Как будет действовать в Казахстане спецназ ВДВ России

В любом вооруженном конфликте скорость реакции имеет едва ли не определяющее значение. Эта мысль явно учитывалась при решении о том, какие именно войска, имеющиеся в распоряжении ОДКБ, отправить для наведения конституционного порядка в бунтующих городах Казахстана. Почему именно спецназ ВДВ способен наиболее эффективно справиться с этой задачей - и как именно он будет действовать?

В составе Коллективных миротворческих сил, направленных в Казахстан – исключительно российские десантники, на подкрепление которым направляются и белорусские. Вот и командующим миротворческими силами ОДКБ здесь назначен командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков.

В «первой волне» российских миротворцев, отправившихся в Казахстан, как сообщалось, были рота спецназа 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ (Псков) и рота 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. Позднее список расширился подразделениями 98-й воздушно-десантной дивизии (дислокация Иваново и Кострома), а также 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ (Ульяновск). Предполагаемое участие других соединений ВС РФ, как например, групп 2-й и 24-й бригад спецназа и 55-й отдельной мотострелковой (горной) бригады ЦВО пока откладывается – они находятся в состоянии повышенной готовности.

ВДВ не случайно называют мобильными войсками, которые способны в самое короткое время оперативно переместиться в любую точку мира. Опять же все соединения ВДВ «привязаны» к аэродромам базирования военно-транспортной авиации и схема «тревога-марш-взлет» отработана годами совместных учебных тренировок. Обычное мотострелковое подразделение так оперативно не усадить в самолеты.

Сейчас, как сообщает Минобороны, созданная воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124, круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. Один борт, если брать самолет ВТА Ил-76, способен перевезти до 120 десантников или трех единиц бронетехники – БМД или БТР.

Тяжелый Ан-124 берет гораздо больше, но они, вероятно, перевозят более тяжелую технику и вооружения. За одни сутки самолеты ВТА с аэродромов погрузки Чкаловский, Иваново-Северный и Ульяновск-Восточный способны перевезти не менее трех батальонных тактических групп вместе с техникой.

Данная операция, к слову, показывает важнейшие качества российских Вооруженных сил – возможность в очень короткие сроки за тысячи километров перебросить тысячи военнослужащих с тяжелой военной техникой. Очень немногие страны мира способны на логистические операции такого масштаба и скорости.

Первые самолеты ВТА приземлились в аэропорту Алма-Аты, откуда десантники отправились к местам выполнения задач по охране военных объектов и инфраструктуры. Можно предположить, что часть миротворческого контингента отправилась на аэродром «Крайний», который находится в 6 километрах от космодрома Байканур. Остальные – на аэродром в Костанае, на севере Казахстана, который используется для нужд военно-транспортной авиации ВКС РФ.

Цель десантников – взять под охрану аэропорты приземления, для обеспечения посадки последующих бортов, административные объекты госвласти, а также российские военные объекты, которын находятся в Казахстане. Это, в первую очередь, 5-й Государственный космодром (в составе Байконура), отдельный полк транспортной авиации в Костанае, отдельный радиотехнический узел в Приозерске на полигоне Сары-Шаган, там же находится Государственный испытательный полигон средств ПВО и ПРО.

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И если сам полигон Сары-Шаган утратил свое первоначальное предназначение, когда он активно использовался для испытаний противоракетного оружия и баллистических ракет, то вот особую важность здесь представляет 10-й отдельный радиотехнический узел на берегу озера Балхаш. Эта РЛС входит в российскую систему предупреждения о ракетном нападении и обеспечивает контроль воздушного и космического пространства со стороны Пакистана, центрального и западного Китая, «добивает» до акватории Индийского океана.

Остался в Сары-Шаган и измерительный комплекс Государственного испытательного полигона средств ПВО и ПРО, который обеспечивает фиксацию всех характеристик испытываемых боевых блоков запускаемых с полигона Капустин Яр. Чужих сюда точно нельзя пускать и российские десантники эти объекты точно возьмут под охрану.

Оперативность ВДВ была проверена еще с начала войны в Афганистане – в конце декабря в Кабуле приземлились самолеты ВТА с десантниками 103-й ВДД. Пока будущие подразделения 40-й армии еще тащились по перевалу Саланг, десантура захватила ключевые объекты в афганской столице, в том числе аэропорт и военные гарнизоны.

Российский миротворческий контингент в бывшей Югославии, который вошел туда с апреля 1992 года также был представлен десантниками – в Ховатии батальоном, а в Боснии и Герцеговине – отдельной воздушно-десантной бригадой в составе KSFOR, сформированной на базе 106-й ВДД (Тула) и ряда других подразделений, в том числе 45-го полка спецназа ВДВ. Именно батальон десантников совершил знаменитый рейд на Приштину 12 июня 1999 года.

«Основное предназначение Воздушно-десантных войск заключается именно в быстром реагировании на любую возникающую ситуацию, – рассказал газете ВЗГЛЯД экс-командующий ВДВ генерал-полковник Георгий Шпак, командовавший десантными войсками с 1996 по 2003 год. – ВДВ неоднократно принимали участие и в миротворческих операциях, когда было необходимы такие качества как оперативность и решительность, которые зачастую компенсировали недостаточность численных сил. ВДВ мобильнее и быстрее остальных родов и видов войск.

Именно по этой причине их и отправили сейчас первым эшелоном в Казахстан. Потребуется – подтянутся и остальные силы, но площадку приземления будут обеспечивать именно десантники».

Еще одна из причин, почему именно российских десантников направили в Казахстан, видится в том, что были задействованы мобильные подразделения резерва Верховного главнокомандующего. Здесь есть, образно говоря, и «второй фронт» – Донбасс на Украине, где Киев последние месяцы ждет не дождется российского «вторжения».

Наступление российский Генштаб на этом направлении, разумеется, не планирует. Однако сообразно обстановке, с учетом возможных провокаций ВСУ, держит на украинской границе значительные силы. Это, в первую очередь войска Западного и Южного военных округов, в готовности находится и 15-я миротворческая мотострелковая бригада.

И сейчас в Казахстан отправили именно резерв из числа подразделений ВДВ, которые на данный период оказались «свободными от службы». Заметим, 7-ю Новороссийскую десантно-штурмовую дивизию оставили на месте – прикрывать Крым и границу с Украиной в Ростовской области. На месте осталась и 106-я Тульская ВДД – бросок на юг, в случае необходимости, им более перспективен.