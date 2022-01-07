Токаев рассказал о 20 тыс. напавших на Алма-Ату бандитах

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов.

«Критически важно понять, почему государство «проспало» подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков. Только на Алматы напало 20 тысяч бандитов», – сказал Токаев.

Он также призвал граждан сообщать о любой подозрительной активности.

«Всех казахстанцев прошу соблюдать осторожность и бдительность. Сообщайте о любой подозрительной активности сомнительных лиц органам правопорядка и на горячие линии», – передает РИА «Новости» слова Токаева.

По его словам, задержанные в ходе беспорядков будут привлечены «к строжайшей уголовной ответственности».

«Мною создана специальная межведомственная группа, которая займется поиском и задержанием бандитов и террористов. Обещаю нашим гражданам, что все эти лица будут привлечены к строжайшей уголовной ответственности», – заявил президент Казахстана.

По его словам, подготовкой и руководством боевиков в Казахстане занимался единый командный пункт.

«Помимо боевиков, действовали специалисты, натренированные на идеологические диверсии, умело использующие дезинформацию или «фейки» и способные к манипуляциям настроениями людей. Похоже на то, что их подготовкой и руководством занимался единый командный пункт. С этим начали разбираться КНБ и Генеральная прокуратура», – сказал Токаев.

По его словам, введенный в республике режим чрезвычайного положения дает свои результаты.

«Вчера ситуация в городах Алматы, Актобе и Алматинской области стабилизировалась. Введение режима чрезвычайного положения дает свои результаты. По всей стране восстанавливается конституционная законность», – сказал Токаев.

Он также заявил, что 11 января в мажилисе расскажет о конкретных решениях, которые предстоит принять правительству Казахстана в связи с беспорядками.

«В связи со стабилизацией обстановки мною принято решение включить интернет-связь в отдельных регионах страны на определенные временные интервалы... Но предупреждаю, что свободный доступ в интернет не означает свободное размещение измышлений, клеветы, оскорблений, подстрекательских призывов», – заявил Токаев в ходе обращения на фоне беспорядков в стране.

Он также обвинил «свободные средства массовой информации» и «забугорных деятелей» в пособничестве и подстрекательстве к нарушениям правопорядка в республике.

«Пособническую и, по сути, подстрекательскую роль в нарушениях правопорядка играют так называемые «свободные» средства массовой информации и «забугорные» деятели, далекие от коренных интересов нашего многонационального народа», – сказал президент Казахстана.

По мнению Токаева, можно без преувеличения сказать, что все «эти безответственные демагоги стали соучастниками» развязывания трагедии в Казахстане. «И мы будем жестко реагировать на все акты правового вандализма», – подчеркнул глава государства.

Токаев также поблагодарил глав стран ОДКБ за поддержку страны.

«Хотел бы высказать искреннюю благодарность премьер-министру Армении, который председательствует в ОДКБ, а также президентам Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана... высказываю также благодарность председателю Китайской Народной Республики, президентам Узбекистана, Турции, руководителям ООН и других международных организаций за слова поддержки», – сказал президент Казахстана.

Особые слова благодарности Токаев адресовал президенту России Владимиру Путину.

По его словам, власти Казахстана продолжают контртеррористическую операцию против боевиков.

«Контртеррористическая операция продолжается. Боевики не сложили оружие, продолжают совершать преступления или готовятся в ним. Борьбу с ними нужно довести до конца. Кто не сдастся, будет уничтожен», – передает ТАСС слова Токаева.

«Выяснилось, что не хватает спецназовцев, спецсредств и оборудования. Решением этих вопросов мы займемся в срочном порядке», – подчеркнул президент.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.

Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.

Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.

В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Позже в Казахстан прибыли белорусские военнослужащие миротворческого контингента ОДКБ. В пятницу в Минобороны сообщили о готовности основных сил российских миротворцев ОДКБ к вылету в Казахстан. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.