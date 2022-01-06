В Казахстане все решится в ближайшие дни или даже часы

Чем больше читаю/смотрю о происходящем в Казахстане, тем больше мне это напоминает три киргизские революции. Прежде всего, тройственная связка «недовольство экономическим положением/быстро переходящее в политические лозунги и действия/ сопровождающиеся разгулом бандитизма и уличной преступности».

А за сценой - теневые кланы, играющие свою игру. А со стороны внешних наблюдателей - поиски геополитических заговоров и интриг… В обоих случаях все очень быстро развивается, власти не успевают за событиями. Внешние игроки - тем более.

Но нужно, конечно, делать поправку на масштаб страны и её ресурсы (кратно большие). А также на уровень политико-клановой разобщенности (в Киргизии сильно больший). Плюс персоналистский характер режима и незавершенный транзит власти (в Киргизии этого не было).

В общем, развязка, думаю, будет такой быстрой, что миру останется только фиксировать произошедшее и признавать ту силу, которая победит в ближайшие часы/дни.

Источник: блог Валерия Федорова