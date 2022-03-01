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Баварская государственная опера разорвала сотрудничество с Нетребко
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Баварская государственная опера заявила о прекращении сотрудничества с российской и австрийской оперной певицей, народной артисткой России Анной Нетребко.
Об этом заявил управляющий директор оперы, передает ТАСС.
Ранее на российское консульство в Исландии произошло нападение, в адрес дипломатов поступали угрозы.
В управлении Верховного комиссара ООН по правам человека призывали перестать набрасываться на россиян, которые оказались за границей, из-за происходящего сейчас вокруг Украины.
Газета ВЗГЛЯД писала, к чему следует быть готовым россиянам за рубежом и как власти России могут повлиять на ситуацию.
Экономисты призвали Россию продавать Западу нефть и газ только за рубли
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«Надо прекратить экспорт энергоносителей – нефти и газа, а также других критически важных товаров, включая, к примеру, уран. Ведь мы обеспечиваем ураном электростанции в США на 80%», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Михаил Делягин. Так он прокомментировал антироссийские санкции, введенные Брюсселем и Вашингтоном. Затем, по его словам, торговлю можно возобновить на новых условиях.
«Среди прочего, следует прекратить экспорт минеральных удобрений. Мы должны нанести западному бизнесу неприемлемый ущерб. Через некоторое время локальный экспорт можно разрешить, но уже только за рубли. Не отдавайте валюту нашим олигархам, чтобы они яхты себе строили, а продавайте валюту государству на ММВБ, и олигархи пусть получают рубли. Это правильный подход», – считает депутат Госдумы от «Справедливой России», экономист Михаил Делягин.
«Естественно, нужно конфисковать и всю западную собственность на нашей территории. Кроме того, заставить бизнесменов перерегистрировать на нашей территории все офшоры – тоже под страхом конфискации», – напомнил Делягин.
Экономист Василий Колташов тоже считает, Россия могла бы перейти на продажу своих нефти и газа за рубли. «Это вполне адекватный шаг после того, как ЕС имел наглость заморозить активы Банка России. Нужно пояснить, что все западные санкции имели только одну цель – нашу валюту, которая и так давно была недооценена. Запад поступательно наращивал атаки, чтобы пошатнуть стабильность рубля. Теперь нужно думать, как восстанавливать его курс, как укреплять. На этом фоне перевести внешнюю торговлю на рубли было бы логично», – пояснил Колташов. Кроме того, считает эксперт, нужно ввести радикальное ограничение на вывод валюты из российской экономики.
Колташов не исключает, что одним из косвенных итогов спецоперации на Украине станет запуск трубопровода «Северный поток – 2». «Скорее всего, укронацисты взорвут при отступлении газопровод, который ведет из России в Польшу, и так, к слову, уже изрядно изношенный. Так что транзит по нему прервется – об этом уже можно говорить с вероятностью в 90%. Просто так они его не оставят, не захотят передать новому законному правительству Украины, которое будет сформировано без сфальсифицированных выборов и без сегрегации по языковому признаку», – уверен Колташов.
По мнению экономистка, без украинского транзита в Европе возникнет острый дефицит газа, резко усилится социальное напряжение. «И на этом фоне мы вполне сможем добиться запуска «Северного потока – 2», – говорит Колташов.
Напомним, в воскресенье главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центробанк достал из своего арсенала все, что возможно, для смягчения удара по российской экономике и рублю.
В России оценили заявление ВСУ об использовании боевой авиацией аэродромов в Польше
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«Если украинские летчики будут летать с польских аэродромов, это будет означать ядерную эскалацию. На это никто не пойдет», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее на Украине заявили об использовании польских аэродромов для базирования 70 боевых самолетов из Болгарии, Польши и Словакии.
«Эта информация представляется мне неправдоподобной, поскольку использование украинскими пилотами польских аэродромов будет означать прямой военный конфликт России и НАТО. Это просто какой-то бред», – считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
Он добавил, что аэродром, с которого совершаются боевые вылеты, является совершенно законной целью и даже в период холодной войны никто не позволял себе летать из Пакистана над Афганистаном, были лишь отдельные стычки на границе. «Кроме того, реализация этой идеи будет означать ядерную эскалацию, а на это никто не пойдет», – пояснил эксперт.
«У меня возникло такое впечатление, будто какой-то пропагандист из структуры ВСУ взял справочник The Military Balance, посчитал, сколько советских самолетов осталось и в каких странах НАТО, суммировал все это и предался буйным фантазиям», – предположил Кашин.
Он также сомневается, что в Болгарии, Словакии и Польше осталось 70 «живых» и работоспособных самолетов, «потому что все это советское железо, которое очень старое». «Поляки, конечно, хорошо поддерживали свои самолеты, но насчет Болгарии и Словакии я не уверен», – заключил собеседник.
Во вторник пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины заявила, что Болгария, Польша и Словакия передают Украине 70 военных самолетов, которые смогут базироваться на польских аэродромах.
«70 самолетов для украинской армии! Наши партнеры передают нам МиГ-29 и Су-25! При необходимости они смогут базироваться на польских аэродромах, с которых украинские летчики будут выполнять боевые задачи», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
По ее данным, Болгария передает Украине 16 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25, Польша – 28 самолетов МиГ-29, Словакия – 12 МиГ-29.
Ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС согласовали предоставление Украине летального оружия на сумму 450 млн евро. Кроме того, Боррель заявил, что ЕС поставит Украине военные самолеты.
В Кремле предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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В центре Харькова на месте сбора батальона «Азов» прогремел мощный взрыв
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В украинском городе Харьков произошел сильный взрыв, на этом месте планировался сбор украинского националистического батальона «Азов», сообщают Telegram-каналы.
«Мощный взрыв на месте сбора нацистов «Азова» в Харькове. В 10.00 по местному времени у здания администрации Харькова официально объявляли свой мобилизационный сбор нацисты из «Азова», – сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
На видео зафиксировано, как рядом со зданием в центре города попадает предмет, похожий на ракету, и происходит мощный взрыв.
На других роликах зафиксированы последствия разрушений: частично поврежден киоск, по всей площади разбросаны части постройки и мусор.
Ранее в соцсетях распространилось видео удара по жилому дому в Киеве на проспекте Лобановского. Источник РИА «Новости» в Минобороны России отмечал, что информация о том, что выстрел якобы был произведен российскими военными, не соответствует действительности.
Характер повреждений свидетельствует о попадании в него зенитной ракеты, на видео это заметно, пояснял он.
«Очевидно, что в ходе отражения ночного ракетного обстрела объектов военной инфраструктуры ВС Украины произошел отказ в системе наведения ракеты украинского ЗРК средней дальности «Бук-М1» и ракета задела угол жилого дома», – говорил собеседник.
В понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны России сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.
Российские ВКС уничтожили в ходе спецоперации шесть колонн бронетехники Украины, с начала операции подбито более 300 украинских танков.
Дипломат: Украина продемонстрировала бескультурье на переговорах в Гомеле
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«Это делегация, представляющая свою страну. Такие вещи она не имеет право демонстрировать, потому что показывает свое лицо», – сказал газете ВЗГЛЯД чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь, комментируя ситуацию, когда один из членов украинской делегации сел за стол переговоров с представителями России в кепке.
В понедельник в Гомельской области Белоруссии начались переговоры между делегациями России и Украины. Российская делегация придерживается официально-делового стиля одежды, однако один из членов украинской делегации, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия позволил себе сесть за стол переговоров в кепке. Глава Минобороны Украины Алексей Резников одет в свитер.
«Это, конечно, демонстрация бескультурья, отсутствие воспитания и наглядное представление отношения к российской делегации. Такого ни в одних переговорах в мире еще не было, чтобы так демонстративно показывать свое отношение. И неважно, в каком положении находятся страны, никто такого себе не позволял», – говорит Корчмарь.
Он подчеркивает, что такой внешний вид украинской делегации может говорить об элементарном незнании этики, культуры переговоров. Однако даже это не освобождает их от ответственности за свой внешний вид.
«Это однозначно недопустимо. Сколько помню переговоров, такого не встречал. Мне приходилось участвовать в переговорах по грузино-осетинскому конфликту, грузино-абхазскому, молдово-приднестровскому, но нигде такого себе не могли позволить. Все-таки это делегация, представляющая свою страну. Такие вещи она не имеет право демонстрировать, потому что показывает свое лицо», – заключил международный дипломат.
Переговоры между Россией и Украиной прошли в Гомельской области.
В октябре прошлого года замгоссекретаря США Виктория Нуланд приехала на встречу с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым в брючном костюме малинового цвета и необычных ботильонах в мелкую горизонтальную полоску. Эксперты по протоколу посчитали ее наряд неуместным.
Член делегации Украины сел за стол переговоров в кепке
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Один из членов украинской делегации, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сел за стол переговоров с представителями России в кепке.
На кадрах, которые разместило издание RT, видно, что один из членов делегации садится за стол, не сняв головной убор, а другой, глава Минобороны Украины Алексей Резников, одет в свитер.
Ранее в понедельник начались переговоры России и Украины.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, в понедельник делегация украинской стороны прибыла на место проведения переговоров с российской делегацией на территории Белоруссии.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Минобороны показало удары боевых вертолетов по украинским колоннам
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Минобороны России показало видео боевого применения вертолетов по украинской технике и объектам.
Ведомство распространило видео, на котором показаны российские ударные вертолеты Ми-28НМ, Ка-52 и Ми-35, а также транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ, сообщает РИА «Новости».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
В ролике продемонстрированы записи с экрана оператора оружия ударных вертолетов. На кадрах видно пуск и полет управляемых ракет класса «воздух – поверхность», а также поражение техники и объектов противника, в том числе одного здания, похожего на склад.
В конце ролика представлены результаты поражения – обломки уничтоженной техники украинских военных, в том числе ходовой части, предположительно, САУ «Гводзика».
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Путин назвал Макрону условия урегулирования конфликта с Украиной
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Президент России Владимир Путин заявил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, что урегулирование ситуации с Украиной возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин подчеркнул, что такое урегулирование возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В пресс-службе добавили, что российская сторона открыта к переговорам с представителями Украины и рассчитывает, что они приведут к искомым результатам.
Лидеры провели серьезный и обстоятельный обмен мнениями по всем аспектам ситуации вокруг Украины. С французской стороны «были изложены известные взгляды относительно осуществляемой Россией специальной военной операции по защите Донбасса и выражена надежда на скорейшее урегулирование нынешнего конфликта через диалог и переговоры с Киевом».
В Кремле подчеркнули, что президент России обратил особое внимание, что российские вооруженные силы не угрожают мирным жителям и не наносят удары по гражданским объектам. «Угроза исходит от украинских националистов, которые используют гражданское население в качестве живого щита, специально размещают ударные системы оружия в жилых кварталах и усилили обстрелы городов Донбасса», – отмечено в сообщении.
Путин и Макрон условились оставаться в контакте. Разговор был продолжительным и состоялся по инициативе французской стороны.
Напомним, в понедельник начались переговоры России и Украины.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Украина заявила об использовании аэродромов в Польше для базирования 70 боевых самолетов
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Болгария, Польша и Словакия передают Украине 70 военных самолетов, которые смогут базироваться на польских аэродромах, заявила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
«70 самолетов для украинской армии! Наши партнеры передают нам МиГ-29 и Су-25! При необходимости они смогут базироваться на польских аэродромах, с которых украинские летчики будут выполнять боевые задачи», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
По ее данным, Болгария передает Украине 16 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25, Польша – 28 самолетов МиГ-29, Словакия – 12 МиГ-29.
Ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС согласовали предоставление Украине летального оружия на сумму 450 млн евро. Кроме того, Боррель заявил, что ЕС поставит Украине военные самолеты.
В Кремле предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
«Комитет по защите национальных интересов» создал список «предателей Родины»
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Патриотический проект «Комитет по защите национальных интересов» открыл перечень «предателей Родины», в список занесены лица, которые, по мнению организации, выступают «против процветания и безопасности» России.
«Мы, патриотические силы России, считаем, что сегодня как никогда нам важно быть сплоченными вокруг общих вызовов и угроз. Тем не менее, мы замечаем активность некоторых лиц, выступающих против процветания и безопасности нашей Родины. Эти предатели в своей риторике доходят до прямых заявлений о поддержке антироссийских санкций и политического давления на нашу Родину, а также о готовности воевать против нее в интересах других стран», – говорится в описании на сайте проекта.
Отмечается, что указанные в списке люди являются предателями, которых «никогда не забудут и не простят», и будет сделано все, чтобы «они ответили за свои поступки».
В списке значатся экс-сотрудник отдела расследований иноагента и запрещенной экстремистской организации ФБК* Георгий Албуров, писатель Дмитрий Глуховский, писатель Дмитрий Быков, журналист Юрий Дудь, политтехнолог Максим Кац, оппозиционные активисты Геннадий и Дмитрий Гудковы, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев и другие.
Ранее российские писатели написали обращение, в котором указали, что специальная военная операция, проходящая на Украине и в Донбассе, назревала очень давно.
Родительское сообщество России опубликовало открытое письмо, в котором заявило, что поддерживает курс, избранный президентом страны Владимиром Путиным в эвакуации детей из Донбасса.
Захарова: Решение Берлина ставит вопрос о завершении денацификации в самой Германии
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Поставки ФРГ вооружений на Украину заставляют задуматься, насколько был завершен процесс денацификации в самой Германии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Поставки оружия идейным наследникам нацистского пособника С. Бандеры заставляет нас волей-неволей задаться риторическим вопросом – а насколько всеобъемлющим и завершенным был процесс денацификации в самой Германии после поражения во Второй Мировой войне?» – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном в Telegram-канале МИД России.
Захарова указала, что «в этом контексте теперь, увы, становятся понятными обесценивающие реплики Шольца, который в ходе Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности 18 февраля 2022 г. объявил «смехотворными» вскрывшиеся факты геноцида мирного населения Донбасса со стороны украинских военных».
«Ничто не ново под луной. Вновь, как и много раз в истории, пришедшее с немецкой земли оружие будет направлено против русских солдат. На этом фоне особенно цинично прозвучали заверения О.Шольца о важности процесса исторического примирения между народами Германии и России», – подчеркнула она.
По ее словам, этим своим решением ФРГ призывает призраков уже не холодной, а самой что ни на есть «горячей» войны. «Слишком много печальных ассоциаций вызывает перспектива дальнейшей «военной» накачки Киева со стороны Берлина, который кроме того, по-видимому, не отдает себе отчета, что в нынешней ситуации поставленные вооружения легко могут стать на украинской территории добычей неонацистов, террористов и мародеров», – добавила официальный представитель МИД.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что для Берлина настал момент, когда он делает поворот на 180 градусов в своей политике по поставкам вооружений Украине. Берлин в последние месяцы отвечал на просьбы Киева поставить оружие, что политика Германии неизменна – она не поставляет оружие в кризисные регионы. Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия одобрила поставки оружия Украине.
Кроме того, в четверг Бербок заявила, что санкции против России и падение рынков акций повлияют и на Германию, Берлин будет принимать ответные меры в защиту существующего порядка в Европе.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставки странами Запада вооружения на Украину могут стать дестабилизирующим фактором, который не поспособствует восстановлению порядка в этой стране.
Глава МИД Франции ответил на вопрос о войне ЕС с Россией
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Ни Франция, ни Евросоюз в целом не являются сторонами конфликта на Украине, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью телеканалу BFM в ответ на вопрос о том, означает ли начало поставок оружия Украине, что ЕС, в том числе Франция, находятся в состоянии войны с Россией.
«Нет, мы не участвуем в боевых действиях. Мы не являемся стороной конфликта. Мы лишь оказываем поддержку народу, который борется против вторжения», – приводит ТАСС ответ Ле Дриана на вопрос о том, означает ли начало поставок оружия то, что ЕС, в том числе Франция, находятся в состоянии войны с Россией.
«Нет, солдат [отправлять] не будем», – сказал Ле Дриан в ответ на уточняющий вопрос о возможной отправке военных на Украину. Также он подтвердил призыв к французам покинуть территорию России, но при этом отметил, что они «пока еще не в опасности».
«В наших отношениях, которые сейчас следует иметь с Россией, предварительным условием должно являться прекращение огня. Сегодня на Совете Безопасности ООН мы предложим резолюцию с требованием о прекращении огня. Оно должно позволить обеспечить доставку гуманитарной помощи на Украину – это то, чего мы требуем от [президента РФ Владимира] Путина немедленно. Это бы стало подтверждением необходимого сигнала, но пока его нет», – заявил Ле Дриан.
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Так он ответил на просьбу прокомментировать одно из условий урегулирования кризиса на Украине, которое озвучил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном в понедельник. В частности российский лидер заявил, что такое урегулирование возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, включая признание суверенитета РФ над Крымом, решение задач по демилитаризации, денацификации и нейтрального статуса Украины.
Ранее Москва предупредила, что структуры и граждане ЕС, причастные к поставкам ВСУ летальных вооружений и горюче-смазочных материалов (ГСМ), будут нести ответственность за последствия этих действий на фоне продолжающейся спецоперации на Украине.
Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об обязанности стран ЕС поставить Украине крупнокалиберное и противотанковое оружие. Днем ранее он объявил о готовности стран ЕС поставить Украине боевые самолеты. Кроме того, в воскресенье глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о готовности Берлина начать поставки оружия Украине.
Кремль предупредил, что поставка оружия на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, а в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия.
Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, поставки ФРГ вооружений на Украину заставляют задуматься, насколько был завершен процесс денацификации в самой Германии после поражения во Второй Мировой войне.
В Кремле предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
Премьер Испании назвал условие отмены санкций ЕС против России
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Новые санкции Евросоюза против России будут оставаться в силе до тех пор, пока РФ «не уйдет» с Украины, заявил председатель правительства Испании Педро Санчес в интервью телекомпании Television Espanola.
«Все эти санкции <…> будут длиться столько, сколько будет необходимо, пока [президент России Владимир] Путин не покинет Украину», – приводит утверждение Санчеса ТАСС.
«Ошибка, которую совершил Путин – это думать, что ЕС не будет тверд и един в ответе. Возможно, мы примем больше санкций», – добавил Санчес.
Ранее стало известно, что страны Евросоюза и их партнеры по итогам состоявшейся в понедельник вечером видеоконференции лидеров Франции и других стран ЕС, США и Японии договорились о подготовке дополнительного пакета ограничительных мер против России.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран». В МИД подчеркнули, что санкционная политика Евросоюза не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы РФ без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Россия противостоит экономическому удару Запада.
В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
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ЕС ввел санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы Роснефти Игоря Сечина, бизнесмена Алишера Усманова, предпринимателя Петра Авена, миллиардера Михаила Фридмана, председателя правления и президента Транснефти Николая Токарева.
В минувшую пятницу стало известно о разработке третьего пакета санкций ЕС против России. Днем ранее страны ЕС в ходе саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз собрался ограничить доступ России к передовым полупроводниковым технологиям и запретить экспорт «уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти». Она также сообщила, что ЕС решил запретить продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям.
В прошлую среду Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать ДНР и ЛНР как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований».
Москва предупредила ЕС об ответственности за поставки оружия ВСУ
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Структуры и граждане ЕС, причастные к поставкам ВСУ летальных вооружений и горюче-смазочных материалов (ГСМ), будут нести ответственность за последствия этих действий на фоне продолжающейся спецоперации на Украине, говорится в заявлении МИД РФ о роли ЕС в событиях на Украине.
«Еэсовские граждане и структуры, причастные к поставкам ВСУ летальных вооружений и горюче-смазочных материалов, будут нести ответственность за любые последствия таких действий в условиях продолжающейся специальной военной операции. Они не могут не понимать степени опасности последствий», – приводит текст заявления ТАСС.
В министерстве подчеркнули, что принятое ЕС 27 февраля «решение о начале поставок летальных вооружений украинской военщине является саморазоблачительным». «[Оно] знаменует конец евроинтеграции как «пацифистского» проекта по примирению европейских народов после Второй мировой войны. Еэсовцы окончательно встали на сторону киевского режима, развязавшего политику геноцида в отношении части собственного населения», – подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
Это решение игнорирует все восемь критериев собственной же «общей позиции» Совета ЕС «Об определении общих правил контроля за экспортом военных технологий и оборудования» от 8 декабря 2008 года, отметили в министерстве.
На Смоленской площади также напомнили, что на протяжении многих лет Евросоюз «под маской «миротворца» щедро финансировал киевский режим, пришедший к власти в результате антиконституционного госпереворота», и «безмолвно наблюдал за истреблением населения в Донбассе, удушением русскоязычия на Украине».
«В ЕС игнорировали наши постоянные призывы обратить внимание на засилье нацистов во власти Украины, социально-экономическую блокаду и убийства мирного населения юго-востока страны. Увязав все перспективы отношений с Россией с выполнением минского «Комплекса мер», ничего не сделали, чтобы побудить Киев приступить к реализации его ключевых элементов. Одновременно давали киевским властям деньги и безвизовый режим. Продлевали под сомнительными предлогами антироссийские санкции. Участвовали в устраиваемых Киевом спектаклях, ставящих под сомнение территориальную целостность Российской Федерации», – отметили в МИД.
Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об обязанности стран ЕС поставить Украине крупнокалиберное и противотанковое оружие. Днем ранее он объявил о готовности стран ЕС поставить Украине боевые самолеты. Кроме того, в воскресенье глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о готовности Берлина начать поставки оружия Украине.
Кремль предупредил, что поставка оружия на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, а в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия.
Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, поставки ФРГ вооружений на Украину заставляют задуматься, насколько был завершен процесс денацификации в самой Германии после поражения во Второй Мировой войне.
В Кремле предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
Париж отреагировал на решение Путина об особом режиме сил сдерживания
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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал бесполезным, несоразмерным и ведущим к эскалации решение президента России Владимира Путина об изменении уровня готовности сил сдерживания.
Выступая в эфире телеканала BFM, французский министр выступил с утверждением, что президент России Владимир Путин «уже озвучивал такую угрозу 24 февраля, когда только началась военная операция». «И эта угроза вновь повторяется. Она бесполезна, непропорциональна и рискует обернуться эскалацией. Она идет вразрез со взятыми на себя Россией в начале 2022 года обязательствами по снижению крупных стратегических рисков», – приводит мнение министра иностранных дел Франции ТАСС.
Ранее Ле Дриан в эфире телеканала «Тэ-эф-1» 24 февраля утверждал, что Россия, начав специальную военную операцию, нарушила международное право. В этом контексте он напомнил, что НАТО является ядерным альянсом, учитывая силы сдерживания США, Франции и Великобритании. Позже, комментируя эти слова, глава французской дипломатии заметил, что это лишь ответ на аналогичные заявления со стороны Москвы.
В минувшее воскресенье президент России Владимир Путин приказал Минобороны России перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Днем позже глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему ВС России, что «Ядерная триада» России переведена в особый режим боевого дежурства. В Кремле подчеркнули, что приказ верховного главнокомандующего о переводе сил стратегического сдерживания в особый режим боевого дежурства не может иметь двойного прочтения.
Ранее глава МИД Франции ответил на вопрос о войне Евросоюза с Россией.
Напомним, Москва предупредила, что структуры и граждане ЕС, причастные к поставкам ВСУ летальных вооружений и горюче-смазочных материалов (ГСМ), будут нести ответственность за последствия этих действий на фоне продолжающейся спецоперации на Украине.
Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об обязанности стран ЕС поставить Украине крупнокалиберное и противотанковое оружие. Днем ранее он объявил о готовности стран ЕС поставить Украине боевые самолеты. Кроме того, в воскресенье глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о готовности Берлина начать поставки оружия Украине.
Кремль предупредил, что поставка оружия на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, а в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия.
Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, поставки ФРГ вооружений на Украину заставляют задуматься, насколько был завершен процесс денацификации в самой Германии после поражения во Второй Мировой войне.
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Минобороны: Ударам ВКС России подверглись шесть колонн украинской бронетехники
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Российские Воздушно-космические силы уничтожили в ходе спецоперации шесть колонн бронетехники Украины, с начала операции подбито более 300 украинских танков, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Оперативно тактической авиацией ВКС России поражено шесть колонн бронетехники украинских вооруженных сил», – цитирует его РИА «Новости».
Генерал добавил, что с начала операции «уничтожено 311 танков и других боевых бронированных машин, 42 самолета и вертолета (в том числе на земле), 51 реактивная система залпового огня, 147 орудий полевой артиллерии и минометов, 263 единицы специальной военной автомобильной техники».
Российские силы с начала операции поразили 1146 объектов военной инфраструктуры Украины, среди них 31 пункт управления и узел связи, 81 комплекс ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 75 радиолокационных станций.
За последние сутки добровольно сложили оружие еще 110 украинских военных, сообщает министерство, добавил Конашенков.
Отмечается, что подразделения вооруженных сил ДНР продвинулись за сутки на 16 км и овладели населенным пунктом Заможное.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.