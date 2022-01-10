Какие уроки следуют из кризиса в Казахстане

Казахстан созвал саммит ОДКБ из-за попытки госпереворота и назвал происходящее террористической атакой. Владимир Путин указал на причастность к нападению на соседа внешних сил и предупредил, что Россия не даст раскачать ситуацию в регионе. В свою очередь Александр Лукашенко перечислил страны, которые рискуют повторить судьбу Казахстана. Какие последствия казахстанских событий ждут Центральную Азию?

В понедельник в формате видеоконференции состоялась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ с участием Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Мероприятие было созвано по инициативе Нур-Султана (Астаны) в связи с продолжающейся с начала января попыткой госпереворота в Казахстане.

В ходе сессии президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что главной целью террористов был подрыв конституционного строя и захват власти. «Развернулась горячая фаза и вступили в действие группы вооруженных боевиков, которые ждали своего часа. Стала очевидна главная цель – подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти», – сказал казахский лидер.

Политик подчеркнул, что нынешний кризис оказался самым тяжелым за всю 30-летнюю историю независимости Казахстана. О спланированности операции свидетельствуют синхронные нападения на здания региональных властей, правоохранительных органов, СИЗО, стратегические объекты, банки, телевышку и телеканалы, заметил Токаев.

«Захватывались аэропорты, перекрывались авто- и железные дороги, блокировалась работа скорой помощи и пожарных. Также бандиты нападали на морги, забирали тела боевиков прямо с поля боя. Это практика международных террористов известного происхождения. Именно таким образом они заметают свои следы», – добавил он. По его словам, численное преимущество террористов перед силовиками в Казахстане было минимум в пять раз.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уроки из ситуации в Казахстане должны быть извлечены прежде всего властями Узбекистана и Киргизии, а также призвал все стороны вместе решать проблему распространения в регионе терроризма и экстремизма.

«На границе Казахстана скопилось немало международных террористов. Чтобы преодолеть эти негативные тенденции в постсоветских республиках, в данном случае в Казахстане, невозможно решить проблему только в рамках Казахстана», – подчеркнул белорусский лидер.

Президент России Владимир Путин на саммите заявил, что угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными актами, акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы.

Кроме того, заметил Путин, в Казахстане активно применялись присущие «майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов». Казахстан столкнулся с угрозой своей государственности, безопасности и суверенитету, отметил российский лидер.

«Мы понимаем, что события в Казахстане – не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела наших государств. Принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий так называемых цветных революций», – заверил президент России.

Помимо этого, Путин предложил лидеру Таджикистана Эмомали Рахмону созвониться после видеоконференции лидеров стран ОДКБ для обсуждения текущих вопросов, на что тот ответил согласием. В свою очередь Лукашенко напомнил, что Рахмон предупреждал о глубоко спрятанных террористических ячейках в Казахстане.

«Президент Таджикистана просит поддержки военной техникой – и нам надо это сделать. Не хотелось бы, чтобы ситуация повторилась и в Таджикистане», – добавил белорусский лидер. Рахмон, со своей стороны, предупредил об опасности того, что близ границы его государства происходят боевые столкновения, и предложил странам ОДКБ создать «пояс безопасности» вокруг Таджикистана.

Он также отметил, что на территории Афганистана усиливаются другие террористические группировки. По данным спецслужб, сейчас у южных границ ОДКБ расположено около шести тысяч боевиков и более 40 ячеек по подготовке террористов.

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Вместе с тем премьер Киргизии предупредил о проникновении участников погромов в Казахстане в страны ОДКБ, а председательствующий на заседании лидер Армении Никол Пашинян заявил, что в зоне ответственности ОДКБ не наблюдается снижение напряженности. «В недавнем прошлом мы сами столкнулись с появлением иностранных террористов и боевиков в нашем регионе», – отметил он.

«Помимо проблемы терроризма, вполне возможно, что в Казахстане мы наблюдали ожесточенную схватку за власть между разными кланами. Но разница в том, то Токаев использовал маневр – обратился к ОДКБ, с помощью чего переиграл своих конкурентов. Так что это хитрая игра, в которой проявили себя разные жузы», – считает генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.

В то же время, по мнению Лепехина, внутренняя борьба совпала с попыткой внешнего влияния на ситуацию. «В дестабилизации обстановки в Казахстане были заинтересованы как западные силы, так и Турция. Все они играли на опережение. Так что это очень непростая картинка», – уверен он.

«Также к кризису в Казахстане отчасти подтолкнула новая конфигурация сил в регионе после вывода США войск из Афганистана и прихода к власти находящихся под санкциями ООН талибов с последующей экспансией исламистских течений. Естественно, они стали проникать в Среднюю Азию. Вопрос был только в том, где вспыхнет в первую очередь. И такой страной стал Казахстан, при этом угроза чувствуется и в Узбекистане», – рассказал политолог.

«Самое главное то, что это не было народной революцией. Бенефициары политического кризиса достаточно грамотно отыграли свои партии. Сейчас мы видим, что клан Назарбаева уже не будет играть особой роли в политической жизни страны. Так что основная цель достигнута», – считает собеседник. И если для Казахстана последствия этого кризиса будут вполне позитивными, то для России все складывается пока не столь оптимистично.

«У России есть три основных задачи: нам важно удержать в своих руках Байконур, корпоративный бизнес в стране и сделать так, чтобы урановые месторождения не попали в руки антироссийских структур. Но при этом крен в националистическом направлении у Казахстана продолжится. Более того, эту ситуацию усиливает турецкое, британское и китайское влияние в стране. Поэтому у нас там еще очень много работы».

«В любом случае происходящее в Казахстане – это цветная революция, которая встроена в большую войну с боевиками и террористами»,

– считает президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский. «Во время «арабской весны» и других цветных революций происходило то же самое, что сейчас в Казахстане – силовики ведь не проверяли паспорта у тех, кто сносил режимы. Это революции с привлечением мигрирующих ландскнехтов», – указал эксперт.

По его словам, «гасить» нынешние протесты в Казахстане нужно вооруженной рукой. «Очень показательно, что сейчас Запад кричит о необходимости соблюдения прав человека при купировании угрозы. Так же было, когда США и Европа нам пытались навязать «диалог с оппозицией» после начала войны в Сирии, это один и тот же почерк», – отметил политолог.

Вместе с тем собеседник посетовал, что, в отличие от Башара Асада и Хосни Мубарака, президент Казахстана Токаев – дипломат. «В 2020 году на Валдайском форуме Токаев в диалоге с Путиным ратовал за то, чтобы все страны дружили и привлекали побольше денег для стабильности в регионе. На что Путин тогда ответил: «Саддам Хусейн тоже так думал». А теперь казахский лидер отдал приказ стрелять на поражение, потому что понял, что его могут убить, несмотря на его вежливость», – сказал эксперт.

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Сатановский также подчеркнул: у нынешних казахских протестов прослеживается прямая связь с уходом США из Афганистана, где местные исламисты оказались не нужны талибам и ушли к северным соседям. «Интересно и то, что по времени казахская «революция» совпала с запуском диалога США и России по вопросам безопасности.

Расчет, видимо, делался на то, что после начала протестов в Россию хлынут беженцы и боевики под видом беженцев, и у нас будет дуга нестабильности от Астрахани до Алтая. Это существенно ослабило бы позиции России на переговорах с США, которые стартуют сегодня. Москве вообще было бы не до переговоров», – отметил аналитик.

Поэтому решение ОДКБ отправить войска в Казахстан – крайне своевременное. «Теперь мы слышим разочарованный голос Вашингтона о «необходимости диалога с оппозицией», потому что их комбинация сорвалась. Но если Казахстан рухнет, то Россия – следующая на очереди, поэтому в нынешней ситуации нам проигрывать нельзя», – резюмировал собеседник.