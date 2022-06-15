Растление не должно быть выгодным

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Канада нанесла болезненный удар по «Северному потоку»

Газовое сотрудничество Германии и России оказалось под угрозой Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Поставки газа из России в Европу до сих пор не подпадали под санкции – это слишком чувствительно для обеих сторон. Неожиданный удар был нанесен Канадой: ее санкции сделали невозможным ремонт оборудования для «Северного потока – 1». Появились реальные риски, что газопровод могут полностью остановить уже в ближайшее время. Парадоксально, но такой сценарий может дать шанс заработать «Северному потоку – 2». Подробности...
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У британских наемников в ДНР хороший шанс выжить

Все трое осужденных не ожидали столь сурового приговора и уже подали апелляцию Владимир Гердо/ТАСС
Смертный приговор для британских наемников в ДНР стал шоком для Лондона, где пока не могут определиться с тактикой. Одни чиновники заверяют, что для переговоров будут использованы «все каналы», другие называют процесс «цирком». В любом случае шансы на спасение своих граждан у британского правительства хорошие, и вот почему. Подробности...
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Последней надеждой ВСУ стали «семерки» из США и польские «крабы»

Западные кураторы уже наладили поставку на Украину американских гаубиц M777 Global Look Press/Keystone Press Agency
Украинское руководство в Киеве и в прифронтовых районах жалуется западным кураторам на недостаток дальнобойной артиллерии как едва ли не главную причину поражений ВСУ. Здесь есть элемент лукавства – передача крупнокалиберных орудий и муштра персонала идут полным ходом. Но Украина просит уже не меньше тысячи гаубиц. Если она их получит, станут ли они серьезной помехой для спецоперации? Подробности...
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Как России «перепрошить» массовое сознание украинцев

Украинцы верят самым невероятным заявлениям киевской пропаганды Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
«Оккупанты сами же обстреливают Донецк», чтобы обвинить в этом украинских военных. С таким абсурдным утверждением выступает официальный Киев, а украинская аудитория верит подобным мифам. Есть ли у России способы донести до украинцев правдивую точку зрения о происходящем, на каком языке это надо делать и когда – после завершения спецоперации или уже сейчас?  Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Растление не должно быть выгодным

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
За ЛГБТ-идеологией стоят огромные деньги и политическое влияние. Если им ничего не противопоставить, то мы достаточно скоро столкнемся с тем, с чем уже столкнулись консерваторы в западных странах — их страны уходят у них из-под ног, и уже поздно с этим что-то делать. Подробности...

Запад сделал из Украины террористическое государство

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
И никто из сторонников принципа невмешательства во внутренние дела Украины не задался вопросом: а кому нужна такая Украина, преступившая все человеческие законы? Может, без такой Украины мир был бы лучше? Подробности...
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Нам есть о чем говорить с Меланшоном

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Успех Жан-Люка Меланшона на парламентских выборах – это интересно. Во Франции почему-то всегда сочувствуешь левым. Les liberales a la lanterne! – по-нашему это «Либералов на фонари!», видоизмененный лозунг Французской революции – тогда на фонарях болтались аристократы, но времена меняются. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Гавайи должны были стать русскими

Западные СМИ прозрели насчет Украины

Охота на самых влиятельных людей США

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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как должны поступить власти ДНР с приговоренными к смертной казни иностранными наемниками?
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После ухода из России европейских, американских и японских автопроизводителей вы склоняетесь к покупке какого автомобиля?
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    Сергей Худиев

    Растление не должно быть выгодным

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		15 июня 2022, 09:10

    Законодательное собрание Севастополя внесло в Госдуму предложение о штрафах за ЛГБТ-пропаганду в целом, а не только среди несовершеннолетних, как это было раньше. Юридические лица – например, издательства – могут быть оштрафованы на сумму до десяти миллионов рублей или получить 90-дневную приостановку своей деятельности. Предполагается запретить «формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений».

    Что именно окажется под угрозой штрафов? Например, издания вроде вышедшей недавно книги «Лето в пионерском галстуке», где расписываются отношения между пионером и вожатым. Не все понимают необходимость таких мер, и поэтому нам стоит напомнить, почему они нужны. ЛГБТ-идеология имеет явно разрушительные последствия сразу на нескольких уровнях.

    На уровне физического здоровья гомосексуальный образ жизни связан с катастрофически высоким уровнем заражаемости болезнями, передаваемыми половым путем. Мужчины-гомосексуалисты заражаются ВИЧ в десятки раз (именно в десятки раз, а не на десятки процентов) чаще, чем население в целом, и отличаются другими проблемами со здоровьем. С конца 1970-х годов, когда мир впервые столкнулся со СПИДом, предпринимались настойчивые попытки как-то снизить число заражений: в частности, широко продвигалось использование презервативов – но это не решило проблему. Реклама гомосексуального образа жизни в этом отношении аналогична рекламе курения или пьянства – это тоже образ жизни, связанный с несомненно установленными рисками для здоровья.

    На уровне психологического здоровья ЛГБТ-пропаганда и сформированная ей мода провоцирует нарушения полового влечения и идентификации в юношах и девушках, которые иначе выросли бы вполне здоровыми. Тезис, который в свое время сыграл определяющую роль в продвижении ЛГБТ-идеологии – что гомосексуализм, как и трансгендеризм, являются врожденными состояниями, которые не могут быть навязаны извне пропагандой, модой или воспитанием – в наше время уже продемонстрировал свою ложность за пределами всяких разумных сомнений.

    Продолжавшиеся многие десятилетия поиски «гей-гена» завершились признанием, что такого гена не существует. Статистика показывает, что число людей, идентифицирующих себя как ЛГБТ, в странах, охваченных влиянием этой идеологии, растет – причем такой эффект невозможно объяснить тем, что люди просто делаются более открытыми в отношении своих предпочтений. Если бы это было так, то мы бы наблюдали примерно одинаковый рост во всех возрастных группах – но в реальности именно молодежь, которая сформировалась в годы владычества ЛГБТ-пропаганды, проявляет более высокую склонность идентифицировать себя таким образом.

    Фото: Ведомости/ТАСС

    Это бросается в глаза в случае с особенно тяжелым расстройством – трансгендеризмом, когда юноша (или, гораздо чаще, девушка) относит себя к противоположному полу и тяготится своим «неправильным» телом. Согласно официальной шведской статистике, число девушек-подростков, «отождествляющих себя как юноши», выросло с 2008 по 2018 год на 1500%. (Это не опечатка; именно в пятнадцать раз). Это невозможно объяснить врожденностью – зато показывает разрушительное влияние пропаганды. Пропаганды, которую нам не следует допускать в нашей стране.

    ЛГБТ-идеология оказывается разрушительной и на уровне прав и свобод граждан – как мы это уже хорошо видим на примере стран, где она утвердилась в качестве государственной. В Великобритании, например, уголовников-мужчин, в том числе насильников, помещают в женские тюрьмы на том основании, что догадливые преступники «идентифицируют себя как женщины». Протесты заключенных-женщин, которые не хотят быть запертыми в одной камере с насильником, были отклонены британской юстицией.

    Вопиющая нелепость подобных случаев побуждает предположить, что мы имеем дело с грубыми и фантастическими фейками – но, увы, это происходит на самом деле. Хотим ли мы такого у себя в стране? Если нет, то нам стоит поставить заграждение на пути этой идеологии как можно раньше. Важно отметить и то, что ЛГБТ-идеология не является чем-то случайным, стихийным или дикорастущим. Она (как и в свое время другие идеологии) является инструментом влияния и господства, а приверженность ей – знаком лояльности определенным центрам власти.

    Внутри самого западного мира обвинения в «гомофобии» и «трансфобии» давно уже сделались эффективным инструментом подавления оппонентов и сворачивания тех самых свобод, которые западный мир объявлял фундаментальными для своей идентичности. Эта же идеология является инструментом идеологической экспансии по всему миру – правительства западных стран и глобалистские структуры прилагают огромные усилия, часто себе в ущерб, для ее продвижения. Вывешивание радужных флагов на посольствах США, в том числе в исламских странах и в Ватикане, где они явно не помогают решению, собственно, дипломатических задач, указывает на то, что на идеологии они не экономят.

    За ЛГБТ-идеологией стоят огромные деньги и политическое влияние. Если им ничего не противопоставить, то мы достаточно скоро столкнемся с тем, с чем уже столкнулись консерваторы в западных странах – их страны уходят у них из-под ног, и уже поздно с этим что-то делать. Как сказал английский писатель Г.К. Честертон: «Поздно кричать, когда вас уже ранили – особенно, когда ранили вас смертельно».

    Меры стоит принимать уже сейчас – и поэтому инициатива Законодательного собрания Севастополя заслуживает всемерной поддержки. Растление, по крайней мере, не должно быть выгодным.

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