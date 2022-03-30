Премьер Польши счел русофобию в стране мейнстримом

Русофобия стала в Польше мейнстримом, признал премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

Моравецкий заявил, что «в контексте того страшного события, которым является война на Украине, Польша устанавливает здесь стандарты определенного рода», и то, что ранее называлось русофобией, теперь «уже является мейнстримом, сегодня уже принято, как очевидность, в которой мы функционируем», передает РИА «Новости».

Отметим, что Моравецкий также требовал закрыть россиянам въезд в ЕС.

Ранее в Кремле заявили недостаточных возможностях защиты от русофобии, так как международное право практически не работает. Там также призвали россиян быть осторожными в западных странах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о беспрецедентном навязывании ненависти ко всему русскому.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в заявлении по случаю Дня борьбы за ликвидацию расовой дискриминации назвала беспрецедентными масштабы русофобии в ряде стран.

Между тем «Единая Россия» предложила меры поддержки российских граждан и соотечественников, которые проживают за пределам России.

На дискриминацию уже пожаловались россияне, живущие во Франции, также клиника в Мюнхене отказалась лечить россиян и белорусов.