Эксперт: Произошедшее в Казахстане стало возможно из-за системных проблем в КНБ

События последних дней в Казахстане стали возможны из-за системных проблем в работе Комитета национальной безопасности (КНБ), выразил мнение доктор политических наук, дипломат и общественный деятель Ермухамет Ертысбаев.

«Комитет национальной безопасности, он же фактически проспал этих 20 тыс. боевиков, основная часть которых проходила «учебу» на территории Казахстана. Спящие ячейки, тренировочные лагеря. В КНБ все это знали хорошо, но на протяжении трех десятилетий были негативные тенденции в спецслужбах – когда люди, пользуясь родственными связями, могли использовать эту структуру, важнейший институт власти, в личных целях», – передает ТАСС его слова в эфире телеканала «Атамекен бизнес».

По словам политолога, подготовка боевиков на территории Казахстана продолжалась не менее десяти лет, и спецслужбам было это известно. «Да, это настоящее государственное преступление, предательство интересов страны – вовремя не сообщить, не обезвредить их», – добавил он.

При этом Ертысбаев обозначил, что обращение президента страны Касым-Жомарта Токаева за помощью к ОДКБ было необходимо. «Токаев как опытнейший дипломат сделал очень правильный шаг с обращением в ОДКБ, потому что сейчас все эти боевики, террористы, которых очень много в соседних странах – в Киргизии, в Узбекистане, – они очень жадно и внимательно наблюдают за тем, что происходит в Казахстане. Это был «пробный шар», [попытка] испытать на прочность наше государство», – сказал он.

По словам эксперта, «если бы это еще неделю – две продлилось, сюда бы еще десятки тысяч боевиков ринулись бы моментально». «Поэтому Токаев сделал абсолютно правильный шаг. Обращение к ОДКБ означает, что все потенциальные террористы, боевики, убийцы, изверги знают, что у нас мощный военно-политический союз с Российской Федерацией и другими странами, входящими в ОДКБ», – пояснил он.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. В связи со сложившейся ситуацией Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.

7 января Токаев приказал открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. В тот же день глава республики заявил, что конституционный во всех регионах Казахстана порядок в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию. Позже МВД Казахстана объявило об освобождении всех мэрий и отделений полиции, а также отчиталось о ликвидации 26 вооруженных преступников. Днем позже МВД Казахстана информировало о задержании около 4 тыс. террористов. Как подчеркнули в МВД республики, задержанным грозит пожизненное заключение.