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Киргизия предупредила о проникновении участников погромов в Казахстане в страны ОДКБ
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Участники беспорядков на территории Казахстана могут в дальнейшем проникнуть на территорию других стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил глава кабмина Киргизии Акылбек Жапаров.
«Существует риск перемещения принимавших участие в погромах в Казахстане лиц через границы других стран ОДКБ», – цитирует ТАСС Жапарова.
В свою очередь президент Таджикистана Эмомали Рахмон назвал идеи религиозного радикализма одним из главных орудий против стран ОДКБ. По его словам, все это усиливает религиозно-экстремистский потенциал и создает угрозу дестабилизации ситуации внутри стран – членов организации.
Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в зоне ответственности ОДКБ не наблюдается снижение напряженности, страны организации продолжают сталкиваться с новыми видами угроз.
«К сожалению, должны констатировать, что в зоне ответственности ОДКБ не просматривается снижение напряженности, и мы продолжаем сталкиваться с новыми видами угроз. Текущая ситуация в республике Казахстан вызывает у нас особую тревогу и озабоченность ввиду представления информации о вовлеченности международных террористических организаций. В недавнем прошлом мы сами столкнулись с появлением иностранных террористов и боевиков в нашем регионе», – отметил он.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Ранее в понедельник началась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванная по инициативе Казахстана. Участие в ней подтвердили все государства – члены организации: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко за оказанную помощь и боевое братство на фоне массовых беспорядков.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
В Азербайджане призвали отстранить всех пророссийских чиновников
Все пророссийские чиновники должны быть отстранены от власти в Азербайджане, чтобы страна сумела обезопасить себя от внешнего влияния, считает председатель партии «Туран» Джахандар Байоглу.
По его мнению, необходимо взять под контроль и отстранить от руководства всех пророссийских чиновников, депутатов и руководителей общественных организаций. Председатель партии призвал главу государства распустить Милли Меджлис и начать новые социально-экономические реформы, сообщает Haqqin.az.
Байоглу выразил уверенность, что в Азербайджане могут повториться события, которые происходят в Казахстане, если руководство страны не пойдет на эти решительные шаги. По его мнению, пророссийские силы просочились в структуры МВД, СГБ и Минобороны.
Ранее в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных. В четверг воздушная гавань Алма-Аты приостановила работу.
Напомним, в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что миротворцы России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.
Соловьев рассказал анекдот о миссии ОДКБ
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Российский журналист, радио- и телеведущий рассказал анекдот по поводу завершения развертывания в Казахстане коллективных миротворческих сил ОДКБ.
«Три ИЛ-76 контингента ОДКБ приземлились по ошибке в Международном аэропорту Токио Ханэда. Уже подписан Мирный договор, обучение в школах переведено на русский язык, японцам предложена Новая Конституция. Шойгу принес извинения за Отречение императора. Перегнули палку – сказал он», – написал журналист в своем Telegram-канале.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Ранее сообщалось, что коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане и приступили к выполнению задач.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
6 января российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
Киргизия направила ноту Казахстану
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Власти Киргизии направили ноту Казахстану в связи с задержанием казахстанскими силовиками киргизского гражданина по подозрению в причастности к терроризму, заявил зампред кабмина Киргизии, председатель госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев.
«Мы отправили ноту [в Казахстан] и всю информацию по данному делу», – передает ТАСС слова Ташиева.
«Он не является террористом. Просто-напросто те люди, которые проводят расследование, они или ошиблись, или хотели выслужиться. Я еще раз говорю, как глава спецслужб нашей страны, ответственно заявляю, он не мог быть привлечен, как террорист. Может быть, просто он оказался не в то время не в том месте», – передает РИА «Новости» слова председателя ГКНБ Киргизии.
В воскресенье ряд СМИ Казахстана опубликовали сюжет о допросе сотрудниками силовых структур задержанного, который признался, что является гражданином Киргизии и приехал в Алма-Ату за деньги участвовать в акциях протеста. В Киргизии задержанный является достаточно известным лицом. Это исполнитель джазовой музыки, пианист Викрам Рузахунов. Он часто гастролирует за границей, в том числе в Казахстане. Родственники и коллеги музыканта утверждают, что на видео из Казахстана именно он.
Напомним, ранее в воскресенье МВД Киргизии начало проверку информации о задержании в Казахстане киргизского музыканта.
Экс-советник Назарбаева: Запад взбесил ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан
Ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан взбесил страны Запада, которые проявляют к республике большой интерес, заявил экс-советник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев.
По его словам, ЕС и Соединенные Штаты инвестировали в экономику страны, особенно в углеводородный сектор, почти 376 миллионов долларов, передает РИА «Новости».
«Поэтому введение войск ОДКБ взбесило сейчас весь Запад. То, что иностранные внешние силы устроили или имеют причастность к этому дебошу и к попытке вооруженного мятежа, <...> это вне всякого сомнения. <...> Это нужно было сделать, чтобы создать неприятный очаг в тылу у России», – сказал Ертысбаев.
Он отметил, что это связано с переговорами, которые начнутся между Москвой, Вашингтоном и НАТО на этой неделе.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Ранее сообщалось, что лидеры стран Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) встретятся 10 января в 10.00 мск в формате видеоконференции.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. В воскресенье сообщалось, что коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане и приступили к выполнению задач.
Экстремистские ячейки нейтрализованы в Алма-Ате
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В Алма-Ате нейтрализовали две экстремистские ячейки, участвовавшие в беспорядках, сообщил Комитет национальной безопасности Казахстана.
Ведомство сообщило, что ячейки нейтрализованы в результате «мероприятий по розыску и задержанию участников массовых беспорядков и актов терроризма, а также выяснению обстоятельств совершенных преступлений», передает ТАСС.
9 января были задержаны четыре члена одной ячейки. У них дома нашли «огнестрельное оружие, травматические и светошумовые гранаты, патроны, религиозную литературу и иные вещественные доказательства».
Лидер другой группы, иностранец, активно участвовал в массовых беспорядках и имел связь с террористическими группировками за рубежом. КНБ считает, что он специально приехал в Казахстан для «подготовки массовых противоправных акций и нападений на органы власти и силовые структуры». Ведется «розыск его пособников».
Напомним, МИД Казахстана сообщил, что среди участников беспорядков есть боевики, которые в горячих точках воевали на стороне радикальных исламистов. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин заявил, что «по использованию исламистов, по выкрикам «Аллах акбар!», похоже на начало событий в Сирии, на Египет времен «арабской весны».
Начальник полиции Жамбылской области Казахстана покончил с собой
В Казахстане покончил с собой начальник департамента полиции Жамбылской области генерал Жанат Сулейменов, сообщили в пресс-службе акимата Тараза (административного центра области).
«К сожалению, да, это так», – заявили в пресс-службе, передает «Интерфакс-Казахстан».
Между тем в Комитете национальной безопасности Казахстана сообщили, что полковник КНБ Азамат Ибраев найден мертвым, проводится досудебное расследование, передает РИА «Новости».
«10 января в городе Нур-Султан во дворе дома по месту жительства обнаружен труп полковника КНБ Азамата Ибраева... Проводится досудебное расследование», – говорится в заявлении ведомства.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Ранее МИД Казахстана сообщил, что среди участников беспорядков есть боевики, которые в горячих точках воевали на стороне радикальных исламистов. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин заявил, что «по использованию исламистов, по выкрикам «Аллах акбар!», похоже на начало событий в Сирии, на Египет времен «арабской весны». Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что не согласен с оценкой, что произошедшее в республике было попыткой цветной революции, назвав случившееся гибридной террористической атакой.
Военные стали патрулировать Алма-Ату с оружием наизготове
В Алма-Ате в Казахстане военные усилили патрулирование улиц, оно стало более массовым, чем в последние дни, сообщают информационные агентства.
Как передает ТАСС, на всех улицах можно увидеть по два-три грузовика, в них – десятки военных, у всех «винтовки в руках наизготове». Патрули используют фонарики, чтобы тщательно просматривать обочины. К площади Республики не подпускают ближе, чем на квартал, при этом у заграждений дежурят и полицейские. Блокпосты вокруг города остались, но на них военных стало меньше.
Напомним, замглавы городской администрации Ержан Бабакумаров заявил, что в Алма-Ате наблюдается стабилизация обстановки, но продолжаются вспышки ожесточенного сопротивления со стороны боевиков. За ночь в Алма-Ате были задержаны около 100 участников террористических атак и мародеров, изъято 118 единиц оружия и более тысячи боеприпасов.
Миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание на территории Казахстана
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Коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане и приступили к выполнению задач, сообщил командующий миротворцами ОДКБ в Республике Казахстан Андрей Сердюков.
«В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ Коллективные миротворческие силы завершили развертывание на территории Республики Казахстан», – цитирует ТАСС Сердюкова.
По его словам, миротворческие силы ОДКБ будут выполнять задачи в Казахстане до полной стабилизации обстановки в стране.
«В настоящее время подразделения миротворческих сил выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов в городе Алма-Ата и прилегающих к нему районах», – сказал Сердюков.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека.
В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
В городе началась
антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. В связи со сложившейся ситуацией Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.
6 января российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
В Киеве в небо подняли флаг Казахстана
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В центре Киева подняли большой флаг Казахстана в знак солидарности с населением страны.
«В небо над центром Киева подняли флаг Казахстана – в знак поддержки народа этой страны и для привлечения внимания к происходящим там событиям», – сообщило агентство «Укринформ» в своем Telegram-канале.
Также опубликованы фото, на которых видно, что флаг был поднят при помощи дронов.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Ранее в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных. В четверг воздушная гавань Алма-Аты приостановила работу.
Напомним, в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что миротворцы России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.
Посол увязал действия джихадистов в Казахстане с уходом США из Афганистана
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Российский посол в США Анатолий Антонов прокомментировал попытки Вашингтона поставить под сомнение легитимность антитеррористической операции и присутствие миротворческих сил ОДКБ в Казахстане.
Антонов заявил в Facebook, что «Казахстан оказался под ударом радикалов, исповедующих человеконенавистническую идеологию». По его словам, «тысячи джихадистов и мародеров попытались подорвать конституционный строй», используя «оружие против мирных граждан». Он указал, что «все это происходит после американского бегства из Афганистана и стремительного развития на этом фоне экстремистских идей и течений в регионе».
Посол подчеркнул неприемлемость «практики умиротворения бандитов, которые нападают на сотрудников правоохранительных органов, медработников, пожарных». «О чем можно говорить с людьми, обезглавливающими полицейских?!» – заявил он, добавив, что «это прекрасно понимают» в Вашингтоне, но не желают «отказываться от двойных стандартов». Посол напомнил, что «при штурме Капитолия власти США не сомневались в необходимости наведения порядка, привлечения к ответственности зачинщиков погрома».
Антонов заявил: «Откуда полчища террористов появились в Казахстане? Кто их направлял и помогал им?». По его словам, произошла «новая попытка «цветной» революции с помощью головорезов и грабителей». Он выразил уверенность, что «корни терроризма будут вырваны из казахстанской земли».
Посол отметил, что «первые часы работы миротворческого контингента ОДКБ демонстрируют его эффективность, нацеленность на восстановление мира и конституционного порядка». Он заявил, что «сегодня всем демократическим силам в мире необходимо помогать правительству Казахстана оправиться от нынешнего потрясения, а не пытаться еще больше расшатать ситуацию». Антонов указал, что «решения о направлении коллективных сил в Казахстан были приняты на основе уставных документов ОДКБ» и по просьбе законных властей страны.
Напомним, МИД Казахстана сообщил, что среди участников беспорядков есть боевики, которые в горячих точках воевали на стороне радикальных исламистов. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин заявил, что «по использованию исламистов, по выкрикам «Аллах акбар!», похоже на начало событий в Сирии, на Египет времен «арабской весны».
Путин: Беспорядки в Казахстане не были стихийной акцией
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Возникшие в Казахстане угрозы не являются стихийной акцией в связи с ростом цен на топливо, заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ.
«Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными актами, акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, «те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке – это одни люди, и у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство – это совершенно другие люди, и у них другие цели».
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Ранее в понедельник началась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванная по инициативе Казахстана. Участие в ней подтвердили все государства – члены организации: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко за оказанную помощь и боевое братство на фоне массовых беспорядков.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
В Казахстане за время беспорядков погибли 164 человека
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В Казахстанской Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли, погибли 103 человека. Всего во время беспорядков зафиксировано 160 жертв.
«В Казахстане за время беспорядков погибли 164 человека. Больше всего жертв зафиксировано в Алма-Ате – 103», – сообщается в Telegram-канале Sputnik Казахстан.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
В Алматинском морге выстроились в очереди родственников погибших в ходе беспорядков. В результате обстрела в казахстанской Алма-Ате 7 января погибла четырехлетняя девочка. Она ехала в машине с его родным братом вечером 6 января. Они ездили за продуктами и проезжали мимо площади.
Другой ребенок погиб от огнестрельного ранения, еще один пострадал в ходе беспорядков в Алма-Ате. Известно, что 5 января родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казахстанца роковым.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура в связи с многочисленными жертвами во время недавних событий.
Сатановский: Крах Казахстана грозил России дугой нестабильности от Астрахани до Алтая
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«Происходящее в Казахстане – это цветная революция, которая встроена в большую войну с боевиками и террористами», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее сообщалось, что среди участников беспорядков в Казахстане есть боевики, воевавшие за радикальных исламистов в горячих точках.
«Во время «арабской весны» и других цветных революций происходило то же самое, что сейчас в Казахстане – силовики ведь не проверяли паспорта у тех, кто сносил режимы. Это революции с привлечением мигрирующих ландскнехтов», – пояснил президент независимого научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.
В любом случае, по его словам, «гасить» нынешние протесты в Казахстане нужно вооруженной рукой. «Очень показательно, что сейчас Запад кричит о необходимости соблюдения прав человека при купировании угрозы. Так же было, когда США и Европа нам пытались навязать «диалог с оппозицией» после начала войны в Сирии, это один и тот же почерк», – отметил политолог.
Вместе с тем собеседник посетовал, что, в отличие от Башара Асада и Хосни Мубарака, президент Казахстана Токаев – дипломат. «В 2020 году на Валдайском форуме Токаев в диалоге с Путиным ратовал за то, чтобы все страны дружили и привлекали побольше денег для стабильности в регионе. На что Путин тогда ответил: «Саддам Хусейн тоже так думал». А теперь казахский лидер отдал приказ стрелять на поражение, потому что понял, что его могут убить, несмотря на его вежливость», – сказал эксперт.
Сатановский также подчеркнул: у нынешних казахских протестов прослеживается прямая связь с уходом США из Афганистана, где местные исламисты оказались не нужны талибам и ушли к северным соседям.
«Интересно и то, что по времени казахская «революция» совпала с запуском диалога США и России по вопросам безопасности. Расчет, видимо, делался на то, что после начала протестов в Россию хлынут беженцы и боевики под видом беженцев, и у нас будет дуга нестабильности от Астрахани до Алтая. Это существенно ослабило бы позиции России на переговорах с США, которые стартуют сегодня. Москве вообще было бы не до переговоров», – отметил аналитик.
Поэтому решение ОДКБ отправить войска в Казахстан – крайне своевременное. «Теперь мы слышим разочарованный голос Вашингтона о «необходимости диалога с оппозицией», потому что их комбинация сорвалась. Но если Казахстан рухнет, то Россия – следующая на очереди, поэтому в нынешней ситуации нам проигрывать нельзя», – резюмировал собеседник.
В понедельник в формате видеоконференции началась
внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванная по инициативе Казахстана. Участие в ней подтвердили все государства – члены организации: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
«Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными актами, акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы», – заявил на саммите президент России Владимир Путин.
По его словам, «те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке – это одни люди, и у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство – это совершенно другие люди, и у них другие цели». Казахстан столкнулся с угрозой своей государственности, безопасности и суверенитету, отметил российский лидер.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко за оказанную помощь и боевое братство. По его словам, главной целью террористов была попытка госпереворота, подрыв конституционного строя, захват власти.
«Развернулась горячая фаза и вступили в действие группы вооруженных боевиков, которые ждали своего часа. Стала очевидна главная цель – подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти. Речь идет о попытке государственного переворота», – сказал казахский лидер.
По его словам, численное преимущество бандитов перед силовиками в Казахстане было минимум в пять раз, они нападали на полицейских и военнослужащих, избивали их с особой жестокостью.
Ранее Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. По его словам, критически важно понять, почему государство «проспало» подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков. Он уточнил, что подготовкой и руководством боевиков занимался единый командный пункт.
Казахский МИД заявил, что правоохранители и военные «противостоят террористам, а не «мирным протестующим», как это искаженно преподносят некоторые зарубежные СМИ».
Российский посол в США Анатолий Антонов указал, что «все это происходит после американского бегства из Афганистана и стремительного развития на этом фоне экстремистских идей и течений в регионе».
При этом США выразили обеспокоенность возможным применением «насилия против мирных демонстрантов» в Казахстане. ООН призвала все стороны в Казахстане воздерживаться от насилия и проводить акции мирным образом.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Дипломат предупредил о последствиях для желающих «укусить Россию и ее друзей»
Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин предостерег недругов России от попыток навредить ей и ее союзникам, поскольку в противном случае они останутся «без зубов».
«Нашим недругам не стоит искушать судьбу. Россия сейчас - не Россия девяностых. Те, кто попробует нас и наших друзей укусить, останутся без зубов», – отметил дипломат в интервью ТАСС.
«Не может не вызывать гордость оперативность и эффективность, с которой ОДКБ приступила к решению практических задач по восстановлению конституционного порядка в Казахстане, поставленных политическим руководством республики. Между обращением президента [Казахстана Касым-Жомарта] Токаева к ОДКБ и приземлением первых бортов миротворцев в Нур-Султане и Алматы прошли считанные часы», – добавил он.
По словам Бородавкина, организованная и заранее спланированная вылазка боевиков в Казахстане была направлена на обрушение внутриполитической устойчивости в республике.
«На наших глазах в дружественной, даже братской нам стране развернулась настоящая трагедия. Осуществлена организованная, заранее хорошо спланированная вылазка боевиков, нацеленная, судя по всему, на обрушение внутриполитической устойчивости в Казахстане и долгосрочную дестабилизацию на южных рубежах нашей страны», – указал он.
При этом глава российского диппредставительства обратил внимание, что «замыслам заговорщиков не суждено было сбыться». «Это урок для тех, кто посмеет посягнуть на свободу и безопасность друзей России, кто попробует переступить «красные линии» российских внешнеполитических интересов и интересов наших союзников», – отметил он. Посол напомнил, что в результате «бандитских действий террористов» погибли невинные люди. «Пользуясь случаем, выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким жертв террора и желаю скорейшего выздоровления казахстанцам, получившим ранения», – добавил он.
Бородавкин отметил также, комментируя призывы Запада к диалогу с теми, кого там называют «протестующими», а также слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который назвал такие советы глупостью, что ведение переговоров с убийцами и террористами невозможно ни в каком виде.
«Абсолютно солидарен с Касым-Жомартом Кемелевичем. Это совершеннейшая глупость. С убийцами и террористами не может быть никаких переговоров. Президент России Владимир Владимирович Путин в свое время весьма образно сформулировал необходимость их преследования и ликвидации, где бы они ни скрывались», – сказал он.
По словам посла, недруги Казахстана воспользовались ошибкой с повышением цен на топливо на территории страны и реализовали заговор.
Он подчеркнул, что деструктивным силам еще в 2019 году не удалось «взорвать ситуацию» в республике при передаче властных полномочий от первого президента Нурсултана Назарбаева, поскольку они «просто не успели». «Им заранее дали, что называется, по рукам, когда они готовили массовые выступления после парламентских выборов в январе 2021 года», – добавил дипломат.
«И вот недруги Казахстана воспользовались ошибкой с повышением цен на газовое моторное топливо и реализовали заговор, развязав бандитско-террористическую агрессию. То, что во всем этом участвовали враждебные республике силы извне, не вызывает сомнений», - отметил посол.
Бородавкин отметил, что заговорщики не смогли «опрокинуть» Казахстан благодаря решительным действиям президента страны Касым-Жомарта Токаева.
«В первую очередь, полагаю, ключевую роль сыграли решительные действия президента Казахстана Токаева, который, не мешкая, взял на себя всю полноту ответственности за происходящее в стране», – сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. Он также отметил действия казахстанских силовиков и роль ОДКБ в борьбе с попытками дестабилизировать ситуацию в Казахстане.
«На поддержку властей, а также неприятие лозунгов и методов террористов было мобилизовано казахстанское общественное мнение. Эффективно, хотя и с некоторым запозданием, отпор заговорщикам и террористам начали давать силовики. Наконец, вовремя пришла помощь по линии ОДКБ», –сказал Бородавкин. По его словам, ОДКБ проявила исключительную сплоченность и оперативность, реагируя на ситуацию в Казахстане.
«В контексте развертывания контингента миротворческих сил хотел бы особенно отметить, что лидеры государств – членов ОДКБ и наша Организация в целом продемонстрировали исключительную сплоченность», – подчеркнул российский дипломат.
По словам Бородавкина, обще героическое прошлое России и Казахстана имеет проекцию и на общее будущее, проверенный историей союз – не пустые слова.
«Осенью 1941 года три казахстанские дивизии, включая легендарную Панфиловскую, внесли неоценимый вклад в победу в битве за Москву. Долг, как говорится, платежом красен: через 80 лет Вооруженные Силы Российской Федерации помогли спасти Алматы от бандитско-террористической агрессии. Это еще одно подтверждение того, что проверенный историей и спаянный братской кровью союз между Россией и Казахстаном – не пустые слова, – подчеркнул дипломат. – Наше героическое прошлое имеет проекцию на современность и в наше общее будущее».
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. В связи со сложившейся ситуацией Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.
6 января российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
7 января Токаев приказал открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. В тот же день глава республики заявил, что конституционный во всех регионах Казахстана порядок в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию. После беспорядков в Казахстане в полицию доставили почти 6 тыс. человек. Как подчеркнули в МВД республики, задержанным грозит пожизненное заключение.
Путин отметил мужество президента Казахстана
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Президент России Владимир Путин отметил мужество президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, консолидировавшего общество для отпора террористам.
«Я хотел бы отметить то мужество, с которым президент Казахстана принял это событие, взял ответственность на себя, на свои плечи, возглавил проведение всех этих мероприятий, консолидировал вокруг себя общество, силовые структуры, граждан страны для того, чтобы дать отпор террористам извне», – передает РИА «Новости» слова Путина на внеочередной встрече лидеров стран ОДКБ.
По мнению Путина, Казахстан справится со сложившейся ситуацией. «Уверен, что руководство Казахстана сделает все для того, чтобы наладить нормальную работу правоохранительных органов, экономики страны. В этом ни на секунду не сомневаюсь», – сказал глава российского государства.
Он отметил, что Россия будет и в дальнейшем уделять приоритетное внимание укреплению отношений со всеми странами ОДКБ. «И конечно, выражаю уверенность, что руководство и народ Казахстана, еще раз хочу это подчеркнуть, справится с создавшейся ситуацией и с честью ответит на возникшие серьезные вызовы», – сказал Путин.
Ранее в понедельник началась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванная по инициативе Казахстана. Участие в ней подтвердили все государства – члены организации: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко за оказанную помощь и боевое братство на фоне массовых беспорядков.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.