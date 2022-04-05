Эксперты: Дискриминация русскоязычных за рубежом усилилась

Дискриминация граждан России и русскоязычных людей в зарубежных странах усилилась за последний месяц. Итоги соответствующего доклада Московского бюро по правам человека представил во вторник в ходе круглого стола о нарушениях прав россиян за рубежом директор бюро, член СПЧ Александр Брод.

Брод отметил, что продолжаются преследования граждан России и русскоязычных на бытовом уровне, чаще фиксируются нападения с телесными повреждениями. «Ксенофобия по отношению к русским как следствие радикальной политики Запада, массовое нарушение прав россиян за рубежом имеют тенденцию к усилению, что подтверждают многочисленные сообщения в СМИ, а также официальные данные Росстата, МИД России и других государственных органов», – заявил в ходе презентации член СПЧ.

Случаи дискриминации русскоязычного населения и граждан России по-прежнему происходят в Германии, Польше, Латвии, Финляндии, Грузии, Греции, Молдове, Испании и других странах Европы.

Как сообщил Брод, помимо оскорблений и преследований на бытовом уровне, зафиксированы факты нападения на детей в Германии, Греции, Нидерландах и других странах. С русофобскими заявления продолжают выступать европейские политики и журналисты. «Реакция на дискриминацию русских со стороны некоторых политиков и международных организаций усилилась. Они признают эту проблему, но достаточно осторожно, что не приводит, в свою очередь, к системным мерам по пресечению подобных фактов на практическом уровне», – подчеркнул он. При этом ежедневно в разных странах (Армении, Франции, Эквадоре, Брюсселе, США и других) местные жители проводят пикеты и шествия с требованиями прекратить ненависть против русских и остановить террор украинских неонацистов.

По мнению заместителя директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимира Шаповалова, беспрецедентную кампанию по русофобии, охватившую страны Запада, можно сравнить только с исламофобией, которая имела место быть в США после событий 11 сентября, а также с юдофобией, характерной для Германии и её союзников в 30 и 40-е годы XX века.

Директор Центра геостратегических исследований Драгана Трифкович из Сербии подчеркнула, что за многочисленными фактами проявления русофобии и обвинений против России стоят США.

Директор Института европейских исследований Александр Гапоненко из Латвии рассказал, что в стране наблюдается проведение линии на ассимиляцию русских, их последовательное унижение. «Как только началась спецоперация на Украине, Сеймом было принято решение полностью перевести обучение русских детей на латышский язык. Эта линия проводится уже 30 лет, но в последнее время она обострилась. Запрещено празднование 9 мая, унижаются символы, которые определяют русское самосознание. При этом правовые институты на территории Прибалтики не действуют», – заявил Гапоненко.

Напомним, в Германии заявляли, что после начала российской военной операции на Украине зарегистрировано свыше 300 преступлений против лиц российского происхождения. А премьер-министр республики Матеуш Моравецкий и вовсе заявил, что русофобия стала в Польше мейнстримом.