Москалькова назвала русофобию Запада «неохолокостом»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в заявлении по случаю Дня борьбы за ликвидацию расовой дискриминации назвала беспрецедентными масштабы русофобии в ряде стран.

Заявление Москальковой опубликовано в Telegram.

В нем она отмечает, что 21 марта провозглашен ООН международным Днем борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, и «как ни печально, сегодня эта тема актуальна, как никогда».

«Мы наблюдаем по всему миру беспрецедентное ущемление прав русских людей по признаку национальности. Страны рвут культурные связи и даже отказываются от величайших представителей мировой культуры, таких как Гергиев, Нетребко; отвратительное изгнание наших паралимпийцев, людей особой силы духа; русским детям за границей не дают учиться, отчисляют из университетов студентов; русским запрещают посещать рестораны, отказывают в медицинской помощи», – указала омбудсмен.

По ее словам, «масштабы русофобии настолько беспрецедентны, что это явление можно назвать новым неохолокостом: когда все направлено на то, чтобы растоптать нашу культуру, традиции, человека самого как такового», это «подлинное расчеловечивание».

«Но эта отвратительная тенденция началась не сегодня. Горько было видеть непрекращающиеся годами нарушения прав русского и русскоязычного населения на территории современной Украины, в которой попирались основополагающие права человека, свобода слова и выражения мнений, право пользоваться родным языком», – отметила Москалькова.

Вместе с тем, «несмотря на политизацию правозащитной повестки, наш голос слышен и поддерживается на международной арене: Верховный комиссар ООН, канцлер Германии, Чешский омбудсмен, лидер Движения социалистов Сербии, Президент Турции и многие другие осуждают и призывают прекратить русофобию».

«Пусть свобода самореализации будет у каждого, независимо от расы, ведь солнце светит для всех одинаково. Верю в добро и справедливость!», – заключила она.

Ранее в Кремле призвали россиян быть осторожными из-за растущей русофобии в западных странах.