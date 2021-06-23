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Процесс вакцинации пошел
Валерий Федоров
|23 июня 2021, 12:54
Удивительное рядом! Несмотря на весь плач Ярославны насчёт того, что «наш тёмный и тупой народ» не хочет прививаться и не примет обязательной вакцинации – опубликованные сегодня результаты опроса ВЦИОМ показывают, что процесс пошёл!
Несколько важных цифр:
– 77% опрошенных уже знают о введении в Москве и нескольких других регионах элементов обязательной вакцинации для сотрудников ряда отраслей (22% не знают);
– 56% опрошенных считают это решение адекватным сложившейся ситуации с коронавируса (25% неадекватным);
– 52% полагают, что эта мера позволит предотвратить распространение коронавируса (34% в это не верят);
– 49% положительно оценили введение элементов обязательной вакцинации (30% осудили).
Кстати, сегодня зашёл в поликлинику сдать анализы и оторопел: очередь на забор крови забила все коридоры! В общем, выросший страх и проявленная властями политическая воля начали влиять на поведение наших граждан в правильном направлении.
И это даже ещё без введения опричнины и обязательного разорения домов и дворов непривитых.
Источник: блог Валерия Фёдорова