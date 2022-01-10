Токаев назвал главную цель террористов в Казахстане

Взгляд
10 января, понедельник  |  Последнее обновление — 11:31  |  vz.ru
Разделы

2021-й перевернул представление о рыночной экономике

Микроэлектроника стала одной из наиболее пострадавших отраслей в 2021 году REUTERS/Lim Huey Teng
2021 год, скорее всего, войдет в историю мировой экономики как год великого дефицита. Во всем мире резко вырос спрос на многие товары – от электроники и автомобилей до стройматериалов и природного газа. Год был отмечен и невиданным за долгое время всплеском инфляции. Почему все это произошло и как долго продлится? Подробности...
Перейти в раздел…

Как Запад отладил российско-белорусские отношения

В 2022 году интеграция России и Белоруссии будет проходить более интенсивно, чем ранее Sergei Grits/AP/ТАСС
2021 год зафиксировал важнейшую победу России над Западом – в битве если уж не за сердца, то за умы белорусского руководства. И главный вклад в эту победу сделал, как ни парадоксально, сам Запад. Своими действиями он не просто толкнул, а фактически бросил Лукашенко в объятия Кремля. Как такое произошло? Подробности...
Перейти в раздел…

Как Россия победила крупнейшую мусорную свалку Европы

До конца 2024 года предстоит уничтожить почти две сотни свалок в городской черте Александр Рюмин/ТАСС
На месте огромной свалки, в прямом смысле отравлявшей жизнь челябинцам, в 2021 году появилась спортивная площадка. Победа над крупнейшим на континенте и при этом бесхозным мусорным полигоном стала зримым символом того, как в этом году работали всероссийские программы «Чистая страна» и «Чистый воздух». Что еще сделано и предстоит сделать для решения застарелой проблемы свалок? Подробности...
Перейти в раздел…

Как прибалтийские лидеры становятся русофобами

Алар Карис вынужден поддерживать антироссийскую риторику прибалтийских стран Mihkel Maripuu/Reuters
Прибалтийские страны мешают идущим переговорам между Россией и США. Замглавы ведомства Сергей Рябков заявил, что США «чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО», и поэтому Вашингтону «некомфортно» вести диалог с Москвой. Почему изначально нейтральные к России политики внезапно превращаются в отъявленных русофобов? Яркий пример тому показывает недавно избранный президент Эстонии. Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
Перейти в раздел…

Россияне перестали жить одним днем

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Со всех сторон только и слышишь «кешбэк», «эффективное планирование бюджета», «ИИС типа А» (или Б), «материнский капитал», «налоговый вычет», «диверсификация активов», «финансовая подушка безопасности», «купонный доход» и так далее и тому подобное. Подробности...

Наступила пора самых интересных переговоров с Западом

Федор Лукьянов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Что-то подсказывает, что за публичным фасадом подготовки к переговорам с американцами по гарантиям безопасности скрывается нечто менее однозначное, и мы еще удивимся. Подробности...

Распад СССР привел и к упразднению Европы

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Сегодня мы видим и понимаем гораздо больше, чем 30 лет назад. Нам открывается наконец настоящий масштаб противостояния, а следовательно – наша настоящая в нем роль и задача. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
Перейти в раздел…

Главные события 2022 года в политике

Как победили Гитлера под Москвой

Украина готовится к войне

Перейти в раздел…

Новый год в Казахстане начался с массовых беспорядков

В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне массовых беспорядков в Алма-Ате введен режим чрезвычайного положения. Протестующие взяли штурмом ряд административных зданий, захватили арсеналы оружия, вступили в столкновения с полицией
Подробности...

Города России украсились к празднованию Нового года и Рождества

Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
Подробности...

Украинские авиастроители представили первый серийный Ан-178

Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
  • Положительно

  • Отрицательно

  • Затрудняюсь ответить
Каким вы ожидаете 2022 год?
  • Лучше предыдущего

  • Хуже предыдущего

  • Таким же
На Новый год вы предпочитаете:
  • Приглашать гостей

  • Ходить в гости

  • Не хожу в гости и не приглашаю их
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин: Беспорядки в Казахстане не были стихийной акцией
    Рябков: НАТО пора отправляться на рубежи 1997 года Начальник полиции Жамбылской области Казахстана покончил с собой Украина раскритиковала требования России к США и НАТО Обрушился участок Великой Китайской стены
    МИД посетовал на мешающие переговорам с США «глаза и уши» стран НАТО Военные стали патрулировать Алма-Ату с оружием наизготове Киев потребовал от Германии обеспечить право Украины на оборону Столтенберг похвастался знанием истории России
    Вступил в силу закон об уголовной ответственности для водителей-лихачей Экс-советник Назарбаева: Запад взбесил ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан Германию упрекнули в подталкивании Европы к зависимости от России В Ульяновской области женщина ударила подругу ножом из-за обвинений в воровстве

    Главная тема


    Как прибалтийские лидеры становятся русофобами

    «сложные, но деловые»


    Рябков назвал предварительные переговоры России и США потрясающими

    Сетевой юмор


    Соловьев рассказал анекдот о миссии ОДКБ

    ситуация в казахстане


    Собчак нецензурно ответила МИД

    Видео

    миротворческие силы


    Почему Россия отправила спецназ ВДВ в Казахстан

    армия и вооружение


    Тысячи беспилотников изменят облик российской армии

    литовский транзит


    Кто подпитывает «калининградский сепаратизм»

    логистическая проблема


    В России исчезает одна из самых популярных профессий

    Миллиарды рублей


    Крупнейший проект решит хроническую проблему Дальнего Востока

    открывающиеся возможности


    Сергей Худиев: Что такое «новое счастье»

    длинные праздники


    Герман Садулаев: Сколько выходных нужно россиянам

    Диалог с ЕС


    Вадим Трухачёв: Какими будут отношения России и Европы в 2022 году

    на ваш взгляд


    Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?

    Токаев назвал главную цель террористов в Казахстане

    10 января 2022, 11:09

    Текст: Евгения Шестак

    Главной целью террористов была попытка госпереворота, подрыв конституционного строя, захват власти, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    «Развернулась горячая фаза и вступили в действие группы вооруженных боевиков, которые ждали своего часа. Стала очевидна главная цель – подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти. Речь идет о попытке государственного переворота», – цитирует РИА «Новости» Токаева. 

    По его словам, численное преимущество бандитов перед силовиками в Казахстане было минимум в пять раз, они нападали на полицейских и военнослужащих, избивали их с особой жестокостью. 

    Также Токаев добавил, что боевые действия в Казахстане координировались из одного центра. 

    На ваш взгляд

     
    Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?



    Обсуждение:  161 комментарий

    Ранее президент Казахстана поблагодарил президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко за оказанную помощь и боевое братство на фоне массовых беспорядков.

    Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.


    В Азербайджане призвали отстранить всех пророссийских чиновников

    9 января 2022, 18:45

    Текст: Елена Мирошниченко

    Все пророссийские чиновники должны быть отстранены от власти в Азербайджане, чтобы страна сумела обезопасить себя от внешнего влияния, считает председатель партии «Туран» Джахандар Байоглу.

    По его мнению, необходимо взять под контроль и отстранить от руководства всех пророссийских чиновников, депутатов и руководителей общественных организаций. Председатель партии призвал главу государства распустить Милли Меджлис и начать новые социально-экономические реформы, сообщает Haqqin.az.

    Байоглу выразил уверенность, что в Азербайджане могут повториться события, которые происходят в Казахстане, если руководство страны не пойдет на эти решительные шаги. По его мнению, пророссийские силы просочились в структуры МВД, СГБ и Минобороны.

    Ранее в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных. В четверг воздушная гавань Алма-Аты приостановила работу.

    Напомним, в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что миротворцы России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.

    Коментарии (96)
    Соловьев рассказал анекдот о миссии ОДКБ
    		    9 января 2022, 17:21
    Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Российский журналист, радио- и телеведущий рассказал анекдот по поводу завершения развертывания в Казахстане коллективных миротворческих сил ОДКБ.

    «Три ИЛ-76 контингента ОДКБ приземлились по ошибке в Международном аэропорту Токио Ханэда. Уже подписан Мирный договор, обучение в школах переведено на русский язык, японцам предложена Новая Конституция. Шойгу принес извинения за Отречение императора. Перегнули палку – сказал он», – написал журналист в своем Telegram-канале.

    На ваш взгляд

     
    Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?



    Обсуждение:  161 комментарий

    Ранее сообщалось, что коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане и приступили к выполнению задач.

    Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека.

    Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

    6 января российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.

    Коментарии (46)
    Киргизия направила ноту Казахстану
    		    9 января 2022, 13:29
    Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Власти Киргизии направили ноту Казахстану в связи с задержанием казахстанскими силовиками киргизского гражданина по подозрению в причастности к терроризму, заявил зампред кабмина Киргизии, председатель госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев.

    «Мы отправили ноту [в Казахстан] и всю информацию по данному делу», – передает ТАСС слова Ташиева.

    «Он не является террористом. Просто-напросто те люди, которые проводят расследование, они или ошиблись, или хотели выслужиться. Я еще раз говорю, как глава спецслужб нашей страны, ответственно заявляю, он не мог быть привлечен, как террорист. Может быть, просто он оказался не в то время не в том месте», – передает РИА «Новости» слова председателя ГКНБ Киргизии.

    В воскресенье ряд СМИ Казахстана опубликовали сюжет о допросе сотрудниками силовых структур задержанного, который признался, что является гражданином Киргизии и приехал в Алма-Ату за деньги участвовать в акциях протеста. В Киргизии задержанный является достаточно известным лицом. Это исполнитель джазовой музыки, пианист Викрам Рузахунов. Он часто гастролирует за границей, в том числе в Казахстане. Родственники и коллеги музыканта утверждают, что на видео из Казахстана именно он.

    Напомним, ранее в воскресенье МВД Киргизии начало проверку информации о задержании в Казахстане киргизского музыканта.

    Коментарии (72)
    Экстремистские ячейки нейтрализованы в Алма-Ате
    		    10 января 2022, 06:38
    Фото: Комитет национальной
    безопасности Казахстана/gov.kz
    Текст: Антон Антонов

    В Алма-Ате нейтрализовали две экстремистские ячейки, участвовавшие в беспорядках, сообщил Комитет национальной безопасности Казахстана.

    Ведомство сообщило, что ячейки нейтрализованы в результате «мероприятий по розыску и задержанию участников массовых беспорядков и актов терроризма, а также выяснению обстоятельств совершенных преступлений», передает ТАСС.

    9 января были задержаны четыре члена одной ячейки. У них дома нашли «огнестрельное оружие, травматические и светошумовые гранаты, патроны, религиозную литературу и иные вещественные доказательства».

    Лидер другой группы, иностранец, активно участвовал в массовых беспорядках и имел связь с террористическими группировками за рубежом. КНБ считает, что он специально приехал в Казахстан для «подготовки массовых противоправных акций и нападений на органы власти и силовые структуры». Ведется «розыск его пособников».

    Напомним, МИД Казахстана сообщил, что среди участников беспорядков есть боевики, которые в горячих точках воевали на стороне радикальных исламистов. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин заявил, что «по использованию исламистов, по выкрикам «Аллах акбар!», похоже на начало событий в Сирии, на Египет времен «арабской весны».

    Коментарии (18)
    Миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание на территории Казахстана
    		   9 января 2022, 15:25
    Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане и приступили к выполнению задач, сообщил командующий миротворцами ОДКБ в Республике Казахстан Андрей Сердюков.

    «В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ Коллективные миротворческие силы завершили развертывание на территории Республики Казахстан», – цитирует ТАСС Сердюкова.

    По его словам, миротворческие силы ОДКБ будут выполнять задачи в Казахстане до полной стабилизации обстановки в стране.

    «В настоящее время подразделения миротворческих сил выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов в городе Алма-Ата и прилегающих к нему районах», – сказал Сердюков.

    Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека.

    В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.

    Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

    На ваш взгляд

     
    Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?



    Обсуждение:  161 комментарий
    В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. В связи со сложившейся ситуацией Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.

    6 января российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.

    Коментарии (30)
    В Киеве в небо подняли флаг Казахстана
    		    9 января 2022, 21:03
    Фото: DRONARIUM Ukraine/YouTube
    Текст: Елена Мирошниченко

    В центре Киева подняли большой флаг Казахстана в знак солидарности с населением страны.

    «В небо над центром Киева подняли флаг Казахстана – в знак поддержки народа этой страны и для привлечения внимания к происходящим там событиям», – сообщило агентство «Укринформ» в своем Telegram-канале.

    Также опубликованы фото, на которых видно, что флаг был поднят при помощи дронов.

    На ваш взгляд

     
    Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?



    Обсуждение:  161 комментарий

    Ранее в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных. В четверг воздушная гавань Алма-Аты приостановила работу.

    Напомним, в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что миротворцы России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.

    Коментарии (55)
    Военные стали патрулировать Алма-Ату с оружием наизготове

    10 января 2022, 00:18

    Текст: Антон Антонов

    В Алма-Ате в Казахстане военные усилили патрулирование улиц, оно стало более массовым, чем в последние дни, сообщают информационные агентства.

    Как передает ТАСС, на всех улицах можно увидеть по два-три грузовика, в них – десятки военных, у всех «винтовки в руках наизготове». Патрули используют фонарики, чтобы тщательно просматривать обочины. К площади Республики не подпускают ближе, чем на квартал, при этом у заграждений дежурят и полицейские. Блокпосты вокруг города остались, но на них военных стало меньше.

    Напомним, замглавы городской администрации Ержан Бабакумаров заявил, что в Алма-Ате наблюдается стабилизация обстановки, но продолжаются вспышки ожесточенного сопротивления со стороны боевиков. За ночь в Алма-Ате были задержаны около 100 участников террористических атак и мародеров, изъято 118 единиц оружия и более тысячи боеприпасов.

    Коментарии (23)
    Экс-советник Назарбаева: Запад взбесил ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан

    10 января 2022, 10:10

    Текст: Евгения Шестак

    Ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан взбесил страны Запада, которые проявляют к республике большой интерес, заявил экс-советник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев.

    По его словам, ЕС и Соединенные Штаты инвестировали в экономику страны, особенно в углеводородный сектор, почти 376 миллионов долларов, передает РИА «Новости»

    «Поэтому введение войск ОДКБ взбесило сейчас весь Запад. То, что иностранные внешние силы устроили или имеют причастность к этому дебошу и к попытке вооруженного мятежа, <...> это вне всякого сомнения. <...> Это нужно было сделать, чтобы создать неприятный очаг в тылу у России», – сказал Ертысбаев.

    Он отметил, что это связано с переговорами, которые начнутся между Москвой, Вашингтоном и НАТО на этой неделе.

    На ваш взгляд

     
    Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?



    Обсуждение:  161 комментарий

    Ранее сообщалось, что лидеры стран Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) встретятся 10 января в 10.00 мск в формате видеоконференции.

    Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. В воскресенье сообщалось, что коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане и приступили к выполнению задач.

    Коментарии (11)
    Посол увязал действия джихадистов в Казахстане с уходом США из Афганистана
    		    10 января 2022, 03:20
    Фото: t.me/shot_shot/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Российский посол в США Анатолий Антонов прокомментировал попытки Вашингтона поставить под сомнение легитимность антитеррористической операции и присутствие миротворческих сил ОДКБ в Казахстане.

    Антонов заявил в Facebook, что «Казахстан оказался под ударом радикалов, исповедующих человеконенавистническую идеологию». По его словам, «тысячи джихадистов и мародеров попытались подорвать конституционный строй», используя «оружие против мирных граждан». Он указал, что «все это происходит после американского бегства из Афганистана и стремительного развития на этом фоне экстремистских идей и течений в регионе».

    Посол подчеркнул неприемлемость «практики умиротворения бандитов, которые нападают на сотрудников правоохранительных органов, медработников, пожарных». «О чем можно говорить с людьми, обезглавливающими полицейских?!» – заявил он, добавив, что «это прекрасно понимают» в Вашингтоне, но не желают «отказываться от двойных стандартов». Посол напомнил, что «при штурме Капитолия власти США не сомневались в необходимости наведения порядка, привлечения к ответственности зачинщиков погрома».

    Антонов заявил: «Откуда полчища террористов появились в Казахстане? Кто их направлял и помогал им?». По его словам, произошла «новая попытка «цветной» революции с помощью головорезов и грабителей». Он выразил уверенность, что «корни терроризма будут вырваны из казахстанской земли».

    Посол отметил, что «первые часы работы миротворческого контингента ОДКБ демонстрируют его эффективность, нацеленность на восстановление мира и конституционного порядка». Он заявил, что «сегодня всем демократическим силам в мире необходимо помогать правительству Казахстана оправиться от нынешнего потрясения, а не пытаться еще больше расшатать ситуацию». Антонов указал, что «решения о направлении коллективных сил в Казахстан были приняты на основе уставных документов ОДКБ» и по просьбе законных властей страны.

    Напомним, МИД Казахстана сообщил, что среди участников беспорядков есть боевики, которые в горячих точках воевали на стороне радикальных исламистов. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин заявил, что «по использованию исламистов, по выкрикам «Аллах акбар!», похоже на начало событий в Сирии, на Египет времен «арабской весны».

    Коментарии (4)
    Начальник полиции Жамбылской области Казахстана покончил с собой

    10 января 2022, 10:37

    Текст: Евгения Шестак

    В Казахстане покончил с собой начальник департамента полиции Жамбылской области генерал Жанат Сулейменов, сообщили в пресс-службе акимата Тараза (административного центра области).

    «К сожалению, да, это так», – заявили в пресс-службе, передает «Интерфакс-Казахстан».

    Между тем в Комитете национальной безопасности Казахстана сообщили, что полковник КНБ Азамат Ибраев найден мертвым, проводится досудебное расследование, передает РИА «Новости»

    «10 января в городе Нур-Султан во дворе дома по месту жительства обнаружен труп полковника КНБ Азамата Ибраева... Проводится досудебное расследование», – говорится в заявлении ведомства.

    На ваш взгляд

     
    Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?



    Обсуждение:  161 комментарий

    Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

    Ранее МИД Казахстана сообщил, что среди участников беспорядков есть боевики, которые в горячих точках воевали на стороне радикальных исламистов. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин заявил, что «по использованию исламистов, по выкрикам «Аллах акбар!», похоже на начало событий в Сирии, на Египет времен «арабской весны». Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что не согласен с оценкой, что произошедшее в республике было попыткой цветной революции, назвав случившееся гибридной террористической атакой.

    Коментарии (12)
    В Казахстане за время беспорядков погибли 164 человека
    		    9 января 2022, 14:46
    Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
    Текст: Александра Юдина

    В Казахстанской Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли, погибли 103 человека. Всего во время беспорядков зафиксировано 160 жертв.

    «В Казахстане за время беспорядков погибли 164 человека. Больше всего жертв зафиксировано в Алма-Ате – 103», – сообщается в Telegram-канале Sputnik Казахстан.

    На ваш взгляд

     
    Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?



    Обсуждение:  161 комментарий

    В Алматинском морге выстроились в очереди родственников погибших в ходе беспорядков. В результате обстрела в казахстанской Алма-Ате 7 января погибла четырехлетняя девочка. Она ехала в машине с его родным братом вечером 6 января. Они ездили за продуктами и проезжали мимо площади.

    Другой ребенок погиб от огнестрельного ранения, еще один пострадал в ходе беспорядков в Алма-Ате. Известно, что 5 января родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казахстанца роковым.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура в связи с многочисленными жертвами во время недавних событий.

    Коментарии (7)
    Песков подтвердил участие Путина в саммите ОДКБ по Казахстану
    		    9 января 2022, 12:42
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин планирует принять участие в видеоконференции лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в понедельник, 10 января, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Да. Готовимся в понедельник», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, подтверждает ли Кремль участие Путина в онлайн-саммите 10 января.

    В пресс-службе премьер-министра Армении, действующего председателя ОДКБ Никола Пашиняна подтвердили, что онлайн-конференция глав стран – участниц ОДКБ для обсуждения ситуации в Казахстане предварительно запланирована на 10 января.

    «Онлайн-конференция глав стран ОДКБ предварительно запланирована в понедельник», – отметили в пресс-службе.

    Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Путину провести разговор лидеров ОДКБ в формате видеоконференции Совета коллективной безопасности по ситуации в Казахстане.

    Напомним, в субботу Пашинян в телефонном разговоре с Путиным сообщил, что Армения как председатель ОДКБ организует заседание Совета коллективной безопасности организации.

    Коментарии (7)
    Дипломат предупредил о последствиях для желающих «укусить Россию и ее друзей»

    9 января 2022, 15:13

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин предостерег недругов России от попыток навредить ей и ее союзникам, поскольку в противном случае они останутся «без зубов».

    «Нашим недругам не стоит искушать судьбу. Россия сейчас - не Россия девяностых. Те, кто попробует нас и наших друзей укусить, останутся без зубов», – отметил дипломат в интервью ТАСС.

    «Не может не вызывать гордость оперативность и эффективность, с которой ОДКБ приступила к решению практических задач по восстановлению конституционного порядка в Казахстане, поставленных политическим руководством республики. Между обращением президента [Казахстана Касым-Жомарта] Токаева к ОДКБ и приземлением первых бортов миротворцев в Нур-Султане и Алматы прошли считанные часы», – добавил он.

    По словам Бородавкина, организованная и заранее спланированная вылазка боевиков в Казахстане была направлена на обрушение внутриполитической устойчивости в республике.

    «На наших глазах в дружественной, даже братской нам стране развернулась настоящая трагедия. Осуществлена организованная, заранее хорошо спланированная вылазка боевиков, нацеленная, судя по всему, на обрушение внутриполитической устойчивости в Казахстане и долгосрочную дестабилизацию на южных рубежах нашей страны», – указал он.

    При этом глава российского диппредставительства обратил внимание, что «замыслам заговорщиков не суждено было сбыться». «Это урок для тех, кто посмеет посягнуть на свободу и безопасность друзей России, кто попробует переступить «красные линии» российских внешнеполитических интересов и интересов наших союзников», – отметил он. Посол напомнил, что в результате «бандитских действий террористов» погибли невинные люди. «Пользуясь случаем, выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким жертв террора и желаю скорейшего выздоровления казахстанцам, получившим ранения», – добавил он.

    Бородавкин отметил также, комментируя призывы Запада к диалогу с теми, кого там называют «протестующими», а также слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который назвал такие советы глупостью, что ведение переговоров с убийцами и террористами невозможно ни в каком виде.

    «Абсолютно солидарен с Касым-Жомартом Кемелевичем. Это совершеннейшая глупость. С убийцами и террористами не может быть никаких переговоров. Президент России Владимир Владимирович Путин в свое время весьма образно сформулировал необходимость их преследования и ликвидации, где бы они ни скрывались», – сказал он.

    По словам посла, недруги Казахстана воспользовались ошибкой с повышением цен на топливо на территории страны и реализовали заговор.

    Он подчеркнул, что деструктивным силам еще в 2019 году не удалось «взорвать ситуацию» в республике при передаче властных полномочий от первого президента Нурсултана Назарбаева, поскольку они «просто не успели». «Им заранее дали, что называется, по рукам, когда они готовили массовые выступления после парламентских выборов в январе 2021 года», – добавил дипломат.

    «И вот недруги Казахстана воспользовались ошибкой с повышением цен на газовое моторное топливо и реализовали заговор, развязав бандитско-террористическую агрессию. То, что во всем этом участвовали враждебные республике силы извне, не вызывает сомнений», - отметил посол.

    Бородавкин отметил, что заговорщики не смогли «опрокинуть» Казахстан благодаря решительным действиям президента страны Касым-Жомарта Токаева.

    «В первую очередь, полагаю, ключевую роль сыграли решительные действия президента Казахстана Токаева, который, не мешкая, взял на себя всю полноту ответственности за происходящее в стране», – сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. Он также отметил действия казахстанских силовиков и роль ОДКБ в борьбе с попытками дестабилизировать ситуацию в Казахстане.

    «На поддержку властей, а также неприятие лозунгов и методов террористов было мобилизовано казахстанское общественное мнение. Эффективно, хотя и с некоторым запозданием, отпор заговорщикам и террористам начали давать силовики. Наконец, вовремя пришла помощь по линии ОДКБ», –сказал Бородавкин. По его словам, ОДКБ проявила исключительную сплоченность и оперативность, реагируя на ситуацию в Казахстане.

    «В контексте развертывания контингента миротворческих сил хотел бы особенно отметить, что лидеры государств – членов ОДКБ и наша Организация в целом продемонстрировали исключительную сплоченность», – подчеркнул российский дипломат.

    По словам Бородавкина, обще героическое прошлое России и Казахстана имеет проекцию и на общее будущее, проверенный историей союз – не пустые слова.

    «Осенью 1941 года три казахстанские дивизии, включая легендарную Панфиловскую, внесли неоценимый вклад в победу в битве за Москву. Долг, как говорится, платежом красен: через 80 лет Вооруженные Силы Российской Федерации помогли спасти Алматы от бандитско-террористической агрессии. Это еще одно подтверждение того, что проверенный историей и спаянный братской кровью союз между Россией и Казахстаном – не пустые слова, – подчеркнул дипломат. – Наше героическое прошлое имеет проекцию на современность и в наше общее будущее».

    Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.

    Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

    В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. В связи со сложившейся ситуацией Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.

    6 января российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.

    7 января Токаев приказал открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. В тот же день глава республики заявил, что конституционный во всех регионах Казахстана порядок в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию. После беспорядков в Казахстане в полицию доставили почти 6 тыс. человек. Как подчеркнули в МВД республики, задержанным грозит пожизненное заключение.

    Коментарии (0)
    Во время беспорядков в Казахстане погибли двое военнослужащих

    9 января 2022, 12:34

    Текст: Александра Юдина

    Двое военнослужащих в Казахстане погибли и 163 получили ранения в ходе мероприятий по обеспечению режима чрезвычайного положения, сообщили в Минобороны страны.

    «Всего, по сведениям на 9 января 2022 года, в ходе мероприятий по обеспечению режима чрезвычайного положения, в вооруженных силах Казахстана погибли двое военнослужащих, ранено 163 человека», - передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

    При этом уточняется, что в ряде регионов Казахстана экстремисты предпринимали попытки нападения на воинские части. Однако боевикам не удалось прорваться на военные объекты.

    На данный момент во всех населенных пунктах казахстанские военнослужащие совместно с сотрудниками полиции и Национальной гвардии несут службу на блокпостах, осуществляя пропускной контроль.

    Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали.

    Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.

    6 января российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.

    Коментарии (0)
    Возвращающиеся домой казахстанцы рассказали о страхах

    9 января 2022, 16:00

    Текст: Елена Мирошниченко

    Казахстанцы, которые возвращаются домой через пропускной пункт Ак-Жол на границе Казахстана и Киргизии сердятся, что приходится ехать через Бишкек и не одобряют мародерство и грабежи.

    «Сложность в том, что в моей стране происходит черт его знает что, и я не могу попасть в свой родной город, в свой аэропорт не могу прилететь. Вынужден приехать так. Братьям-киргизам – рахмет, здесь все организованно, все хорошо», – рассказал РИА «Новости» мужчина, гражданин Казахстана, который уезжал за границу по работе, домой он вынужден возвращатся через аэропорт в Бишкеке. Он добавил, что не представляет, как будет добираться до Алма-Аты после прохождения границы. Мужчина добавил, что грабежи и мародерство «не типичны» для алматинцев.

    Еще один человек, возвращающийся из Киргизии в Казахстан – молодая девушка в белой куртке и платке. Она рассказала, что ей страшно возвращаться домой. «Но у меня там родные есть, поэтому возвращаюсь», – добавила она.

    Девушка с ребенком, которая следовала из Казахстана в Киргизию рассказала, что «прежде чем пройти (границу), я простояла три часа, чтобы получить добро. Я не знаю, с чем это связано».

    В Казахстане она была в Кордае – это маленькое село неподалеку от границы. Там, по словам девушки, спокойно, причем так было и в дни протестов.

    О ситуации на границе в первые дни протестов в Казахстане корреспонденту агентства рассказал местный таксист.

    «Когда только начинались протесты, события были – черные джипы проезжали сюда. Черные, затемненные джипы, крутые. Но в целом обстановка на границе была нормальной».

    Кроме того, он передал корреспонденту агентства то, что рассказывали ему пассажиры: якобы казахстанские пограничники отбирали телефоны у переходивших границу (из Казахстана в Киргизию) и стирали все фото и видео на них.

    На ваш взгляд

     
    Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?



    Обсуждение:  161 комментарий

    Ранее в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных. В четверг воздушная гавань Алма-Аты приостановила работу.

    Напомним, в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что миротворцы России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.

    Коментарии (0)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •