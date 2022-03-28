«Единая Россия» предложила новые меры поддержки российских граждан за рубежом

«Единая Россия» предложила меры поддержки российских граждан и соотечественников, которые проживают за пределам России, которые касаются в том числе системной правозащиты в условиях беспрецедентной бытовой русофобии.

Обсуждение велось на комиссии Генсовета «Единой России» по международному сотрудничеству под председательством главы комиссии, министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Как сообщил Лавров, все факты нарушения прав российских граждан и соотечественников незамедлительно отрабатываются, информация направляется в консульства стран, откуда поступают жалобы. Анализ поступивших обращений будет использован для организации системной правозащитной работы, сообщается на сайте партии.

«В фокусе нашего внимания – выработка комплекса мер, включая их законодательное обеспечение. Мер ответа на недружественные действия США и их сателлитов. К ним относятся прежде всего нелегитимные санкции, а также все решения, которые ущемляют права российских граждан и юридических лиц», – сказал глава партийной комиссии.

Он напомнил, что 15 марта вступили в силу поправки в федеральный закон о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод российских граждан. Дополнительно разрабатывается проект указа президента об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями ряда иностранных государств.

Лавров рассказал также, что широкие возможности для совершенствования механизмов государственного стимулирования переселения в России открывает новая редакция закона о гражданстве. Она устанавливает более 20 категорий льготников, которые имеют право на оформление российского гражданства в упрощенном порядке.

«Кроме того, ведется работа по закреплению режима благоприятствования для ряда категорий соотечественников на уровне миграционных правил, определяющих льготный порядок получения права на проживание в нашей стране», – сообщил Лавров.

Также речь шла о поддержке иностранных граждан, которые находятся в России. На иностранных студентов, которые учатся в российских вузах, «Единая Россия» предложила распространить действие «Пушкинской карты». Эту меру поддержки смогут получить чуть более 30 тыс. человек.

«В сегодняшних условиях, когда Западом объявлена беспрецедентная война не только нашей экономике и политике, но и всей русской культуре, вносимое предложение мне представляется особенно значимым и показательным. Они блокируют нашу культуру, они пытаются исключать имена классиков литературы, музыки, изобразительного искусства, а мы, напротив, тех иностранцев, что учатся сегодня у нас, приобщаем к нашей культуре, погружаем их в то, что близко нам всем», – подчеркнул глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Помимо этого, был затронут вопрос консолидации различных структур для сохранения исторической правды и традиционных семейных ценностей.

Россия могла бы выступить площадкой для достижения этой цели, считает глава комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Она предложила создать профильную рабочую группу на базе возглавляемой ей партийной комиссии и комиссии по международному сотрудничеству.

«Сегодня состоялся очередной экспертный совет партии, который поддержал создание Совета по защите прав детей на территории СНГ. Объединились все представители государств СНГ. Лейтмотивом этой поддержки стала необходимость объединиться для сохранения традиционных семейных ценностей. И этот запрос не только России, но и всех стран-государств СНГ. Россия может выступить площадкой для консолидации консервативного общества», – подчеркнула она.