В ООН попросили прекратить нападки на россиян за рубежом из-за ситуации на Украине

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека просит перестать набрасываться на россиян, которые оказались за границей, из-за происходящего сейчас вокруг Украины, заявила на брифинге официальный представитель УВКПЧ ООН Элизабет Тросселл.

«Мы можем сказать, что никто не должен подвергаться нападкам из-за своей национальности. И мы говорим, и ООН тоже, что то, что сейчас происходит на Украине, ставит под удар бесчисленное количество мирных граждан», – приводит ее слова РИА «Новости».

Тросселл призвала страны, на территории которых происходят подобные случаи, сделать все необходимое, чтобы травля из-за национальности прекратилась.

Она почеркнула, что последствия конфликта – это резкое осуждение и дискриминация по отношению к некоторым людям, при чем часто несправедливая.

«И мы жестко выступаем против этого и призываем остановиться», – подчеркнула она.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины.

В Минобороны добавили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, а лишь высокоточные по военной инфраструктуре.