«О русском языке в Казахстане не беспокойтесь»

«Ежегодно у нас по 100 тысяч молодых людей уезжают из сел в города, где вместо успеха их ждет безнадега. Понятно, как возглавившим погромы террористам удалось использовать обозленную молодежь в качестве пушечного мяса», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента Казахстана Азат Перуашев, комментируя программу реформ, анонсированную президентом Токаевым по итогам волнений в стране.

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник объявил о выводе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с территории страны. «В целом острая фаза контртеррористической операции пройдена, ситуация во всех регионах стабильная», – заявил Токаев, выступая перед Мажилисом – нижней палатой парламента. По его мнению, основная миссия ОДКБ успешно завершена, вывод миротворцев начнется уже в четверг.

Что касается внутренней системы национальной безопасности, то глава государства велел ее переформатировать, – в частности, создать новые подразделения национальной гвардии, усилить действующие, увеличить численность спецназа МВД. Токаев также поручил правоохранителям не допускать сращивания религиозного экстремизма и криминала, особенно в местах лишения свободы.

Потрясшая Казахстан на прошлой неделе попытка захвата власти, по мнению Токаева, не была стихийной: «Сплоченность нашего общества методично расшатывали в том числе посредством акций протеста, согласно профессионально разработанным сценариям. Конспиративно шла подготовка конкретных исполнителей радикальных мер». При этом Комитет национальной безопасности «не разглядел» эту критическую угрозу. «Организаторам атаки осталось найти только повод, который появился бы в любом случае», – добавил Токаев.

По мнению Токаева, система управления в Казахстане оказалась неэффективна, бюрократична и поэтому требует реформ. Впервые с начала волнений упомянул президент своего предшественника – Нурсултана Назарбаева, причем в негативном ключе. По его мнению, в стране сложилась система, выгодная финансово-олигархическим группам.

«Благодаря первому президенту - елбасы в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам», - цитирует Токаева РБК. Теперь «пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе», – потребовал он.

На пост главы правительства Токаев предложил первого вице-премьера, 49-летнего Алихана Смаилова и, получив от парламента согласие, тотчас подписал указ о его назначении. Позднее был объявлен и состав нового правительства. Первый же звонок в новом качестве Смаилов сделал российскому коллеге Михаилу Мишустину, заявив о курсе на стратегическое партнерство с Москвой.

О том, как оценивают в Мажилисе программную речь Токаева и новую команду в правительстве, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказывает депутат нижней палаты, лидер Демократической партии «Ак жол» («Светлый путь») Азат Турлыбекулы Перуашев.

ВЗГЛЯД: Господин Перуашев, не поторопился ли президент Казахстана, когда решил свернуть миссию ОДКБ менее, чем через неделю после ее ввода?

Азат Перуашев: У главы государства наверняка есть вся необходимая информация для принятия подобных решений. Ему виднее. Лично я поводов для беспокойства не вижу. Но вот если бы президент затянул с выводом миротворцев? Могло ли это ухудшить отношение к иностранным военным и усилить разговоры об «оккупантах»? Я этого не исключаю, такие опасения были. Кое-где в нашем обществе могла возникнуть не очень хорошая реакция на военную помощь. Впрочем, я вам так скажу: здравомыслящие люди понимают, что решение о вводе миротворцев было своевременным и правильным.

Азат Перуашев (фото: facebook.com/aqjolpartiyasy)

ВЗГЛЯД: Многих удивило, что в новом правительстве сохранили свои посты главы МВД и Минобороны. Ведь Токаев сам говорил о массовом предательстве в руководстве силовых ведомств.

А. П.: Предполагаю, что к переназначенным министрам у президента нет претензий. Они точно есть к ряду руководителей Комитета национальной безопасности (КНБ), – и Касым-Жомарт Кемелевич сам это уточнил во время выступления в парламенте. Но там уже разбирается специально созданная комиссия. И будьте уверены – если что-то еще выяснится о тех, кто сохранил свои должности, ничто не помешает президенту принять другие кадровые решения. Отдельно отмечу: Министерство внутренних дел, по моим ощущениям, показало верность присяге. Чего стоит то, как сотрудники департамента в Алма-Ате две ночи подряд отбивались от боевиков.

ВЗГЛЯД: Токаев назначил нового премьер-министра – Алихана Смаилова. Насколько это удачная кандидатура?

А. П.: Я давно знаю Алихана Асхановича. Он интеллектуал, продвинутый финансист, очень хорошо разбирается в экономике, в закономерностях ее развития. При этом он прошел несколько ступеней службы: был помощником президента, министром финансов, главой комитета по статистике. Несмотря на относительную молодость Смаилова, он однозначно подготовленный, опытный специалист, который, что важно, может поставить диагноз нашей экономике. В дальнейшем это позволит принимать необходимые решения для ее развития.

ВЗГЛЯД: Чем, на ваш взгляд, новому правительству следует заняться в первую очередь?

А. П.: Социальными вопросами. Ежегодно у нас по 100 тысяч молодых людей уезжают из сел в города, где вместо успеха их ждет безнадега. Понятно, как возглавившим погромы террористам удалось использовать обозленную молодежь в качестве пушечного мяса. В этой связи задача правительства N 1 – дать молодым возможность обрести нормальное жилье, нормальный заработок. Вторая задача – устранить диспропорции между регионами. Уровень доходов и качество жизни от области к области разнятся, что вызывает у местных жителей вопросы.

Конечно, социальные проблемы не решить без экономической опоры. Нужна демонополизация экономики. У нас есть буквально несколько бенефициаров, к которым сходятся все основные участники рынка. Слишком крупные компании нужно дробить и приватизировать. Возможно, для этого придется даже менять антимонопольное законодательство, проверять законность появления той или иной монополии в стране.

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Сегодня национальные компании и их дочерние организации, а также «дочки» госорганов, формируют порядка 50-70 процентов ВВП. Конечно, есть естественные монополии – железные дороги, крупные нефтеперерабатывающие предприятия и так далее. Но поле, где могли бы зарабатывать частные компании, малый и средний бизнес, – тоже фактически монополизировано. Да и сами частные компании скупаются теми или иными монополиями. Поэтому государству нужно выходить из секторов, где может развиваться конкуренция.

ВЗГЛЯД: Почему же Токаев раньше не критиковал монополистов?

А. П.: Не соглашусь. Касым-Жомарт Кемелевич и раньше давал поручения, связанные, например, с контролем над выводом капитала за рубеж, в частности, в Китай. Сейчас президент сам указал на факт монополизации в сфере логистики. Одно дело – государственная монополия, другое – когда какие-то частные компании начинают влиять на общую транспортировку грузов. Просто это появилось не так давно, а махинации вскрываются позже, по итогам больших расследований.

ВЗГЛЯД: Токаев высказался и о тех, кто сильно разбогател при Назарбаеве. Им, по словам президента, «пришло время отдать должное народу». Каким будет этот механизм перераспределения? Налог на роскошь или в режиме «ручного управления» поработают с каждым магнатом индивидуально?

А. П.: Если я правильно понял, с этими «богатыми людьми», грубо говоря, побеседуют. Разговор будет о том, чтобы они ежегодно перечисляли в фонд социальной поддержки серьезные суммы, – в зависимости от заработанного. Управление фондом при этом будет прозрачным и по сути публичным.

Но, по правде говоря, я не считаю идею налога на роскошь особо успешной. Люди просто будут выводить нажитое из страны, чтобы уже за границей покупать яхты, самолеты и так далее. Было бы правильнее, если бы они тратили деньги здесь, в нашей республике. Ведь никто не может запретить им распоряжаться собственным капиталом по своему усмотрению.

ВЗГЛЯД: Токаев обещает масштабные реформы, которые поначалу могут оказаться болезненными для общества. Вы не опасаетесь, что в результате в стране вырастет национализм, и некоторым националистам захочется сорвать зло на русском меньшинстве?

А. П.: Послушайте, если вы о статусе русского языка в Казахстане, то не беспокойтесь. Ему ничего не угрожает. У нашего общества очень открытая психология, у нас нет никакой ксенофобии, вопреки мнению одного вашего министра. На общественном и государственном уровнях отношения Казахстана и России – доброжелательные. Потому я не ожидаю заметного роста национализма из-за реформ, объявленных президентом.

Тем не менее, существует бытовой национализм. Он бывает во всех странах, и в России тоже. Это неизбежный недостаток любого общества – этнический вопрос всегда очень сильно отзывается в душе некоторых граждан.

И я не могу обещать, что в адрес России или русских у нас не будет критики. На обывательском уровне это вполне возможно.

Надо понимать, что бытовой национализм рождается, в том числе, из-за бедности. Люди, у которых не сложилась жизнь, ищут причины своих несчастий в разных вещах. Так что президент совершенно правильно обозначил задачу – сокращать разрыв в обществе, восстанавливать социальную справедливость. Если это будет достигнуто, одной причиной для национализма станет меньше.

ВЗГЛЯД: Если политические отношения Москвы и Нур-Султана такие хорошие, как тогда объяснить появление в новом правительстве Аскара Умарова? Он стал министром информации и общественного развития. В России его многие считают русофобом после того, как в 2017 году агентство, которое Умаров возглавлял, опубликовало карту Казахстана, «присоединив» к нему регионы соседних России, Узбекистана и Китая.

А. П.: Каждый имеет право на свое мнение. Мы в Казахстане тоже слышим заявления депутатов, а иногда и руководителей фракций Госдумы. Некоторые из них утверждают, что Казахстана вообще нет, что такой государственности никогда и не было. И это не просто слова редактора какого-то там сайта.

В качестве примера напомню, что когда-то российский город Оренбург некоторое время был столицей Казахстана. Но ведь это не повод сейчас какие-то претензии предъявлять. Было и было. Надо вперед смотреть, строить благополучное общество.

ВЗГЛЯД: Вы бы лично поддержали публикацию подобной карты?

А. П.: Это вопрос коннотации. То есть, смотря в каком плане и где планируется выпустить такую публикацию.

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