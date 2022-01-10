Наступила пора самых интересных переговоров с Западом

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2021-й перевернул представление о рыночной экономике

Микроэлектроника стала одной из наиболее пострадавших отраслей в 2021 году REUTERS/Lim Huey Teng
2021 год, скорее всего, войдет в историю мировой экономики как год великого дефицита. Во всем мире резко вырос спрос на многие товары – от электроники и автомобилей до стройматериалов и природного газа. Год был отмечен и невиданным за долгое время всплеском инфляции. Почему все это произошло и как долго продлится? Подробности...
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Как Запад отладил российско-белорусские отношения

В 2022 году интеграция России и Белоруссии будет проходить более интенсивно, чем ранее Sergei Grits/AP/ТАСС
2021 год зафиксировал важнейшую победу России над Западом – в битве если уж не за сердца, то за умы белорусского руководства. И главный вклад в эту победу сделал, как ни парадоксально, сам Запад. Своими действиями он не просто толкнул, а фактически бросил Лукашенко в объятия Кремля. Как такое произошло? Подробности...
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Как Россия била шведов еще до Полтавы

Так битву при Эрестфере представлял потом художник Митрофан Греков "Атака шведов ярославскими драгунами
у деревни Эрестфер",Митрофан Греков
«Слава богу! Наконец мы дошли до того, что шведов побеждать можем». Этими словами Петр Великий обозначил одну из забытых сегодня побед в Северной войне. Речь идет о сражении под Эрестфертом, которое началось ровно 320 лет назад, 9 января 1702 года. Почему эта битва имеет особое значение для истории России и воинского духа российской армии? Подробности...
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Переговоры с Россией США начинают со лжи

США и НАТО заранее пытаются сорвать переговоры с Россией Shakh Aivazov/AP/ТАСС
9 января в Женеве приземлился самолет с российскими дипломатами и военными. Они должны немедленно приступить к участию в первом раунде важнейшего дипломатического события – переговоров с НАТО и США. Вашингтон перед встречей провел активную словесную артподготовку – и каждое заявление содержит в себе либо передергивание, либо прямую ложь. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Наступила пора самых интересных переговоров с Западом

Федор Лукьянов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Что-то подсказывает, что за публичным фасадом подготовки к переговорам с американцами по гарантиям безопасности скрывается нечто менее однозначное, и мы ещё удивимся. Подробности...

Распад СССР привел и к упразднению Европы

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Сегодня мы видим и понимаем гораздо больше, чем 30 лет назад. Нам открывается, наконец, настоящий масштаб противостояния, и, следовательно – наша настоящая в нем роль и задача. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Союзники стали настоящими, а противники остались безвольными

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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    Федор Лукьянов

    Наступила пора самых интересных переговоров с Западом

    Федор Лукьянов
    главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
    		10 января 2022, 02:41

    Итак, наступила пора самых, наверное, интересных дипломатических переговоров со времени дискуссий об объединении Германии более 30 лет назад. Интересных, потому что вопрос действительно сущностный, не ритуальный. 

    Марафон состоит из трёх составных частей – российско-американской, российской-натовской и по линии ОБСЕ. Зависит всё, естественно, от первого звена, встречи с НАТО и ОБСЕ – гарнир-довесок для придания легитимности гипотетическому двустороннему решению. 

    Выглядит всё странно. Российская сторона уже неоднократно, в том числе и перед самым началом переговоров, заявила о принципиальной невозможности уступок. Требования, включая юридические гарантии нерасширения НАТО, должны быть выполнены в заявленном объёме. И только так. Представители США и НАТО, со своей стороны, предупредили, что ряд условий Москвы не может быть исполнен никогда. Информационная артподготовка соответствующая – ни шагу назад. 

    Требования – предельно публичны, то есть отказ от них по идее может быть воспринят как слабость, соответственно, переговоры кажутся заведомо обречёнными. Несмотря на это, к ним серьёзно готовились, делегации с обеих сторон – России и США – внушительные, и темы для предметного разговора есть. 

    Американцы хотят направить дискуссию в привычное русло – обсуждать ограничение вооружений в Восточной Европе, рамки для размещения определённых систем. То есть контроль над обычными вооружениями и укрепления мер доверия. И здесь, судя по оговоркам чиновников из Госдепа, возможны сдвиги и шаги навстречу, но по согласованию технических параметров. Главное – уйти от чистой политики в военно-техническую сферу. 

    Фото: Imago stock&people/Global Look Press

    Россия же настаивает на обсуждении прежде всего политических вопросов – принципов отношений в сфере безопасности и отказа от тех, что возникли после холодной войны и предусматривали главенство евроатлантических структур. То есть сначала должна быть новая базовая договорённость об этом, а потом уже можно рассуждать о конкретных военно-технических параметрах. 

    На первый взгляд, шанса тут нет. И предположение Сергея Рябкова, что переговоры могут ограничиться единственным раундом, вполне обоснованно. Но что-то подсказывает, что за публичным фасадом скрывается нечто менее однозначное, и мы ещё удивимся. А может быть, и нет. Вот такой точный экспертный прогноз.

    Источник: Телеграм-канал Фёдора Лукьянова

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