсолютной никчемности и бесполезности был спрятан куда-то в чулане», – считает руководитель украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Тихановская, добавляет эксперт, «пока еще в работе, но ее встреча в Белом доме с Байденом – уже пустая трата времени». «Если бы в Вашингтоне Зеленского ожидал мажорный формат встречи и речь шла о позитивных моментах, то Владимир Александрович летел бы на эту встречу как на крыльях. Но разговор будет тяжелым с учетом тех пяти позиций, по которым госсекретарь Энтони Блинкен сформулировал домашнее задание Киеву, начиная с судебной реформы, реформы СБУ и заканчивая преследованием олигархов. Плюс еще Донбасс и «Северный поток – 2», так что нелегкий будет разговор для украинского президента», – прогнозирует политолог.
В среду президент США Джозеф Байден провел встречу в Белом доме с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. «Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его усилиях по воцарению демократии и универсальных прав человека», – заявил Байден.
Таким образом, американский лидер встретился с белорусской оппозиционеркой раньше, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским, визит которого в Вашингтон был перенесен на месяц и теперь запланирован на 30 августа.
Ранее Тихановская, которую в США называют «белорусским лидером», встречалась с советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном. До этого она провела переговоры с замгоссекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам Энтони Блинкен. На этих переговорах Тихановская просила США ввести секторальные санкции против Белоруссии, однако в Вашингтоне заявили, что сами решат, какие санкции вводить.
Посадивший самолет с Протасевичем диспетчер уехал из Белоруссии
|
|
Диспетчер минского аэропорта Олег Галегов, экстренно посадивший в мае самолет Ryanair с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем на борту, уехал из республики вместе с семьей, сообщил источник в «Белаэронавигации» изданию «Наша Ніва».
По словам источника, в конце июня Галегов ушел в отпуск, но в июле на работу не вернулся. Коллеги Галегова добавили, что он также удалил аккаунты в социальных сетях. В «Белаэронавигации» утверждают, что до диспетчера не смогли дозвониться, но якобы знают, что он живет у тещи. По другим данным, мужчина забрал семью и уехал в Грузию, уроженцем которой является, сообщил телеканал «360».
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Позже Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
Глава авиакомпании Ryanair обвинил власти Белоруссии в «воздушном пиратстве» и «угоне» лайнера. В Международной организации гражданской авиации (ИКАО) заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации), открыв расследование в связи с инцидентом. Россия выступила за честное и транспарентное расследование незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации. Законодатели США, Британии и стран ЕС призвали отстранить Белоруссию от ИКАО и приостановить возможности Минска использовать международные организации.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова высмеяла восторг Тихановской из-за «печенек из Белого дома»
|
|
Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла слова экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской о том, что лидер США Джо Байден при встрече угостил ее «печеньками».
«Тихановская рассказала, что Байден после завершения встречи с ней вернулся и дал ей «печенек из Белого дома». Это ее прямая цитата. Слово в слово. Казалось бы, не может быть настолько прекрасна реальность. А вот и нет. Может. Стоит Тихановская перед журналистом и с восторгом – именно так – рассказывает, как ей (призывающей к введению санкций против Родины) адресат ее призыва дарит печенье», – сыронизировала Захарова в Telegram.
При этом она добавила, что после аллюзии к герою Аркадия Гайдара Мальчиш-Плохиш приходит более современное прочтение сюжета.
«Вспомнились куки (cookie/печенье) – небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя. Те самые куки-печеньки, разрешение на принятие которых запрашивает у вас сайт. Их функцией является аутентификация пользователя; хранение его персональных предпочтений и настроек, отслеживание состояния сеанса доступа к пользователю», – уточнила представитель МИД.
«Печеньки – доступ к важнейшим данным клиента и управление им. Бинго», – заключила она.
Ранее Байден сообщил, что в среду утром встретился в Белом доме с Тихановской. До этого Тихановская встречалась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен. Источник сообщал, что Тихановская просила США о секторальных санкциях против Белоруссии, однако там заявили, что сами решат, какие санкции вводить.
«Печеньки» из США стали своеобразным мемом после сообщений о том, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд в 2014 году раздавала печенье протестующим в центре Киева. При этом сама Нуланд заявляла, что раздавала не печенье, а сэндвичи.
Протестующие в Литве заблокировали строительство лагеря для мигрантов
|
|
В Литве местные жители устроили протест против строительства палаточного лагеря для мигрантов, сообщают СМИ.
Протестующие закрыли проезд к полигону Руднинкай, где планируется установить палаточный лагерь для 1,5 тыс. нелегальных мигрантов, пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Глава службы общественной безопасности сообщил, что несогласные не пропускают грузовики с палатками и другим оборудованием.
Министр внутренних дел страны Агне Билотайте отметила, что беженцев уже нельзя удерживать в приграничных пунктах, это затрудняет работу чиновников.
Ранее Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой.
В Киеве захотели «конкретных результатов» от визита Зеленского в США
|
|
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что собирается посетить США для подготовки визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон, визит должен быть предметным и «с конкретными результатами».
Кулеба заявил, что в данный момент «прорабатывается конкретная дата визита (украинской делегации в Вашингтон) Белым домом и Госдепом США», на повестке будет «подготовка встречи президентов и конкретно подготовка договоренностей президентов, потому что мы не хотим церемониального визита», передает ТАСС.
Министр подчеркнул, что и Киев, и Вашингтон хотят, чтобы визит украинского президента был предметным и «с конкретными результатами».
Ранее пресс-секретарь главы американской администрации Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден примет Зеленского в Белом доме 30 августа.
Украинский президент заявлял, что ожидает содержательной и плодотворной встречи с американским лидером, в ходе которой, как он надеется, сторонам удастся обсудить, в частности, ситуацию в Донбассе. Он также уточнил, что рассчитывает обсудить «угрозы, которые «Северный поток – 2» представляет для Украины».
Между тем американские конгрессмены направили обращения в адрес Белого дома с просьбой изменить дату визита президента Украины.
При этом ранее стало известно, что вместо Байдена и вице-президента США Камалы Харрис участие в «Крымской платформе» на Украине может принять первый открытый гей на посту министра США, глава Минтранса Питер Буттиджич. Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа.
Политолог Владимир Скачко заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что США унизили Зеленского с помощью министра-гея.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле заявили о работающих на территории России спецслужбах США
В Кремле не стали сравнивать, чьи спецслужбы сильнее – России или США, но заверили, что у России есть много поводов гордиться своими разведчиками, при этом Москву беспокоит работа американских спецслужб, которая «испокон веков» не прекращается в стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, комментируя высказывание президента США Джо Байдена о том, что российского лидера Владимира Путина якобы «адски беспокоит», что американские разведчики «лучше, чем его команда», что, во-первых, спецслужбы США «работают у нас и, конечно, это нас беспокоит», это «было испокон веков и это не прекращается», передает РИА «Новости».
Он признал, что «американские спецслужбы очень сильные, и разведка у них очень сильная».
«Но утверждать, кто сильнее, кто слабее, наверное, дело неблагодарное. Естественно, странно было бы, если бы глава американского государства своим разведчикам говорил бы другое что-то. Но, поверьте мне, у нас есть очень много поводов гордиться нашими разведчиками и контрразведчиками», – заключил представитель Кремля.
Напомним, Байден заявил, что у Владимира Путина в распоряжении якобы только ядерное оружие и нефть, а также выразил мнение, что президент России «беспокоится» из-за сильных американских разведчиков.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Байден идет к «смертельному соперничеству» с Россией.
В Кремле ответили на заявления Байдена о российской экономике
|
|
Заявления президента США Джо Байдена о том, что у России якобы ничего нет, кроме ядерного оружия и нефтегазовой сферы, неверны, налицо ошибочные знания Белого дома о современной России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, соответствующее выступление Байдена проходило перед американским разведсообществом, где подобные «бравурные заявления» востребованы, передает ТАСС.
«Они (заявления Байдена) как минимум неверны по своей сути. Очевидно, что президент США озвучивает посылы, которые готовятся его аппаратом. Здесь налицо ошибочное знание и понимание современной России. Да, Россия – это крупнейшая ядерная держава, и да, это страна, где достаточно большой нефтегазовый сектор. Но утверждать о том, что у РФ больше ничего нет, в корне неверно», – подчеркнул Песков.
Он также заявил, что Россия и США вряд ли являются партнерами. «Если вы заметили, вряд ли можно сейчас назвать партнерами, скорее это наши оппоненты или наши визави. Пока никаких партнерских у нас ни программ, ни отношений нет, к нашему сожалению, хотя вы знаете, что президент (Владимир) Путин неоднократно демонстрировал политическую волю к нормализации этих отношений», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента также призвал не предаваться иллюзиям и не преувеличивать дух встречи лидеров России и США. «Не нужно предаваться излишним иллюзиям и преувеличивать дух Женевы. Там были очень прямые, они были полезные, конструктивные, но прямые переговоры, на которых четко констатировались те пункты, по которым у нас имеются серьезные разногласия», – заявил Песков.
Он отметил, что позитивная сторона этих переговоров состоит в понимании необходимости начала контактов по ряду вопросов – это и кибербезопасность, и стратегическая стабильность. «Что касается кибербезопасности и стратстабильности – контакты идут. Это плюс. Но надевать розовые очки и рассматривать Женеву как некий порог, пройдя через который мы вступили в эру партнерства и союзничества, было бы неразумно», – уточнил Песков.
Коме того, он уточнил, что Путин не поддерживает личных контактов с бывшими президентами США Бараком Обамой и Джорджем Бушем – младшим.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина «проблемы» и «это делает его опасней». Байден напомнил о прошедшем саммите в Женеве и добавил, что у президента России в распоряжении только ядерное оружие и нефть.
Экс-врач Белого дома предрек отставку Байдена из-за проблем с психическим здоровьем
|
|
Психическое здоровье президента США Джо Байдена с каждым днем ухудшается, о чем свидетельствуют его недавние телевыступления, вскоре он будет вынужден покинуть пост из-за «ограниченных когнитивных способностей», считает конгрессмен и бывший врач Белого дома Ронни Джексон.
Как поясняет The Hill, Джексон участвовал в программе Fox News, на которой обсуждалось недавнее интервью американского лидера. Ведущий передачи Шон Хэннити раскритиковал ответы Байдена на вопросы, назвав их «совершенно не поддающимися пониманию», и предположил, что психическое здоровье президента ухудшается, передает RT.
«Дональд Трамп прошел тест на когнитивные способности. Он ответил правильно на все 30 вопросов. Я слышал, это очень сложный тест. Не думаю, что Джо Байдену удалось бы его пройти. Можно ли считать такую оценку справедливой с учетом того, что я наблюдаю?» – поинтересовался Хэннити у Джексона.
«Совершенно верно, Шон, и я говорю это с самого начала. Я говорю, что здесь что-то происходит. Я говорил это, когда Джо Байден еще был кандидатом, и я говорил, что будет только хуже. И знаете что? Мы наблюдаем, как это происходит прямо сейчас на наших глазах», – ответил Джексон.
«С этим человеком (Байденом) сейчас происходит что-то серьезное, и знаете, я думаю, что он либо сам уйдет в отставку, либо его убедят уйти в отставку в ближайшем будущем из-за медицинских проблем, либо им придется воспользоваться 25-й поправкой, чтобы избавиться от этого человека прямо сейчас», – добавил позже Джексон.
Кроме того, конгрессмен опубликовал в Twitter видео с выступлением Байдена. «Он совсем тронулся! Необходимо проверить его когнитивные функции сейчас же!» – написал Джексон.
В июне Джексон, который был врачом в Белом доме при Трампе и Обаме, распространял письмо с призывом к Байдену пройти когнитивный тест, чтобы доказать, что он обладает достаточной остротой ума для выполнения обязанностей президента. Его предложение поддержал ряд республиканцев.
В мае представители Белого дома заявили, что Байден пройдет медицинский осмотр «позже в этом году». Они пообещали, что сразу же после этого обнародуют результаты.
В Литве незаконные мигранты по ошибке присоединились к протестам местных жителей
|
|
В Литве на митинг против наплыва мигрантов случайно вышли четверо чернокожих мужчин, которые только что перешли границу.
«Об этом пишет Delfi. Жители Девянишкес крайне возмутились, когда во время протеста из-за нелегалов к ним подошли четверо чернокожих мужчин. Как выяснилось, все они пересекли границу Литвы и пришли в этот городок», – сообщили в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».
«Мы даже не знаем, плакать нам или смеяться. Это ещё одно доказательство того, что граница не защищена», – пояснили местные жители.
Уточняется, что протестующие вызвали полицию, мигрантов задержали.
Ранее в Литве местные жители устроили протест против строительства палаточного лагеря для мигрантов. Кроме того, Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой.
В США объяснили нежелание Байдена вводить санкции против Путина
|
|
Американские СМИ со ссылкой на источники заявили, что администрация президента США Джо Байдена не хочет вводить санкции против главы российского государства Владимира Путина и его окружения.
Politico утверждает, что в команде Байдена не уверены в способности санкций дать ощутимые результаты. Белый дом опасается, что санкции в отношении «российских олигархов» лишь усилят их зависимость от государства. При этом в администрации Байдена ссылаются на санкции, введенные при Бараке Обаме и Дональде Трампе.
Также утверждается, что США опасаются спровоцировать кризис в России, помня о «хаосе эры после холодной войны» – указывается, что может возникнуть ситуация, при которой российское ядерное оружие попадет в ненадежные руки, передает РИА «Новости».
В 2018 году минфин США составил «кремлевский список» (или «кремлевский доклад»), в котором оказались 114 крупных чиновников и глав госкомпаний России и 96 предпринимателей – они, по мнению Вашингтона, составляют российскую элиту.
Тихановская назвала ошибкой свой отъезд из Белоруссии во время протестов
Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что считает ошибочным решение покинуть страну во время протестов.
«Во-первых, хорошо, что нет у истории сослагательного наклонения. Потому что, оглядываясь назад, наверняка были сделаны ошибки. И лично с моей стороны, мне кажется, что сейчас я бы не уехала из страны в тот момент», – заявила Тихановская телеканалу RTVI, комментируя ситуацию в августе 2020 года, передает РИА «Новости».
При этом она отметила, что сами белорусы оказались тогда не готовы к протестам.
«У нас не было никакой структуры. У нас не было какого-то понятного, четкого плана действий. Можно было бы, наверное, все изменить, но уже невозможно», – отметила она.
Ранее Тихановская встретилась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс назвал ее «белорусским лидером».
До этого она встретилась с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглянул» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник сообщал, что Тихановская просила США о секторальных санкциях против Белоруссии, однако там заявили, что сами решат, какие санкции вводить.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Британцы раскритиковали Байдена за слова о «проблемах» Путина
|
|
Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали заявления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, напомнив, что в первую очередь Вашингтону следует решать проблемы в США.
Комментаторы призвали Байдена обратить внимание на внутренние проблемы Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».
«Байден шутит, верно? Наша экономика смешна: цены растут, а мигранты прибывают с такой скоростью, что мы не успеваем уследить. Наш девальвированный доллар скоро будет стоить около десяти центов, а он ругает Путина. Лучше заниматься своими проблемами, чем беспокоиться о делах других стран», – утверждает DAYZEE31.
«Путин сидит на ядерном оружии и нефти, в то время как США сидят на долге в размере 30 триллионов долларов», – отметил PaulS72.
«Проснись, Байден, США – не тот крупный производитель стали, автомобилей и электроники, которыми они были раньше, и не Великобритания. В чужом глазу видит соринку, а в своем бревна не замечает», – написал EnglandMyEngland.
Некоторые пользователи и вовсе перешли на личности. «А проблема Америки в том, что у нас в Овальном кабинете сидит идиот. У России хотя бы нет такой проблемы», – резко высказался TheCynical1.
«У них есть товары. Еда, напитки, одежда и так далее. Тебе действительно стоит просто замолчать, Джо», – уверен Okey-dokey.
«Боже, я скучаю по Трампу», – признался Maidstalk.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина «проблемы» и «это делает его опасней». Байден напомнил о прошедшем саммите в Женеве и добавил, что у президента России в распоряжении только ядерное оружие и нефть.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова американского лидера неверными по своей сути. Он отметил низкое качество справочной информации, которую сотрудники аппарата Белого дома готовят для Байдена. По словам Пескова, если в 2010 году доходы от нефти и газа в российском бюджете составляли 46%, то к 2020 году их доля упала до 28%.
Байден рассказал о встрече с Тихановской
Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден заявил, что провел встречу с бывшим кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской.
«Для меня было честью встретиться с Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его усилиях по воцарению демократии и универсальных прав человека», – заявил глава американской администрации, передает РИА «Новости».
Ранее Тихановская встречалась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс назвал ее «белорусским лидером».
До этого она виделась с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник сообщал, что Тихановская просила США о секторальных санкциях против Белоруссии, однако там заявили, что сами решат, какие санкции вводить.
Байден: США не будут участвовать в каких-либо военных миссиях в Ираке
|
|
Президент США Джо Байден заявил, что дальнейшее сотрудничество с Ираком сосредоточится на тренировке иракских сил и борьбе с ИГ* (организация запрещена в России), но военных миссий не будет.
«Я думаю, что дела идут хорошо, наша роль в Ираке будет касаться... помощи в тренировке, помощи в борьбе с ИГ*, которая вновь поднимается, но мы не будем участвовать в каких-либо военных миссиях», – сказал Байден на встрече с иракским премьером Мустафой аль-Каземи, сообщает РИА «Новости».
Президент США заявил, что намерен развивать сотрудничество с Ираком, в частности, по вакцинам и выборам.
«Моя администрация намерена укреплять это сотрудничество», – сказал Байден. Он также добавил, что США беспокоятся «о том, как обеспечить, чтобы выборы состоялись по плану в октябре».
Также Байден пообещал Ираку вакцины от коронавируса.
В субботу на переговорах в Вашингтоне делегация Ирака подтвердила, что Ирак не нуждается в присутствии иностранных военных.
Ранее премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявил, что на предстоящей 26 июля в Вашингтоне встрече с президентом США Джо Байденом намерен обсудить вопрос завершения присутствия американских вооруженных сил на территории арабской республики.
Напомним, США перебросили из Ирака в Сирию военную технику и оружие. Несколькими днями ранее американские военные пострадали в иракской провинции Анбар в результате ракетного обстрела авиабазы Айн аль-Асад в 160 км к северу от Багдада.
Военные базы в Ираке, на которых расквартированы американские войска, и посольство США в Багдаде неоднократно становились объектами ракетных обстрелов, из-за чего Вашингтон задумался о закрытии дипломатической миссии. 17 июня палата представителей Конгресса США проголосовала за аннулирование резолюции от 2002 года, ставшей основанием для вторжения Соединенных Штатов в Ирак.
Напомним, 5 января 2020 года парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани. Позже командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами пригрозил «сжечь все базы» США в регионе.
В апреле Североатлантический альянс приступил к организованному выводу войск из Афганистана.
Президент США Джо Байден объяснил решение о выводе войск из Афганистана тем, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство. При этом в сенате стремительный вывод войск США из Афганистана назвали «фатальной ошибкой».
Байден решил вывести американские войска из Афганистана вопреки советам некоторых помощников. Так, глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что вывод американских войск из Афганистана ослабит возможности США реагировать на угрозы и собирать информацию. Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана.
Стала известна реакция США на просьбу Тихановской
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская просила о секторальных санкциях против Белоруссии, но «США сами определят, какие санкции вводить», заявил источник.
Источник ТАСС сообщил, что США продолжают работу над новыми санкциями. Тихановской «не было дано каких-либо обещаний, сроки не назывались». Указывается, что «работа над санкциями ведется США независимо от ее поездки». Источник пояснил, что «работа началась раньше и пока не закончилась». Объявить о новых мерах планируется в ближайшие недели.
В прошлую среду Тихановская встретилась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс назвал Тихановскую «белорусским лидером». Днем ранее она встретилась с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглянул» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен.