Процесс вакцинации пошел

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НОВОСТЬ ЧАСА

Стало известно о ложных данных подхода боевых кораблей НАТО к Севастополю

23 июня, среда  |  Последнее обновление — 13:14  |  vz.ru
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Автомобили Lada станут престижнее и дороже

Автомобили Lada выходят в более дорогой сегмент Сергей Мальгавко/ТАСС
Уже через два года «АвтоВАЗ» обещает продавать Lada «намного выше миллиона рублей». Исторически этот бренд был символом доступного массового автомобиля для простых россиян. Однако западные акционеры хотят не просто обновить модельный ряд Lada, но увеличить рентабельность российского завода. Смогут ли они продать россиянам отечественный автомобиль за полтора миллиона рублей? Подробности...
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«Скучно не будет». Чего ждать от будущей Госдумы

Политологи предсказывают существенное обновление состава Госдумы после выборов facebook.com/CIKRussia
В России официально стартовала кампания по выборам в Госдуму. Она будет сильно отличаться от привычных избирательных кампаний. Среди причин – общий запрос избирателей на обновление и фактор пандемии. И хотя партии еще официально не озвучили списки своих кандидатов, политологи прогнозируют серьезное изменение «политического контура» в стране по итогам выборов. Подробности...
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Трагедия советских подводников опровергает миф о начале Великой Отечественной

Главными жертвами начала Великой Отечественной на море стали советские подводные лодки navy.su
Даже сейчас, в день 80-летия начала Великой Отечественной, ведутся споры о том, насколько внезапным было нападение Германии на СССР – и насколько были готовы советские вооруженные силы к его отражению. Крупные потери советского Балтийского флота уже в первые дни войны ставят под сомнение очень распространенный миф о начале Великой Отечественной. Подробности...
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Америка получила возможность нанести удар по Уралу

Развертывание ПРО в Польше американцы объясняли необходимостью защитить Европу от ракет Ирана Kay Nietfeld/DPA/ТАСС
В польском поселке Редзиково начались финальные работы по сборке и монтажу системы ПРО США Aegis Ashore. Американцы приступили к установке оборудования, не дождавшись завершения строительства самой базы. Aegis представляет для России серьезную угрозу – эта система может использоваться для запуска не только противоракет ПРО, но и крылатых ракет, способных достать до Урала. Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Процесс вакцинации пошел

Валерий Федоров
Валерий Федоров, директор ВЦИОМ
Несмотря на плач Ярославны насчёт того, что «наш тёмный и тупой народ» не хочет прививаться и не примет обязательной вакцинации - опубликованные сегодня результаты опроса ВЦИОМ показывают: 49% положительно оценили введение элементов обязательной вакцинации (30% осудили). Подробности...

Армяне сдали свою страну

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Путин не может быть большим армянином, чем сами армяне. Если граждане Армении проголосовали за Пашиняна, отказались от борьбы за армянскую государственность ради «Инстаграма» и Кардашьян, если им глубоко наплевать на свою страну – то чем в этой ситуации может помочь Россия? Подробности...
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Ковид-диссидентов нужно принудить или изолировать

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Государство должно быть совершенно беспощадным в реализации своего главного функционала – обеспечения безопасности граждан. Любые попытки поиграть в диссидентство в такой ситуации должны заканчиваться, как неисполнение приказа на фронте – военно-полевым судом. Подробности...
Обсуждение: 82 комментария
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Пашинян опять всех победил

Футбол и «война напитков»

Обсуждение: 8 комментариев

Как запретить женщинам пить

Обсуждение: 10 комментариев
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В Крыму из-за сильных ливней введен режим ЧС

В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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Переговоры лидеров России и США в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
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Умер дважды Герой Советского Союза космонавт Шаталов

Дважды Герой Советского Союза, совершивший три космических полета, Владимир Шаталов ушел из жизни на 94-м году жизни. Во время одного из его полетов впервые в мире была осуществлена ручная стыковка космических кораблей
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно о ложных данных подхода боевых кораблей НАТО к Севастополю
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    Валерий Федоров

    Процесс вакцинации пошел

    Валерий Федоров
    директор ВЦИОМ
    		23 июня 2021, 12:54

    Удивительное рядом! Несмотря на весь плач Ярославны насчёт того, что «наш тёмный и тупой народ» не хочет прививаться и не примет обязательной вакцинации – опубликованные сегодня результаты опроса ВЦИОМ показывают, что процесс пошёл!

    Несколько важных цифр:

    – 77% опрошенных уже знают о введении в Москве и нескольких других регионах элементов обязательной вакцинации для сотрудников ряда отраслей (22% не знают);

    – 56% опрошенных считают это решение адекватным сложившейся ситуации с коронавируса (25% неадекватным);

    – 52% полагают, что эта мера позволит предотвратить распространение коронавируса (34% в это не верят);

    – 49% положительно оценили введение элементов обязательной вакцинации (30% осудили).

    Кстати, сегодня зашёл в поликлинику сдать анализы и оторопел: очередь на забор крови забила все коридоры! В общем, выросший страх и проявленная властями политическая воля начали влиять на поведение наших граждан в правильном направлении.

    И это даже ещё без введения опричнины и обязательного разорения домов и дворов непривитых.

    Источник: блог Валерия Фёдорова


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