Захарова о запрете русского языка в Латвии: Они просто доиграются

Власти Латвии, запрещающие русский язык, заигрались в своей политике и потеряли опору на население, это предвещает кризисы в обществе, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Они просто доиграются, мне кажется. Они просто настолько заигрались и настолько не чувствуют настроения в собственном обществе, что они просто идут тем же самым изощренным путем, которым, например, мы видим, шли другие страны, спровоцировав кризисы уже безвозвратные, то есть те, которые нельзя отыграть назад и вывести ситуацию в прежнее время», – передает радио Sputnik ее слова.

Захарова отметила, что местные власти издеваются над здравым смыслом, исторической памятью – всем тем, что свято для местного населения, а это предвещает кризисные явления.

«Так нельзя. По-разному можно, можно заигрывать, наверное, где-то перегибать в какой-то степени ситуацию в свою пользу, но это уже не моделирование общества в пользу какого-то такого внутреннего доморощенного национализма, это уже просто издевательство над людьми», – подчеркнула она.

Двумя днями ранее латвийские власти решили ввести запрет на вещание оставшихся в стране 80 зарегистрированных в России телеканалов. В число запрещенных каналов войдут E TV, «Иллюзион+», «Кино24», «Мир ТВ», «Охота и рыбалка», «Перец» и «Русский Иллюзион».

Дискриминация граждан России и русскоязычных людей в зарубежных странах усилилась еще в апреле. Случаи дискриминации русскоязычного населения и граждан России по-прежнему происходят в Германии, Польше, Латвии, Финляндии, Грузии, Греции, Молдове, Испании и других странах Европы.

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