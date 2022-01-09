Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов

Казачий атаман: Цветной революции в Казахстане не бывать

Депутат Госдумы, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда прокомментировал последние события в Казахстане, отметив, что протесты очень напоминают попытку проведения «цветной революции».

«После того, как в Казахстан прибыли миротворцы, ситуация стабилизировалась, прекратились погромы и грабежи. Но, вместе с тем, возмущают заявления некоторых руководителей западных стран, а также представителей руководства США о том, что не было необходимости направлять в Казахстан миротворцев», – цитируют его слова на сайте Всероссийского казачьего общества.

Он добавил, что у каждого нормального человека такой поворот событий вызывает недоумение: 18 сотрудников правоохранительных органов Казахстана уже погибли от рук террористов, одному из них отрезали голову. «Очень похоже на попытку проведения «цветной революции» с террористическим уклоном. А где и кем они готовятся, – всем известно», – уточнил атаман Всероссийского казачьего общества.

Долуда отметил, что сегодня уже больше не существует однополярного мира и попытка США удерживать мировой диктат и управлять судьбами суверенных стран – больше не осуществима.

Он также обратился к пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки. «Почему бы госпоже Псаки не задать вопросы руководству США: правомерно ли вооруженные силы США оказались в Сирии? Каким документом регламентировано их пребывание в суверенной стране? По чьей просьбе они туда направлены? Насколько всем известно, руководство Республики Сирия их туда не приглушало. Как не было приглашения и в Афганистан, Ирак», – уточнил он.

Долуда подчеркнул, что прежде чем задавать подобные вопросы странам, вошедшим в Организацию договора о коллективной безопасности, задайте их в начале президенту Байдену и другим предшествующим руководителям собственной страны! «И дождитесь ответа. Ответ миротворческих сил ОДКБ будет незамедлительным. «Цветной революции» в Казахстане – не бывать», – резюмировал он.

В четверг Псаки заявила, что США следят за вводом миротворцев ОДКБ в Казахстан и пока не знают, было ли их приглашение легитимно. Она добавила, что мировое сообщество будет «следить за любыми нарушениями прав человека», и призвала «миротворческие силы ОДКБ и правоохранительные органы выполнять обязательства по соблюдению международно признанных прав человека для достижения мирного разрешения ситуации».

Ранее президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, он подробно информировал российского лидера об обстановке в Казахстане.

Позже в МИД России сообщили, что обстановка в Казахстане после массовых протестов постепенно меняется к лучшему.

Напомним, что спровоцированные резким ростом цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали.

Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько административных зданий, в том числе президентская резиденция, а также банки, магазины и кафе. На окраинах города мародерство продолжается.

Для стабилизации обстановки Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы». В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Их миссия заключается в охране государственных и других стратегических объектов. Однако в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ есть право применять оружие. В субботу самолеты военно-транспортной авиации России завершили переброску армянских военных из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.