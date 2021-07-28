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Байден рассказал о встрече с Тихановской
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Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден заявил, что провел встречу с бывшим кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской.
«Для меня было честью встретиться с Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его усилиях по воцарению демократии и универсальных прав человека», – заявил глава американской администрации, передает РИА «Новости».
Ранее Тихановская встречалась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс назвал ее «белорусским лидером».
До этого она виделась с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник сообщал, что Тихановская просила США о секторальных санкциях против Белоруссии, однако там заявили, что сами решат, какие санкции вводить.
Посадивший самолет с Протасевичем диспетчер уехал из Белоруссии
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Диспетчер минского аэропорта Олег Галегов, экстренно посадивший в мае самолет Ryanair с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем на борту, уехал из республики вместе с семьей, сообщил источник в «Белаэронавигации» изданию «Наша Ніва».
По словам источника, в конце июня Галегов ушел в отпуск, но в июле на работу не вернулся. Коллеги Галегова добавили, что он также удалил аккаунты в социальных сетях. В «Белаэронавигации» утверждают, что до диспетчера не смогли дозвониться, но якобы знают, что он живет у тещи. По другим данным, мужчина забрал семью и уехал в Грузию, уроженцем которой является, сообщил телеканал «360».
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Позже Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
Глава авиакомпании Ryanair обвинил власти Белоруссии в «воздушном пиратстве» и «угоне» лайнера. В Международной организации гражданской авиации (ИКАО) заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации), открыв расследование в связи с инцидентом. Россия выступила за честное и транспарентное расследование незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации. Законодатели США, Британии и стран ЕС призвали отстранить Белоруссию от ИКАО и приостановить возможности Минска использовать международные организации.
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Протестующие в Литве заблокировали строительство лагеря для мигрантов
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В Литве местные жители устроили протест против строительства палаточного лагеря для мигрантов, сообщают СМИ.
Протестующие закрыли проезд к полигону Руднинкай, где планируется установить палаточный лагерь для 1,5 тыс. нелегальных мигрантов, пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Глава службы общественной безопасности сообщил, что несогласные не пропускают грузовики с палатками и другим оборудованием.
Министр внутренних дел страны Агне Билотайте отметила, что беженцев уже нельзя удерживать в приграничных пунктах, это затрудняет работу чиновников.
Ранее Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой.
Экс-врач Белого дома предрек отставку Байдена из-за проблем с психическим здоровьем
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Психическое здоровье президента США Джо Байдена с каждым днем ухудшается, о чем свидетельствуют его недавние телевыступления, вскоре он будет вынужден покинуть пост из-за «ограниченных когнитивных способностей», считает конгрессмен и бывший врач Белого дома Ронни Джексон.
Как поясняет The Hill, Джексон участвовал в программе Fox News, на которой обсуждалось недавнее интервью американского лидера. Ведущий передачи Шон Хэннити раскритиковал ответы Байдена на вопросы, назвав их «совершенно не поддающимися пониманию», и предположил, что психическое здоровье президента ухудшается, передает RT.
«Дональд Трамп прошел тест на когнитивные способности. Он ответил правильно на все 30 вопросов. Я слышал, это очень сложный тест. Не думаю, что Джо Байдену удалось бы его пройти. Можно ли считать такую оценку справедливой с учетом того, что я наблюдаю?» – поинтересовался Хэннити у Джексона.
«Совершенно верно, Шон, и я говорю это с самого начала. Я говорю, что здесь что-то происходит. Я говорил это, когда Джо Байден еще был кандидатом, и я говорил, что будет только хуже. И знаете что? Мы наблюдаем, как это происходит прямо сейчас на наших глазах», – ответил Джексон.
«С этим человеком (Байденом) сейчас происходит что-то серьезное, и знаете, я думаю, что он либо сам уйдет в отставку, либо его убедят уйти в отставку в ближайшем будущем из-за медицинских проблем, либо им придется воспользоваться 25-й поправкой, чтобы избавиться от этого человека прямо сейчас», – добавил позже Джексон.
Кроме того, конгрессмен опубликовал в Twitter видео с выступлением Байдена. «Он совсем тронулся! Необходимо проверить его когнитивные функции сейчас же!» – написал Джексон.
В июне Джексон, который был врачом в Белом доме при Трампе и Обаме, распространял письмо с призывом к Байдену пройти когнитивный тест, чтобы доказать, что он обладает достаточной остротой ума для выполнения обязанностей президента. Его предложение поддержал ряд республиканцев.
В мае представители Белого дома заявили, что Байден пройдет медицинский осмотр «позже в этом году». Они пообещали, что сразу же после этого обнародуют результаты.
В Кремле заявили о работающих на территории России спецслужбах США
В Кремле не стали сравнивать, чьи спецслужбы сильнее – России или США, но заверили, что у России есть много поводов гордиться своими разведчиками, при этом Москву беспокоит работа американских спецслужб, которая «испокон веков» не прекращается в стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, комментируя высказывание президента США Джо Байдена о том, что российского лидера Владимира Путина якобы «адски беспокоит», что американские разведчики «лучше, чем его команда», что, во-первых, спецслужбы США «работают у нас и, конечно, это нас беспокоит», это «было испокон веков и это не прекращается», передает РИА «Новости».
Он признал, что «американские спецслужбы очень сильные, и разведка у них очень сильная».
«Но утверждать, кто сильнее, кто слабее, наверное, дело неблагодарное. Естественно, странно было бы, если бы глава американского государства своим разведчикам говорил бы другое что-то. Но, поверьте мне, у нас есть очень много поводов гордиться нашими разведчиками и контрразведчиками», – заключил представитель Кремля.
Напомним, Байден заявил, что у Владимира Путина в распоряжении якобы только ядерное оружие и нефть, а также выразил мнение, что президент России «беспокоится» из-за сильных американских разведчиков.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Байден идет к «смертельному соперничеству» с Россией.
В Кремле ответили на заявления Байдена о российской экономике
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Заявления президента США Джо Байдена о том, что у России якобы ничего нет, кроме ядерного оружия и нефтегазовой сферы, неверны, налицо ошибочные знания Белого дома о современной России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, соответствующее выступление Байдена проходило перед американским разведсообществом, где подобные «бравурные заявления» востребованы, передает ТАСС.
«Они (заявления Байдена) как минимум неверны по своей сути. Очевидно, что президент США озвучивает посылы, которые готовятся его аппаратом. Здесь налицо ошибочное знание и понимание современной России. Да, Россия – это крупнейшая ядерная держава, и да, это страна, где достаточно большой нефтегазовый сектор. Но утверждать о том, что у РФ больше ничего нет, в корне неверно», – подчеркнул Песков.
Он также заявил, что Россия и США вряд ли являются партнерами. «Если вы заметили, вряд ли можно сейчас назвать партнерами, скорее это наши оппоненты или наши визави. Пока никаких партнерских у нас ни программ, ни отношений нет, к нашему сожалению, хотя вы знаете, что президент (Владимир) Путин неоднократно демонстрировал политическую волю к нормализации этих отношений», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента также призвал не предаваться иллюзиям и не преувеличивать дух встречи лидеров России и США. «Не нужно предаваться излишним иллюзиям и преувеличивать дух Женевы. Там были очень прямые, они были полезные, конструктивные, но прямые переговоры, на которых четко констатировались те пункты, по которым у нас имеются серьезные разногласия», – заявил Песков.
Он отметил, что позитивная сторона этих переговоров состоит в понимании необходимости начала контактов по ряду вопросов – это и кибербезопасность, и стратегическая стабильность. «Что касается кибербезопасности и стратстабильности – контакты идут. Это плюс. Но надевать розовые очки и рассматривать Женеву как некий порог, пройдя через который мы вступили в эру партнерства и союзничества, было бы неразумно», – уточнил Песков.
Коме того, он уточнил, что Путин не поддерживает личных контактов с бывшими президентами США Бараком Обамой и Джорджем Бушем – младшим.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина «проблемы» и «это делает его опасней». Байден напомнил о прошедшем саммите в Женеве и добавил, что у президента России в распоряжении только ядерное оружие и нефть.
В США объяснили нежелание Байдена вводить санкции против Путина
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Американские СМИ со ссылкой на источники заявили, что администрация президента США Джо Байдена не хочет вводить санкции против главы российского государства Владимира Путина и его окружения.
Politico утверждает, что в команде Байдена не уверены в способности санкций дать ощутимые результаты. Белый дом опасается, что санкции в отношении «российских олигархов» лишь усилят их зависимость от государства. При этом в администрации Байдена ссылаются на санкции, введенные при Бараке Обаме и Дональде Трампе.
Также утверждается, что США опасаются спровоцировать кризис в России, помня о «хаосе эры после холодной войны» – указывается, что может возникнуть ситуация, при которой российское ядерное оружие попадет в ненадежные руки, передает РИА «Новости».
В 2018 году минфин США составил «кремлевский список» (или «кремлевский доклад»), в котором оказались 114 крупных чиновников и глав госкомпаний России и 96 предпринимателей – они, по мнению Вашингтона, составляют российскую элиту.
В Киеве захотели «конкретных результатов» от визита Зеленского в США
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что собирается посетить США для подготовки визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон, визит должен быть предметным и «с конкретными результатами».
Кулеба заявил, что в данный момент «прорабатывается конкретная дата визита (украинской делегации в Вашингтон) Белым домом и Госдепом США», на повестке будет «подготовка встречи президентов и конкретно подготовка договоренностей президентов, потому что мы не хотим церемониального визита», передает ТАСС.
Министр подчеркнул, что и Киев, и Вашингтон хотят, чтобы визит украинского президента был предметным и «с конкретными результатами».
Ранее пресс-секретарь главы американской администрации Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден примет Зеленского в Белом доме 30 августа.
Украинский президент заявлял, что ожидает содержательной и плодотворной встречи с американским лидером, в ходе которой, как он надеется, сторонам удастся обсудить, в частности, ситуацию в Донбассе. Он также уточнил, что рассчитывает обсудить «угрозы, которые «Северный поток – 2» представляет для Украины».
Между тем американские конгрессмены направили обращения в адрес Белого дома с просьбой изменить дату визита президента Украины.
При этом ранее стало известно, что вместо Байдена и вице-президента США Камалы Харрис участие в «Крымской платформе» на Украине может принять первый открытый гей на посту министра США, глава Минтранса Питер Буттиджич. Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа.
Политолог Владимир Скачко заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что США унизили Зеленского с помощью министра-гея.
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Тихановская назвала ошибкой свой отъезд из Белоруссии во время протестов
Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что считает ошибочным решение покинуть страну во время протестов.
«Во-первых, хорошо, что нет у истории сослагательного наклонения. Потому что, оглядываясь назад, наверняка были сделаны ошибки. И лично с моей стороны, мне кажется, что сейчас я бы не уехала из страны в тот момент», – заявила Тихановская телеканалу RTVI, комментируя ситуацию в августе 2020 года, передает РИА «Новости».
При этом она отметила, что сами белорусы оказались тогда не готовы к протестам.
«У нас не было никакой структуры. У нас не было какого-то понятного, четкого плана действий. Можно было бы, наверное, все изменить, но уже невозможно», – отметила она.
Ранее Тихановская встретилась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс назвал ее «белорусским лидером».
До этого она встретилась с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглянул» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник сообщал, что Тихановская просила США о секторальных санкциях против Белоруссии, однако там заявили, что сами решат, какие санкции вводить.
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Байден: США не будут участвовать в каких-либо военных миссиях в Ираке
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Президент США Джо Байден заявил, что дальнейшее сотрудничество с Ираком сосредоточится на тренировке иракских сил и борьбе с ИГ* (организация запрещена в России), но военных миссий не будет.
«Я думаю, что дела идут хорошо, наша роль в Ираке будет касаться... помощи в тренировке, помощи в борьбе с ИГ*, которая вновь поднимается, но мы не будем участвовать в каких-либо военных миссиях», – сказал Байден на встрече с иракским премьером Мустафой аль-Каземи, сообщает РИА «Новости».
Президент США заявил, что намерен развивать сотрудничество с Ираком, в частности, по вакцинам и выборам.
«Моя администрация намерена укреплять это сотрудничество», – сказал Байден. Он также добавил, что США беспокоятся «о том, как обеспечить, чтобы выборы состоялись по плану в октябре».
Также Байден пообещал Ираку вакцины от коронавируса.
В субботу на переговорах в Вашингтоне делегация Ирака подтвердила, что Ирак не нуждается в присутствии иностранных военных.
Ранее премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявил, что на предстоящей 26 июля в Вашингтоне встрече с президентом США Джо Байденом намерен обсудить вопрос завершения присутствия американских вооруженных сил на территории арабской республики.
Напомним, США перебросили из Ирака в Сирию военную технику и оружие. Несколькими днями ранее американские военные пострадали в иракской провинции Анбар в результате ракетного обстрела авиабазы Айн аль-Асад в 160 км к северу от Багдада.
Военные базы в Ираке, на которых расквартированы американские войска, и посольство США в Багдаде неоднократно становились объектами ракетных обстрелов, из-за чего Вашингтон задумался о закрытии дипломатической миссии. 17 июня палата представителей Конгресса США проголосовала за аннулирование резолюции от 2002 года, ставшей основанием для вторжения Соединенных Штатов в Ирак.
Напомним, 5 января 2020 года парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани. Позже командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами пригрозил «сжечь все базы» США в регионе.
В апреле Североатлантический альянс приступил к организованному выводу войск из Афганистана.
Президент США Джо Байден объяснил решение о выводе войск из Афганистана тем, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство. При этом в сенате стремительный вывод войск США из Афганистана назвали «фатальной ошибкой».
Байден решил вывести американские войска из Афганистана вопреки советам некоторых помощников. Так, глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что вывод американских войск из Афганистана ослабит возможности США реагировать на угрозы и собирать информацию. Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана.
Стала известна реакция США на просьбу Тихановской
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская просила о секторальных санкциях против Белоруссии, но «США сами определят, какие санкции вводить», заявил источник.
Источник ТАСС сообщил, что США продолжают работу над новыми санкциями. Тихановской «не было дано каких-либо обещаний, сроки не назывались». Указывается, что «работа над санкциями ведется США независимо от ее поездки». Источник пояснил, что «работа началась раньше и пока не закончилась». Объявить о новых мерах планируется в ближайшие недели.
В прошлую среду Тихановская встретилась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс назвал Тихановскую «белорусским лидером». Днем ранее она встретилась с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглянул» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен.
Эксперты указали на изменения в ближневосточной стратегии США
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«Байден проводит четкий курс на сбрасывание бремени предыдущей эпохи и пытается его подать в виде новой ближневосточной стратегии США», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя совместное заявление госсекретаря США и главы МИД Ирака о завершении Вашингтоном военных миссий в Ираке.
«В Багдаде действующий режим держится достаточно прочно. Поэтому нахождение там американских войск довольно существенный фактор, но далеко не решающий», – считает политолог-международник, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
По его словам, это сильно контрастирует с обстановкой в Афганистане. «Конечно, в Ираке тоже масса проблем и своя динамика конфликта, но решение этих проблем не столь жестко увязано с иностранным военным присутствием, в отличие от Кабула», – пояснил эксперт.
По мнению Лукьянова, иракское руководство прекрасно понимает, что «США все еще остаются существенным фактором обеспечения стабильности на Ближнем Востоке даже сейчас, когда стараются минимизировать свое присутствие». «Вашингтон не заинтересован в том, чтобы после их ухода из региона все рухнуло», – подчеркнул он.
«К тому же несмотря на то, что ИГ* (запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство*») как структура в целом разгромлена, предпосылки для ее восстановления, а также люди, ранее ходившие в группировку, никуда не делись. Поэтому если дела в Ираке пойдут плохо, конфликт может принять новый оборот», – отмечает Лукьянов.
Эксперт предполагает, что в случае крайней необходимости США смогут увеличить свой контингент в Ираке. Но он добавил, что «пока такой острой необходимости возникнуть не должно». Он пояснил, что в Ираке много различных групп влияния, между которыми довольно запутанные отношения, но это предмет их внутреннего дела и борьбы за власть. «В отличие от Афганистана, в Ираке нет такого мощного движения, как «Талибан» (организация, запрещенная в России), и в будущем вряд ли появится», – рассуждает политолог.
Лукьянов отмечает, что США вряд ли переведут высвободившиеся силы в Европу. «Это совершенно незачем делать. Высказывания о том, что американское присутствие в Ираке будет уменьшено для того, чтобы «больше ориентироваться на угрозы, исходящие от Китая и России», это попытка создать некую политическую мотивацию», – уверен он.
«Суть в том, что уход с Ближнего Востока, начатый Дональдом Трампом и продолжающийся при Джо Байдене, непопулярен среди некоторой части американцев. Отсюда – обвинения главы Белого дома в «сдаче позиций», – пояснил эксперт. – Байден же следует своему пониманию того, что Соединенным Штатам на Ближнем Востоке сейчас делать нечего, во всяком случае в масштабе начала «нулевых». Особенно учитывая, что такое эшелонированное присутствие ничего не дало».
«Так что сбрасывание бремени предыдущей эпохи – это осознанный и четкий курс Байдена», – указал Лукьянов. «Но поскольку такая «обертка» бросает тень новую администрацию, то делается попытка подать это в виде новой стратегии. Поэтому американское руководство переводит стрелки на «более важные угрозы», каковыми названы Китай и Россия. Но это всего лишь элемент политической пропаганды, который не заслуживает столь пристального внимания», – отметил эксперт.
В свою очередь эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов отмечает, что США и не собирались выводить войска из Ирака. «Ранее речь шла о том, что американское присутствие сохранится и в Ираке, и в Сирии. В данном случае акцент будет делаться на подготовку иракских военных», – считает он.
По его словам, решение Пентагона никоим образом не отразится на ближневосточном векторе внешнеполитической стратегии США. «Вашингтон сохранит свое присутствие там до тех пор, пока запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство*» находится в регионе, – подчеркнул Семенов.
Также, по его мнению, решение США не затронет интересов России в регионе, поскольку Москва напрямую не участвует в иракском урегулировании. «Это дело Багдада и Вашингтона. В каком-то смысле присутствие там США даже отвечает интересам России», – заключил востоковед.
Напомним, в совместном заявлении по итогам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Ирака Фуада Хусейна говорится о том, что Соединенные Штаты намерены завершить участие в военных операциях в Ираке к 31 декабря, при этом поддержка сил безопасности Ирака и курдских военизированных формирований продолжится.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова предложила Соединенным Штатам «убрать свои небольшие следы» в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии.
Накануне президент США Джо Байден объявил о намерении Соединенных Штатов отказаться от проведения военных операций в Ираке и сосредоточиться на тренировке иракских сил и борьбе с ИГ* (запрещенная в России террористическая организация). В субботу на переговорах в Вашингтоне делегация Ирака подтвердила, что страна не нуждается в присутствии иностранных военных. Ранее премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявлял, что на встрече с президентом США Джо Байденом намерен обсудить вопрос завершения присутствия американских вооруженных сил на территории арабской республики.
Военные базы в Ираке, на которых расквартированы американские войска, и посольство США в Багдаде неоднократно подвергались ракетным обстрелам. 17 июня Палата представителей Конгресса США проголосовала за аннулирование резолюции от 2002 года, ставшей основанием для вторжения Соединенных Штатов в Ирак. 5 января 2020 года парламент Ирака проголосовал за вывод войск США после убийства американцами на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани. Позже командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами пригрозил «сжечь все базы» США в регионе.
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Тихановская встретилась с белорусами в православном соборе Бруклина
Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская встретилась в нью-йоркском Бруклине с белорусами-прихожанами православного собора святого Кирилла Туровского.
Тихановская в воскресенье прибыла в Нью-Йорк из Вашингтона. Бывшая кандидат в президенты появилась в православном соборе святого Кирилла Туровского в Бруклине в сопровождении охраны и покидала церковь также в тесном кольце телохранителей, на черных внедорожниках, передает РИА «Новости».
Общение с Тихановской организовали на первом этаже собора, желающие смогли задать ей вопросы. Общались на белорусском языке. Жители Бруклина и люди в команде Тихановской временами подсказывали ей, как звучит то или иное слово на белорусском языке.
Пришедших интересовало в числе прочего, чем отличаются политические реалии США от белорусской политики. Тихановская заявила, что американские политики гораздо доступнее для народа, а их деятельность более открыта. Речь шла о роли женщины в Белоруссии, касалась темы санкций, в частности, Тихановская подчеркнула, что сегодня «белорусы страдают не от санкций, а от репрессий».
Один из вопросов касался темы суверенитета и независимости Белоруссии. «Наша независимость, наш суверенитет не на продажу. Белорусы будут защищать нашу независимость», – указала она. По ее мнению, белорусский язык во многом является олицетворением суверенитета, его нужно защищать.
В прошлую среду Тихановская встретилась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. После встречи глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс назвал Тихановскую «белорусским лидером». По его словам, встреча была «беспрецедентным уровнем взаимодействия в этом столетии».
Днем ранее Тихановская встретилась с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд. На встречу «заглянул» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен.
Тихановская говорила, что планирует встретиться в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном, чтобы обсудить введение новых американских рестрикций против Белоруссии, в том числе секторальных. Однако в Белом доме заявили об отсутствии в графике Байдена встречи с Тихановской.
Кроме того, по словам Тихановской, в ходе визита в Вашингтон она собиралась обсудить необходимость проведения международного расследования и организации справедливого судебного процесса в отношении совершавших преступления против жителей Белоруссии.
Ранее стало известно о планах Тихановской встретиться с послом США в Белоруссии, с представителями американских властей, членами Конгресса и послами иностранных государств в США.
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Байден назвал Россию и Китай возможными «смертельными соперниками» США
В будущем Россия и Китай, которые сейчас являются соперниками США, могут стать «смертельными соперниками», заявил глава американского государства Джо Байден.
Он сказал, что «мир меняется значительно», но США работают «с партнерами и союзниками» для сохранения «технологических преимуществ, укрепления цепей поставок». США и союзники стремятся «обеспечивать, чтобы правила, которые регламентируют технологии, поддерживали демократию, а не автократию», сказал Байден.
Однако он подчеркнул, что необходимо работать и «в сотрудничестве с такими странами, как Китай и Россия, которые являются соперниками» США, «возможно, смертельными соперниками в будущем». В частности, такая работа возможна в сфере борьбы против изменения климата, которое «форсирует нестабильность» в США и в мире. «Это важно. Это стратегический вопрос, а также вопрос окружающей среды», – приводит его слова ТАСС.
При этом, как полагает Байден, китайский лидер Си Цзиньпин «совершенно серьезно настроен на то, чтобы превратить свою страну в самую могущественную военную силу в мире, а также в крупнейшую экономику мира» к середине 2040-х годов.
Напомним, Байден утверждает, что Россия якобы пытается вмешиваться в ход промежуточных выборов, которые состоятся в США в 2022 году. Президент США ссылается на данные разведки, согласно которым российская сторона распространяет ложные сведения и пытается повлиять на предстоящее голосование.
Жителя Белоруссии приговорили за поджог танка
В Белоруссии вынесли приговор местному жителю за поджог танка Т-72, его обвинили в акте терроризма, сообщила пресс-служба минской прокуратуры.
«Прокуратура Фрунзенского района Минска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя столицы М., которому инкриминировано совершение акта терроризма. По материалам уголовного дела М. в ночь на 31 января 2021 года совершил акт терроризма путем поджога военной техники – танка Т-72», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Там добавили, что обвиняемый позже опубликовал в Сети и распространил видеозапись с фрагментом преступления.
Суд признал подозреваемого виновным, ему назначили наказание в виде 10 лет исправительной колонии «в условиях усиленного режима».
В результате поступка мужчины возникла опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений и «наступления иных тяжких последствий». «Целью преступления являлось воздействие на принятие решений органами власти, устрашение населения, а также дестабилизация общественного порядка», – добавили в прокуратуре.
Приговор пока в силу не вступил, он может быть обжалован и опротестован.
В середине июля в Белоруссии задержали всех фигурантов вскрытых «спящих» террористических ячеек, которыми управляли из-за границы. Они дали признательные показания.
В начале июля президент страны Александр Лукашенко заявлял, что в республике раскрыли «спящие» ячейки террористов, готовившие насильственную смену власти. Он добавил, что в этом участвовали Германия, Украина, США, Польша и Литва.
Белоруссия подсчитала ущерб от Великой Отечественной войны
Материальный ущерб, причиненный Белоруссии в годы Великой Отечественной войны, составляет не менее 500 млрд долларов в нынешних ценах, заявил генеральный прокурор республики Андрей Швед.
«Сейчас Генеральная прокуратура изучает возможный материальный ущерб, причиненный Беларуси действиями немцев и их пособников в годы Великой Отечественной войны... После изучения всех архивных материалов, в том числе Нюрнберга, можно сказать, что эта сумма может составлять не менее 500 млрд долларов в нынешних ценах», – передает РИА «Новости» со ссылкой на госагентство Белта слова Шведа.
Ранее белорусы решили отряхнуть пыль с уголовных дел почти восьмидесятилетней давности. Первым о намерении Минска добиваться официального признания истребления белорусов нацистами геноцидом сообщил генпрокурор страны Андрей Швед. По его словам, «предварительно можно сделать предположение, что официальные данные о количестве уничтоженного мирного населения будут значительно выше». Швед добавил: «Сегодня мы располагаем данными о сотнях ранее неизвестных мест массового уничтожения населения, либо о малоизученных».
Напомним, 11 июля генпрокуратура Белоруссии обратилась к Литве с просьбой допросить экс-президента Валдаса Адамкуса в качестве свидетеля по уголовному делу о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Минск считает, что Адамкус может быть причастен к чудовищным преступлениям нацистов на территории Белоруссии.