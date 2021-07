Британцы раскритиковали Байдена за слова о «проблемах» Путина Захарова высмеяла восторг Тихановской из-за «печенек из Белого дома» 29 июля 2021, 10:05

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла слова экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской о том, что лидер США Джо Байден при встрече угостил ее «печеньками». «Тихановская рассказала, что Байден после завершения встречи с ней вернулся и дал ей «печенек из Белого дома». Это ее прямая цитата. Слово в слово. Казалось бы, не может быть настолько прекрасна реальность. А вот и нет. Может. Стоит Тихановская перед журналистом и с восторгом – именно так – рассказывает, как ей (призывающей к введению санкций против Родины) адресат ее призыва дарит печенье», – сыронизировала Захарова в Telegram. При этом она добавила, что после аллюзии к герою Аркадия Гайдара Мальчиш-Плохиш приходит более современное прочтение сюжета. «Вспомнились куки (cookie/печенье) – небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя. Те самые куки-печеньки, разрешение на принятие которых запрашивает у вас сайт. Их функцией является аутентификация пользователя; хранение его персональных предпочтений и настроек, отслеживание состояния сеанса доступа к пользователю», – уточнила представитель МИД. «Печеньки – доступ к важнейшим данным клиента и управление им. Бинго», – заключила она. Ранее Байден сообщил, что в среду утром встретился в Белом доме с Тихановской. До этого Тихановская встречалась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен. Источник сообщал, что Тихановская просила США о секторальных санкциях против Белоруссии, однако там заявили, что сами решат, какие санкции вводить. «Печеньки» из США стали своеобразным мемом после сообщений о том, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд в 2014 году раздавала печенье протестующим в центре Киева. При этом сама Нуланд заявляла, что раздавала не печенье, а сэндвичи.

Эксперт: Встречей с Тихановской Байден демонстрирует отношение к Зеленскому 28 июля 2021, 21:59

Фото: twitter.com/POTUS

Текст: Андрей Резчиков

То, что Байден провел встречу со Светланой Тихановской раньше, чем с Владимиром Зеленским, демонстрирует отношение президента США к переговорам с главой Украины, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. «Встреча президента США Джо Байдена со Светланой Тихановской подчеркивает приоритетность. Тут у Владимира Зеленского осадочек, безусловно, останется. Тем более Тихановская – белорусский аналог бывшего лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который также возник из ниоткуда, но по причине абсолютной никчемности и бесполезности был спрятан куда-то в чулане», – считает руководитель украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. Тихановская, добавляет эксперт, «пока еще в работе, но ее встреча в Белом доме с Байденом – уже пустая трата времени». «Если бы в Вашингтоне Зеленского ожидал мажорный формат встречи и речь шла о позитивных моментах, то Владимир Александрович летел бы на эту встречу как на крыльях. Но разговор будет тяжелым с учетом тех пяти позиций, по которым госсекретарь Энтони Блинкен сформулировал домашнее задание Киеву, начиная с судебной реформы, реформы СБУ и заканчивая преследованием олигархов. Плюс еще Донбасс и «Северный поток – 2», так что нелегкий будет разговор для украинского президента», – прогнозирует политолог. В среду президент США Джозеф Байден провел встречу в Белом доме с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. «Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его усилиях по воцарению демократии и универсальных прав человека», – заявил Байден. Таким образом, американский лидер встретился с белорусской оппозиционеркой раньше, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским, визит которого в Вашингтон был перенесен на месяц и теперь запланирован на 30 августа. Ранее Тихановская, которую в США называют «белорусским лидером», встречалась с советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном. До этого она провела переговоры с замгоссекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам Энтони Блинкен. На этих переговорах Тихановская просила США ввести секторальные санкции против Белоруссии, однако в Вашингтоне заявили, что сами решат, какие санкции вводить. В Кремле заявили о работающих на территории России спецслужбах США 28 июля 2021, 15:46 Текст: Наталья Ануфриева

В Кремле не стали сравнивать, чьи спецслужбы сильнее – России или США, но заверили, что у России есть много поводов гордиться своими разведчиками, при этом Москву беспокоит работа американских спецслужб, которая «испокон веков» не прекращается в стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков заявил, комментируя высказывание президента США Джо Байдена о том, что российского лидера Владимира Путина якобы «адски беспокоит», что американские разведчики «лучше, чем его команда», что, во-первых, спецслужбы США «работают у нас и, конечно, это нас беспокоит», это «было испокон веков и это не прекращается», передает РИА «Новости». Он признал, что «американские спецслужбы очень сильные, и разведка у них очень сильная». «Но утверждать, кто сильнее, кто слабее, наверное, дело неблагодарное. Естественно, странно было бы, если бы глава американского государства своим разведчикам говорил бы другое что-то. Но, поверьте мне, у нас есть очень много поводов гордиться нашими разведчиками и контрразведчиками», – заключил представитель Кремля. Напомним, Байден заявил, что у Владимира Путина в распоряжении якобы только ядерное оружие и нефть, а также выразил мнение, что президент России «беспокоится» из-за сильных американских разведчиков. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Байден идет к «смертельному соперничеству» с Россией. В Кремле ответили на заявления Байдена о российской экономике 28 июля 2021, 14:53

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Заявления президента США Джо Байдена о том, что у России якобы ничего нет, кроме ядерного оружия и нефтегазовой сферы, неверны, налицо ошибочные знания Белого дома о современной России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как отметил представитель Кремля, соответствующее выступление Байдена проходило перед американским разведсообществом, где подобные «бравурные заявления» востребованы, передает ТАСС. «Они (заявления Байдена) как минимум неверны по своей сути. Очевидно, что президент США озвучивает посылы, которые готовятся его аппаратом. Здесь налицо ошибочное знание и понимание современной России. Да, Россия – это крупнейшая ядерная держава, и да, это страна, где достаточно большой нефтегазовый сектор. Но утверждать о том, что у РФ больше ничего нет, в корне неверно», – подчеркнул Песков. Он также заявил, что Россия и США вряд ли являются партнерами. «Если вы заметили, вряд ли можно сейчас назвать партнерами, скорее это наши оппоненты или наши визави. Пока никаких партнерских у нас ни программ, ни отношений нет, к нашему сожалению, хотя вы знаете, что президент (Владимир) Путин неоднократно демонстрировал политическую волю к нормализации этих отношений», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента также призвал не предаваться иллюзиям и не преувеличивать дух встречи лидеров России и США. «Не нужно предаваться излишним иллюзиям и преувеличивать дух Женевы. Там были очень прямые, они были полезные, конструктивные, но прямые переговоры, на которых четко констатировались те пункты, по которым у нас имеются серьезные разногласия», – заявил Песков. Он отметил, что позитивная сторона этих переговоров состоит в понимании необходимости начала контактов по ряду вопросов – это и кибербезопасность, и стратегическая стабильность. «Что касается кибербезопасности и стратстабильности – контакты идут. Это плюс. Но надевать розовые очки и рассматривать Женеву как некий порог, пройдя через который мы вступили в эру партнерства и союзничества, было бы неразумно», – уточнил Песков. Коме того, он уточнил, что Путин не поддерживает личных контактов с бывшими президентами США Бараком Обамой и Джорджем Бушем – младшим. Ранее американский президент Джо Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина «проблемы» и «это делает его опасней». Байден напомнил о прошедшем саммите в Женеве и добавил, что у президента России в распоряжении только ядерное оружие и нефть. В Литве незаконные мигранты по ошибке присоединились к протестам местных жителей 28 июля 2021, 22:03

Фото: Reuters

Текст: Дарья Григоренко

В Литве на митинг против наплыва мигрантов случайно вышли четверо чернокожих мужчин, которые только что перешли границу. «Об этом пишет Delfi. Жители Девянишкес крайне возмутились, когда во время протеста из-за нелегалов к ним подошли четверо чернокожих мужчин. Как выяснилось, все они пересекли границу Литвы и пришли в этот городок», – сообщили в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье». «Мы даже не знаем, плакать нам или смеяться. Это ещё одно доказательство того, что граница не защищена», – пояснили местные жители. Уточняется, что протестующие вызвали полицию, мигрантов задержали. Ранее в Литве местные жители устроили протест против строительства палаточного лагеря для мигрантов. Кроме того, Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой. Тихановская назвала ошибкой свой отъезд из Белоруссии во время протестов 28 июля 2021, 15:10 Текст: Наталья Ануфриева

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что считает ошибочным решение покинуть страну во время протестов. «Во-первых, хорошо, что нет у истории сослагательного наклонения. Потому что, оглядываясь назад, наверняка были сделаны ошибки. И лично с моей стороны, мне кажется, что сейчас я бы не уехала из страны в тот момент», – заявила Тихановская телеканалу RTVI, комментируя ситуацию в августе 2020 года, передает РИА «Новости». При этом она отметила, что сами белорусы оказались тогда не готовы к протестам. «У нас не было никакой структуры. У нас не было какого-то понятного, четкого плана действий. Можно было бы, наверное, все изменить, но уже невозможно», – отметила она. Ранее Тихановская встретилась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс назвал ее «белорусским лидером». До этого она встретилась с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглянул» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен. Источник сообщал, что Тихановская просила США о секторальных санкциях против Белоруссии, однако там заявили, что сами решат, какие санкции вводить. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Госдеп: США и Россия обсудили новый формат контроля за ядерным оружием 28 июля 2021, 18:19

Фото: The Ministry of Med/Reuters

Текст: Алексей Дегтярев

Российская и американская делегации на консультациях по стратегической безопасности в Женеве обсудили текущие угрозы в сфере безопасности и перспективы контроля над ядерными вооружениями, сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. «Делегация США обсудила приоритеты политики США и текущую обстановку в сфере безопасности, наше национальное видение угроз стратегической стабильности, перспективы нового (режима) контроля над ядерными вооружениями, а также формат будущих сессий диалога о стратегической стабильности», – цитирует заявление Прайса РИА «Новости». Также в Госдепартаменте сообщили, что делегации условились вновь встретиться в сентябре. В промежутке между консультациями планируется провести неформальные консультации «с целью определения тем для экспертных рабочих групп на второе пленарное заседание», добавили там. В российском МИД в преддверии консультаций подчеркнули, что делегации обсудят вопросы поддержания и укрепления стратегической стабильности, а также перспективы контроля над вооружениями. В Госдепе отметили, что такой диалог с Россией должен заложить фундамент для будущего режима контроля над вооружениями и мер по снижению рисков. Байден рассказал о встрече с Тихановской 28 июля 2021, 19:49 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден заявил, что провел встречу с бывшим кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской. «Для меня было честью встретиться с Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его усилиях по воцарению демократии и универсальных прав человека», – заявил глава американской администрации, передает РИА «Новости». Ранее Тихановская встречалась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс назвал ее «белорусским лидером». До этого она виделась с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен. Источник сообщал, что Тихановская просила США о секторальных санкциях против Белоруссии, однако там заявили, что сами решат, какие санкции вводить. В Сенате начали угрожать минфину США из-за «Северного потока – 2» 28 июля 2021, 23:28

Фото: Jim West/imageBROKER/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Если Белый дом не введет новые санкции против газопровода «Северный поток – 2», утверждение двух кандидатур в минфин США заблокируют, заявили сенаторы-республиканцы. Сенатор Пэт Туми и 11 его однопартийцев из банковского комитета Сената США направили главе ведомства Джанет Йеллен письмо, в котором заявили, что газопровод «наносит прямой ущерб интересам национальной безопасности США». По их словам, завершение строительства приведет к усилению «вредоносного влияния России на Европу, дестабилизирует хрупкую безопасность Украины и будет способствовать дальнейшей агрессии России». Под угрозой оказалось утверждение Брайана Нельсона и Элизабет Розенберг, которые в министерстве должны будут отвечать за выполнение санкций, передает РИА «Новости». Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД США обеспокоило соглашение России и Индии по С-400 29 июля 2021, 08:21

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Вашингтон поделился обеспокоенностью с Индией в связи с ее соглашением с Россией по поставкам российских зенитно-ракетных систем С-400, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью газете Times of India. «У нас есть свои законы. Мы применяем свои законы, но мы поделились с Индией нашей обеспокоенностью по поводу этого. Но я не собираюсь бежать вперед. Мы увидим, как будут развиваться события в ближайшие месяцы», – сказал Блинкен, передает РИА «Новости». Ранее посол Индии в Москве Датла Бала Венкатеш Варма подтвердил, что первая партия систем ПВО С-400 поступит в Индию к концу 2021 года. В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 стоимостью более 5 млрд долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю «Рособоронэкспорта». Расчеты за экспортные ЗРС будут производиться в рублях. Против поставок С-400 в Индию выступают США, которые пытаются вынудить эту страну отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу американских аналогов. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о шантаже Вашингтона. Британцы раскритиковали Байдена за слова о «проблемах» Путина 29 июля 2021, 09:02

Фото: Oliver Contreras/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали заявления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, напомнив, что в первую очередь Вашингтону следует решать проблемы в США. Комментаторы призвали Байдена обратить внимание на внутренние проблемы Соединенных Штатов, передает РИА «Новости». «Байден шутит, верно? Наша экономика смешна: цены растут, а мигранты прибывают с такой скоростью, что мы не успеваем уследить. Наш девальвированный доллар скоро будет стоить около десяти центов, а он ругает Путина. Лучше заниматься своими проблемами, чем беспокоиться о делах других стран», – утверждает DAYZEE31. «Путин сидит на ядерном оружии и нефти, в то время как США сидят на долге в размере 30 триллионов долларов», – отметил PaulS72. «Проснись, Байден, США – не тот крупный производитель стали, автомобилей и электроники, которыми они были раньше, и не Великобритания. В чужом глазу видит соринку, а в своем бревна не замечает», – написал EnglandMyEngland. Некоторые пользователи и вовсе перешли на личности. «А проблема Америки в том, что у нас в Овальном кабинете сидит идиот. У России хотя бы нет такой проблемы», – резко высказался TheCynical1. «У них есть товары. Еда, напитки, одежда и так далее. Тебе действительно стоит просто замолчать, Джо», – уверен Okey-dokey. «Боже, я скучаю по Трампу», – признался Maidstalk. Ранее американский президент Джо Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина «проблемы» и «это делает его опасней». Байден напомнил о прошедшем саммите в Женеве и добавил, что у президента России в распоряжении только ядерное оружие и нефть. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова американского лидера неверными по своей сути. Он отметил низкое качество справочной информации, которую сотрудники аппарата Белого дома готовят для Байдена. По словам Пескова, если в 2010 году доходы от нефти и газа в российском бюджете составляли 46%, то к 2020 году их доля упала до 28%. В Кремле заявили о невмешательстве в выборы в США 28 июля 2021, 15:58 Текст: Алексей Дегтярев

Российское руководство не вмешивается и не намерено вмешиваться в электоральные процессы в Соединенных Штатах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы в США», – цитирует Пескова ТАСС. ПО его словам, неоднократные расследования в США «подтверждают, что Россия никогда не вмешивалась». «Россия, безусловно, не вмешивается и не имеет ни малейших намерений вмешиваться в какие-то электоральные процессы в других странах», – подчеркнул представитель Кремля. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия якобы пытается «вмешиваться» в ход промежуточных выборов, которые состоятся в США в 2022 году. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев отметил, что Заявление Байдена расценивается Москвой как установка разведсообществу США активизировать работу на российском направлении. Захарова напомнила о «запасах Яценюка» после решения Украины помочь Литве колючей проволокой 28 июля 2021, 21:50 Текст: Елена Мирошниченко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла решение Украины предоставить Литве колючую проволоку для оборудования границы с Белоруссией, намекнув, что Киев таким образом стремится избавиться от ржавеющих запасов времен премьер-министра Арсения Яценюка. «Стратегические запасы Яценюка ржаветь начали?» – прокомментировала она в своем Telegram-канале информацию о том, что кабмин Украины одобрил проект указа президента о предоставлении Литве гуманитарной помощи в виде колючей проволоки для усиления границы с Белоруссией из-за возросшего числа нелегальных мигрантов из этой страны. Захарова напомнила таким образом о проекте бывшего премьер-министра украинского правительства Яценюка возвести на границе с Россией систему укреплений «Европейский вал». По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, украинское власти намерены помочь литовской стороне в сдерживании потока нелегальных мигрантов. Киев обвиняет в «беспрецедентном миграционном кризисе, с которым столкнулась Литва», президента Белоруссии Александра Лукашенко. В среду литовские пограничники задержали рекордное количество нелегалов из Белоруссии – 171 человека. Напомним, Литва, столкнувшаяся с нехваткой колючей проволоки с острыми лезвиями для строительства заграждения на границе с Белоруссией, обратилась за помощью к Эстонии. Ранее Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой. Россия призвала учитывать ядерное оружие Британии и Франции в переговорах по стратегической стабильности 28 июля 2021, 19:40 Текст: Алексей Дегтярев

В новых переговорах по стратегической безопасности между Россией и США важно учитывать ядерный потенциал других ядерных держав, заявил глава российской делегации, замглавы МИД Сергей Рябков. Речь идет о факторе ядерных потенциалов Британии и Франции, уточнил Рябков, передает РИА «Новости». «Отмечаем, что не видим сдвигов к лучшему в позициях ближайших ядерных союзников США – Франции и Великобритании – с точки зрения оценки ими своей собственной потенциальной готовности к этим усилиям подключиться. <...> Как и в случае с Китаем, мы отмечаем полное отсутствие готовности подключаться к таким переговорам формально», – цитирует замминистра ТАСС. Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что стороны в ходе переговоров по стратегической безопасности в Женеве обсудили новый формат контроля за ядерным оружием. В российском МИД в преддверии консультаций подчеркивали, что делегации обсудят вопросы поддержания и укрепления стратегической стабильности, а также перспективы контроля над вооружениями. В Госдепе отметили, что такой диалог с Россией должен заложить фундамент для будущего режима контроля над вооружениями и мер по снижению рисков. В Госдуме оценили заявления Байдена о «вмешательстве» России в будущие выборы США 28 июля 2021, 12:44 Текст: Алина Назарова

Заявление президента США Джо Байдена о якобы вмешательстве России в предстоящие в 2022 году американские выборы расценивается Москвой как установка разведсообществу США активизировать работу на российском направлении, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев. «Новые обвинения в адрес нашей страны во вмешательстве в выборы в США, теперь уже 2022 года, выглядят как попытка Вашингтона завуалировать собственное вмешательство в выборы в России. Джо Байден по традиции не привел ни одного примера российского вмешательства во внутренние дела США», – указал Пискарев, слова которого приводятся в Telegram комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне. Он добавил, что в отличие от американской администрации Россия всегда предоставляет конкретные доказательства вмешательства в наши выборы. «Комиссия в ежедневном режиме фиксирует такие попытки и только за последнее время направила соответствующие материалы в ЦИК, МИД и Генпрокуратуру России. Информация о внешнем вмешательстве была предоставлена также нашим партнерам по ОДКБ», – отметил Пискарев. Он добавил, что выступление Джо Байдена расценивается как установка разведсообществу США активизировать работу на российском направлении. Ранее Байден заявил, что Россия якобы пытается «вмешиваться» в ход промежуточных выборов, которые состоятся в США в 2022 году. До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал фейком и неправдой публикацию издания Guardian о том, что власти России в 2016 году якобы договаривались о поддержке Дональда Трампа. Песков также назвал «отличным бульварным чтивом» предположение о том, что Москва договаривалась о поддержке Трампа. В Белоруссии решили признать террористами «Отряды гражданской самообороны» 28 июля 2021, 14:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед направил в Верховный суд страны заявление о признании формирования «Отряды гражданской самообороны Беларуси» террористической организацией, сообщила генеральная прокуратура страны. «В соответствии с законом Республики Беларусь «О борьбе с терроризмом» по предложению Комитета государственной безопасности генеральный прокурор Андрей Швед направил в Верховный суд заявление о признании формирования «Отряды гражданской самообороны Беларуси» террористической организацией и запрете ее деятельности на территории страны», – передает ТАСС сообщение ведомства. Напомним, в марте Следственный комитет Белоруссии сообщил, что инициирует признание редакции Telegram-каналов группы Nexta иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности в стране.