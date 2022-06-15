Растление не должно быть выгодным

Законодательное собрание Севастополя внесло в Госдуму предложение о штрафах за ЛГБТ-пропаганду в целом, а не только среди несовершеннолетних, как это было раньше. Юридические лица – например, издательства – могут быть оштрафованы на сумму до десяти миллионов рублей или получить 90-дневную приостановку своей деятельности. Предполагается запретить «формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений».

Что именно окажется под угрозой штрафов? Например, издания вроде вышедшей недавно книги «Лето в пионерском галстуке», где расписываются отношения между пионером и вожатым. Не все понимают необходимость таких мер, и поэтому нам стоит напомнить, почему они нужны. ЛГБТ-идеология имеет явно разрушительные последствия сразу на нескольких уровнях.

На уровне физического здоровья гомосексуальный образ жизни связан с катастрофически высоким уровнем заражаемости болезнями, передаваемыми половым путем. Мужчины-гомосексуалисты заражаются ВИЧ в десятки раз (именно в десятки раз, а не на десятки процентов) чаще, чем население в целом, и отличаются другими проблемами со здоровьем. С конца 1970-х годов, когда мир впервые столкнулся со СПИДом, предпринимались настойчивые попытки как-то снизить число заражений: в частности, широко продвигалось использование презервативов – но это не решило проблему. Реклама гомосексуального образа жизни в этом отношении аналогична рекламе курения или пьянства – это тоже образ жизни, связанный с несомненно установленными рисками для здоровья.

На уровне психологического здоровья ЛГБТ-пропаганда и сформированная ей мода провоцирует нарушения полового влечения и идентификации в юношах и девушках, которые иначе выросли бы вполне здоровыми. Тезис, который в свое время сыграл определяющую роль в продвижении ЛГБТ-идеологии – что гомосексуализм, как и трансгендеризм, являются врожденными состояниями, которые не могут быть навязаны извне пропагандой, модой или воспитанием – в наше время уже продемонстрировал свою ложность за пределами всяких разумных сомнений.

Продолжавшиеся многие десятилетия поиски «гей-гена» завершились признанием, что такого гена не существует. Статистика показывает, что число людей, идентифицирующих себя как ЛГБТ, в странах, охваченных влиянием этой идеологии, растет – причем такой эффект невозможно объяснить тем, что люди просто делаются более открытыми в отношении своих предпочтений. Если бы это было так, то мы бы наблюдали примерно одинаковый рост во всех возрастных группах – но в реальности именно молодежь, которая сформировалась в годы владычества ЛГБТ-пропаганды, проявляет более высокую склонность идентифицировать себя таким образом.

Это бросается в глаза в случае с особенно тяжелым расстройством – трансгендеризмом, когда юноша (или, гораздо чаще, девушка) относит себя к противоположному полу и тяготится своим «неправильным» телом. Согласно официальной шведской статистике, число девушек-подростков, «отождествляющих себя как юноши», выросло с 2008 по 2018 год на 1500%. (Это не опечатка; именно в пятнадцать раз). Это невозможно объяснить врожденностью – зато показывает разрушительное влияние пропаганды. Пропаганды, которую нам не следует допускать в нашей стране.

ЛГБТ-идеология оказывается разрушительной и на уровне прав и свобод граждан – как мы это уже хорошо видим на примере стран, где она утвердилась в качестве государственной. В Великобритании, например, уголовников-мужчин, в том числе насильников, помещают в женские тюрьмы на том основании, что догадливые преступники «идентифицируют себя как женщины». Протесты заключенных-женщин, которые не хотят быть запертыми в одной камере с насильником, были отклонены британской юстицией.

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Вопиющая нелепость подобных случаев побуждает предположить, что мы имеем дело с грубыми и фантастическими фейками – но, увы, это происходит на самом деле. Хотим ли мы такого у себя в стране? Если нет, то нам стоит поставить заграждение на пути этой идеологии как можно раньше. Важно отметить и то, что ЛГБТ-идеология не является чем-то случайным, стихийным или дикорастущим. Она (как и в свое время другие идеологии) является инструментом влияния и господства, а приверженность ей – знаком лояльности определенным центрам власти.

Внутри самого западного мира обвинения в «гомофобии» и «трансфобии» давно уже сделались эффективным инструментом подавления оппонентов и сворачивания тех самых свобод, которые западный мир объявлял фундаментальными для своей идентичности. Эта же идеология является инструментом идеологической экспансии по всему миру – правительства западных стран и глобалистские структуры прилагают огромные усилия, часто себе в ущерб, для ее продвижения. Вывешивание радужных флагов на посольствах США, в том числе в исламских странах и в Ватикане, где они явно не помогают решению, собственно, дипломатических задач, указывает на то, что на идеологии они не экономят.

За ЛГБТ-идеологией стоят огромные деньги и политическое влияние. Если им ничего не противопоставить, то мы достаточно скоро столкнемся с тем, с чем уже столкнулись консерваторы в западных странах – их страны уходят у них из-под ног, и уже поздно с этим что-то делать. Как сказал английский писатель Г.К. Честертон: «Поздно кричать, когда вас уже ранили – особенно, когда ранили вас смертельно».

Меры стоит принимать уже сейчас – и поэтому инициатива Законодательного собрания Севастополя заслуживает всемерной поддержки. Растление, по крайней мере, не должно быть выгодным.