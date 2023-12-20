США начинают новую безнадежную войну

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Соединенные Штаты начали операцию «Страж процветания». Ее целью является борьба против йеменского движения «Ансар Аллах» (которых обычно называют просто хуситами), которое контролирует Северный Йемен. Действия хуситов, по словам министра обороны США Ллойда Остина, «угрожают свободному потоку торговли, подвергают опасности невинных моряков и нарушают международное право».

Дело в том, что хуситы нашли оригинальный способ наказать Израиль за его операцию в секторе Газа. Йеменцы объявили своей легальной целью все суда, которые следовали по Красному морю в израильские порты, и сумели повредить несколько из них, а одно даже захватить. При этом отнюдь не собирались останавливаться. «Мы продолжим препятствовать заходу всех судов в израильские порты до тех пор, пока в сектор Газа не будут доставлены продукты питания и лекарства, в которых так нуждается наш народ», – заявили представители движения.

«Хуситы стали единственной силой, которая не на словах, а на деле демонстрирует свое неприятие политики Израиля в отношении сектора Газа. И это поднимает их репутацию в глазах мусульман. Кроме того, боевые операции хуситов дают их оппонентам понять, что движение не только живо, но и сильно. А это важно в контексте продолжающихся переговоров об окончании войны в Йемене между хуситами и Саудовской Аравией», – поясняет газете ВЗГЛЯД логику хуситов политолог-арабист Леонид Исаев.

Их атаки уже привели к серьезному экономическому ущербу для Израиля. Но не только для Израиля.

Да, хуситы говорили, что они будут атаковать только суда, идущие в порты еврейского государства. Что тем, кто идет в другие порты, не будет причиняться никакого вреда. Однако четыре из пяти крупнейших компаний, осуществляющих морские контейнерные перевозки (Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM Group и Evergreen) временно приостановили перевозки по всему Красному морю. То есть также в порты Египта, Иордании, Судана и Саудовской Аравии. Компания British Petroleum присоединилась к отказу от судоходства в регионе. Учитывая, что через Красное море и Суэцкий канал проходит значительная часть мировых торговых потоков (в частности, морской путь между Азией и Европой), хуситы создали угрозу для всей глобальной торговли.

Соединенные Штаты посчитали себя вправе на защиту этой торговли встать. Они созвали коалицию стран, которые должны «восстановить безопасность в Красном море и предотвратить акты агрессии со стороны хуситов». В коалицию, помимо американцев, вошли канадцы, итальянцы, британцы, французы, испанцы, голландцы, бахрейнцы и даже норвежцы с жителями Сейшельских островов.





Но смогут ли американцы и их новосозданная коалиция победить хуситов? Эксперты в этом очень сомневаются. «Эта коалиция во главе с США может значительно уменьшить количество атак со стороны хуситов, но не сможет полностью обеспечить безопасность судоходства», – поясняет газете ВЗГЛЯД политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина.

Во-первых, по причине того, что хуситы – это не новое воплощение сомалийских пиратов, от которых можно было защищать гражданские суда просто топя лодки с бандитами на борту. Это мощное, сплоченное военное движение, имеющее на вооружении ракеты, дроны и иные средства для того, чтобы топить морские цели. Причем как гражданские, так и военные.

«В Йемене уже отреагировали на это заявление. Представители хуситов сказали, что эта коалиция их нисколько не пугает. Что у них есть все необходимые возможности для того, чтобы дать адекватный ответ на любые действия, направленные против них и против Йемена. И это не просто блеф, а слова, за которыми стоит реальное понимание их ресурсов и возможностей», – говорит Леонид Исаев.

По сути, коалиционные корабли, которые будут находиться в Красном море, сами окажутся целями для йеменских ракет (о чем хуситы уже предупредили).

А проводить наземную операцию против них американцы вряд ли рискнут. «С любыми вооруженными формированиями в Йемене вообще тяжело справиться, учитывая йеменские воинственные традиции и рельеф местности», – говорит Елена Супонина.

В середине нулевых годов Саудовская Аравия, напомним, создала большую коалицию для войны с хуситами, вложила в эту войну десятки и сотни миллиардов долларов, подтянула наемников из Африки и Ближнего Востока, подключила к операции исламские террористические группировки – и все равно не смогла сломить хуситов. В результате чего сейчас вынуждена вести с ними мирные переговоры.

«Чтобы остановить хуситов, нужна новая реальная, консолидированная операция американцев, саудовцев и их союзников. Но мне эту операцию трудно представить – на фоне имеющегося кризиса на Украине и в Газе. Да и не факт, что это приведет к результату. Результат будет только в том случае, если население Северного Йемена перестанет поддерживать хуситов – а я такой сценарий не представляю», – говорит Леонид Исаев.

Во-вторых, состав коалиции получился специфическим. В нее не вошли ни страдающие от йеменских действий египтяне с иорданцами, ни лидеры региона – саудовцы. Там вообще нет ни одной страны Ближнего Востока, кроме Бахрейна. Получается, что никто из них не захотел вместе с американцами защищать свой регион, свое море и свои интересы от хуситов.

Отчасти потому, что они понимают бесперспективность такой затеи. Отчасти потому, что боятся ответной реакции хуситов. Отчасти потому, что выступить против хуситов означало бы и в данном конкретном случае выступить против их требований по деблокаде сектора Газы. А значит, против палестинского дела как такового, на что ни одна арабская страна не готова. Не готово даже официальное руководство Йемена, которое не поддержало военную операцию США против хуситов (с которыми это руководство, вообще-то, находится в состоянии войны)

Однако скепсис ближневосточных игроков определяется еще одним моментом. Все они понимают, что реальным мотивом американцев является не столько борьба с хуситами, сколько попытка организовать войну с Ираном (чьим союзником и считаются хуситы).

Вашингтон, собственно, это не особо скрывает – американцы уже возложили на Тегеран вину за дестабилизацию ситуации в Красном море. «Поддержка Ираном атак хуситов на торговые суда должна прекратиться», – заявляет Ллойд Остин. И если условно 10 лет назад Саудовская Аравия, возможно, поддержала бы идею создания подобной антииранской коалиции, то сейчас ситуация изменилась.

Поддержка американцами израильтян, а иранцами палестинцев сделала любое сотрудничество с США против Ирана крайне токсичным для арабских стран. Кроме того, Саудовская Аравия сейчас находится в непростом, но жизненно важном для королевства процессе нормализации отношений с Ираном, запущенном при посредничестве китайцев. И не собирается срывать этот процесс атакой на иранских прокси.

«Самое опасное в том, что действия американской коалиции могут серьезно подорвать наметившееся улучшение отношений между КСА и Ираном. США снова вносят раздор в регион. В отличие от того же Китая, который сделал ставку на примирение между различными силами и государствами. По сути, действия США снова ставят нас перед опасностью большой войны на Ближнем Востоке», – считает Елена Супонина.

И эта война не нужна никому. Кроме, конечно, Соединенных Штатов с их западными союзниками и Израиля.