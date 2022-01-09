Россия спасает Казахстан от внешних и внутренних угроз

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Почему Россия отправила спецназ ВДВ в Казахстан

Российские десантники отправляются в Казахстан в рамках ОДКБ Минобороны РФ/ТАСС
В раздираемый протестами Казахстан по запросу президента Токаева прибыли миротворческие силы ОДКБ, включая специальные подразделения ВДВ России. Они призваны нормализовать обстановку в республике на фоне многодневных беспорядков, погромов и убийств. Почему Токаеву понадобилась помощь ОДКБ, смогут ли российские десантники принести мир в Казахстан и какие задачи будут для них приоритетными на самом деле? Подробности...
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В чем Россия критически зависит от Казахстана

Космодром Байконур стал символом сотрудничества и дружбы России и Казахстана Роскосмос/РИА Новости
Россию и Казахстан связывают тысячи километров общей границы. На соседней территории проживают миллионы русских. В Казахстане работают многочисленные совместные предприятия и находятся стратегически важные для России объекты вроде космодрома Байконур или урановых рудников. Почему Казахстан называют южными воротами России в Центральную Азию и чем грозит их закрытие? Подробности...
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Как будет действовать в Казахстане спецназ ВДВ России

Спецназ ВДВ России будет помогать восстанавливать конституционный порядок в Казахстане Минобороны РФ/РИА Новости
В любом вооруженном конфликте скорость реакции имеет едва ли не определяющее значение. Эта мысль явно учитывалась при решении о том, какие именно войска, имеющиеся в распоряжении ОДКБ, отправить для наведения конституционного порядка в бунтующих городах Казахстана. Почему именно спецназ ВДВ способен наиболее эффективно справиться с этой задачей и как именно он будет действовать? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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Что Россия делает в Казахстане

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Цель в любом случае – сохранение целостного и самостоятельного казахстанского государства. Тем более, что оно, в отличие от Украины, не создавалось как антироссийский проект с перспективой использования во враждебных Москве интересах. Подробности...
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Сергей Худиев, публицист, богослов
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    Казахстанские силовики продолжают подавлять беспорядки
    		   9 января 2022, 00:15
    Фото: Vladimir Tretyakov/AP Photo/ТАСС
    Текст: Михаил Мошкин

    В казахстанском кризисе явно наступил перелом – задержаны несколько тысяч участников, в том числе организаторы волнений, а так же ряд высокопоставленных чиновников. Помощь ОДКБ и России, по словам экспертов, воспринимается большинством населения Казахстана «как гуманитарная, как помощь во спасение». Почему местные спецслужбы проспали подготовку беспорядков?

    В субботу правоохранители Казахстана задержали более 4,4 тысяч активных участников недавних мятежей и погромов. Среди арестованных – граждане одного из соседних государств, цитировал ТАСС сообщение МВД республики. Ранее в ведомстве  предупредили – тем, чьи действия признают террористическими, грозит пожизненный срок.

    Силовики предъявляют все новые подтверждения подготовки к вооруженному свержению власти. Полицейские Алма-Аты на городской станции техобслуживания обнаружили не только имущество, похищенное мародерами, но и патроны и боеприпасы. Тайники с оружием находят по всей республике. Так, схрон был найден силовиками в одном из населенных пунктов Жамбылской области – соседней с Алма-атинской. «Автоматы, снайперская винтовка, пистолеты изъяты у задержанных в Жамбылской области радикалов», – перечисляется в сообщении правоохранителей, которое приводит Telegram-канал агентства «Sputnik-Казахстан». У арестованных обнаружена крупная сумма денег – в казахстанских тенге, евро, долларах США и киргизских сомах.

    «Экстремисты также снабжали участников беспорядков алкоголем и наркотиками», – сообщили в правоохранительных органах. В Шымкенте (Чимкенте) – третьем городе республиканского значения после столичного Нур-Султана и Алма-Аты – задержанные бунтовщики рассказали, что за участие в беспорядках им платили, а также выдавали энергетические напитки, от которых они теряли над собой контроль.

    Одновременно с отчетами о задержании «пехоты» мятежников идут сообщения о первых высокопоставленных фигурантах. По подозрению в государственной измене задержан недавно отправленный в отставку глава Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов. В последний период президентства Нурсултана Назарбаева Масимов возглавлял правительство (в 2014-16), а ранее, в 2012-14 годах руководил президентской администрацией.

    Россия не вмешивается, но поддерживает

    Напомним, что с четверга к несению службы в Казахстане приступили передовые подразделения российских десантников в составе миротворческого контингента ОДКБ. В задачу бойцов наших ВДВ и военных из Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии – общей численностью до 2,5 тысяч человек – входит охрана важных государственных и военных объектов, и оказание содействия местным силам правопорядка.

    «Присутствие российских военных и представителей других стран ОДКБ в Казахстане имеет в первую очередь политическое значение. Российские войска поехали в Казахстан не воевать, а оказывать политическую поддержку, – сказал газете ВЗГЛЯД программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. –

    Это присутствие показывает руководству республики, что оно не одиноко, что оно получает поддержку со стороны своих партнеров, в том числе такого могущественного союзника, как Россия. Это особо важно в ситуации, когда власти Казахстана не всегда могут доверять своим собственным силовикам, о чем можно судить по последним событиям».

    Как ранее отметил Бордачев, Россия, в отличие от США не вмешивается во внутриполитическую жизнь других государств – будь то Сирия или Казахстан, не пытается установить режим внешнего управления. Но поддержка со стороны ОДКБ помогла законным казахстанским властям избежать коллапса государственности, а присутствие миротворцев придает местным силовым структурам, администрации и населению уверенность.

    О том, насколько вовремя и эффективно вмешалась Россия, говорят прямые сведетельства с места событий. «Может быть, ошибаюсь, но пока помощь от ОДКБ и России воспринимается в Казахстане мирным населением как братская, гуманитарная, как помощь во спасение.  Это первое, осторожное ощущение, подкрепляемое тем, что мне пишут в те малые часы интернета, которые даются в Казахстане», – поделился в Facebook сотрудник ИМЭМО РАН Яков Миркин.

    Руководство республики также подтверждает, что порядок в стране в целом восстановлен, власти на местах контролируют ситуацию. Восстанавливается авиасообщение – в субботу впервые за последние три дня был выполнен рейс из Казахстана в Грузию, правда, из спокойного Нур-Султана, а не из Алма-Аты, чей аэропорт был разгромлен в ходе беспорядков. 

    Признаки иностранного вмешательства

    В субботу вновь напомнил о себе человек, который объявил себя организатором атак на казахстанскую власть – скрывающийся во Франции бывший банкир Мухтар Аблязов. Он заявил, что обратился к лидерам США и европейских стран с призывом ввести санкции против Казахстана. Ранее Аблязов утверждал, что  «протестующие в Алма-Ате ежедневно спрашивают у него, как действовать», и обещал вернуться на родину, чтобы возглавить «временное правительство», если протест «достигнет правильного охвата».

    Заявления Аблязова о том, что это он все организовал, не следует воспринимать всерьез, заметил  старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин. Но не менее глупым было бы полностью отрицать фактор внешнего влияния на происходящее в Казахстане, отметил собеседник.

    «Сейчас одна из самых популярных тем в казахстанских соцсетях – турецкий след в нынешних событиях, – рассказал Грозин. –

    По брутальности того, что происходило, по использованию исламистов, по выкрикам «Аллах акбар!», похоже на начало событий в Сирии, на Египет времен «арабской весны». Турецкий след «вытаскивают» из этого. Но турки действуют не в безвоздушном пространстве.

    Они использовали «нациков», радикальных националистов, которых прикормили в Казахстане, которые почувствовали волю и свободу в последние два-три года. При Назарбаеве они сидели тихо, и вылезали только когда при переговорах с Россией надо было продемонстрировать националистическую угрозу».

    По оценке эксперта, в последнее время, пользуясь расслабленностью власти, отсутствием единоначалия и исполнительской дисциплины, радикалы проявили себя и вошли не только в консультативные структуры типа комиссий при президенте, но и в парламент. «Нацисты – иначе их не назовешь – несут не меньшую, а то и большую ответственность, чем отдельные чекистские руководители республики», – подчеркнул Грозин.

    Отметим, что в пятницу в Алма-Ате был задержан один из организаторов бунтовщиков и мародеров – криминальный авторитет Арман Джумагельдиев по кличке «Дикий Арман». В январе он прибыл на родину из Турции, где пробыл долгое время, и наладил связи не только в криминальных кругах. У казахстанских правоохранителей есть основания полагать, что Джумагельдиев плотно контактировал и с турецкими исламистскими кругами, и с сотрудниками британской разведки Ми-6, сообщает «Комсомольская правда».

    Заговор с участием спецслужб?

    Как отмечают эксперты, при рассмотрении причин кризиса в Казахстане надо учесть в том числе внутренний фактор. Казахстанский политолог Марат Шибутов полагает – вина в том, что власти «проспали» подготовку 20 тысяч боевиков, во многом лежит на людях из КНБ, которым руководил Керим Масимов. Тот самый, что только что задержан по подозрению в госизмене.

    «Подготовить в большинстве регионов страны десятки тысяч человек, обучить их, дать им список уязвимых мест, стратегических объектов, не дать спецназу вовремя выйти помочь полиции, не дать возможности службам того же аэропорта защититься – это не системные проблемы, а полноценное соучастие, если не сама инициация», – считает собеседник.

    Шибутов отметил – спецслужбу не впервые используют в политических целях. В 2007 году бывший зять Назарбаева, бизнесмен и политик Рахат Алиев, который одно время занимал руководящий пост в КНБ, пытался с помощью сотрудников комитета произвести переворот, напомнил политолог. Тогда было уволено или посажено более 300 человек.

    Шибутов подчеркнул: «Заговор вполне возможен. И были уже аналоги, Вопрос только в том, насколько он распространился.

    Везти столько подозрительных людей из Кыргызстана и Узбекистана, которые, возможно, проходили по базам, дать им возможность тут тренироваться и жить – это возможно только при постоянном прикрытии на всех этапах со стороны сотрудников, ответственных или за контрразведку, или за антитеррористическую деятельность».

    «Масимов, конечно, виноват. Будучи главой ведомства, призванного предотвращать подобного рода эксцессы, он мягко говоря, поработал не очень хорошо», – в свою очередь отметил Грозин. По его мнению, в равной степени ту же претензию можно предъявить и другим руководящим работникам КНБ, которых сняли до отставки Масимова.

    Трагические события последних дней стали возможны  из-за системных проблем в работе КНБ, заявил и политолог Ермухмамет Ертысбаев, бывший советник первого президента  Назарбаева. Подготовка боевиков на территории Казахстана продолжалась не менее десяти лет, и спецслужбам было это известно, считает Ертысбаев. «Да, это настоящее государственное преступление, предательство интересов страны – вовремя не сообщить, не обезвредить их», – говорит бывший советник Назарбаева.

    Сейчас, когда волнения сходят на нет, очевидно – казахстанским властям нужно заново перезапустить деятельность силового блока (армия, МВД, КНБ), которые в дни бунта показали свою полную недееспособность; произвести в них масштабную «чистку» и перенастройку, отметил в Facebook экономист Никита Кричевский. «У действующего казахстанского президента просто не было надежных и управляемых силовых структур. Что делать в этой ситуации? Найти способ обеспечить сохраность экономики страны, как основы суверенитета. Именно эту задачу и будут решать силы ОДКБ», – полагает эксперт.
     
     
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