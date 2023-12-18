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    В истории с «прослушкой Залужного» есть несколько странностей
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    Участников беспорядков на рынке «Садовод» решили выдворить из страны
    Писателя Акунина внесли в реестр террористов и экстремистов
    ВСУ рассказали о действиях в условиях нехватки боеприпасов
    Залужный раскрыл подробности обнаружения прослушки в своем кабинете
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Цинизм Вашингтона добивает то, что осталось от американского лидерства

    Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Газовый вопрос становится ключевым для выживания политической элиты ФРГ

    Даже если воли Берлина хватит только на то, чтобы возложить ответственность за теракты на «Северных потоках» целиком на Украину (к чему сейчас все и идет), то логичным следствием должно стать полное прекращение поддержки Киева со стороны Германии, энергетической безопасности которой был нанесен серьезный урон.

    9 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Конфликт украинской элиты – путь к крушению Украины

    Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.

    11 комментариев
    18 декабря 2023, 17:38

    Эксперты объяснили желание США привлечь Норвегию к операции в Красном море

    Эксперты: Вашингтон приглашает Норвегию бороться с хуситами, чтобы смягчить недовольство арабских монархий

    Эксперты объяснили желание США привлечь Норвегию к операции в Красном море
    @ no.usembassy.gov

    Tекст: Илья Абрамов

    Вашингтон хочет защитить корабли, следующие через Красное море, от хуситов. Но единоличные действия США вызывают недовольство арабских монархий, поэтому американцы хотят смягчить их опасения, приглашая к борьбе другие страны, например, Норвегию. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Федор Лукьянов и востоковед Кирилл Семенов. Ранее США запросили помощь Норвегии по урегулированию ситуации в Красном море.

    «Ситуация в Красном море сейчас очень напряженная, так как хуситы атакуют любые суда, следующие в Израиль. Естественно Вашингтон, как союзник Тель-Авива, пытается противодействовать йеменцам. Поэтому США создают коалицию, в которую уже вошли британцы и французы. Теперь к ней, вероятно, присоединится и Норвегия», – сказал Кирилл Семенов, востоковед, эксперт Российского совета по международным делам.

    «Однако данные действия вызывают опасения региональных игроков, которые выступают против эскалации ситуации. В частности, Саудовская Аравия не хотела бы, чтобы конфликт перешел в фазу ударов по самому Йемену. Данное развитие событий может спровоцировать новые столкновения между хуситами и войсками королевства, что Эр-Рияду не нужно», – пояснил он.

    «Политически важно, чтобы безопасность в Красном море обеспечивала международная коалиция. Это важный регион с точки зрения глобальных коммуникаций, поскольку там расположен маршрут торговых судов, причем один из важнейших», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор клуба «Валдай.

    «Единоличное американское вмешательство может вызывать у стран арабских монархий отрицательную реакцию, так как их отношение к этой идее весьма неоднозначное. Недоверие к США у государств Ближнего Востока в последнее время также возросло. Вашингтон рассчитывает, что международная коалиция может смягчить их недовольство», – подчеркивает собеседник.

    «А поводы для опасений есть. Хуситы являются врагами Саудовской Аравии, да и другие монархии Ближнего Востока относятся к ним отрицательно. Вроде бы Эр-Рияд должны устраивать боевые действия против Йемена, однако королевство не заинтересовано во вмешательстве в США, так как оно может вызывать эскалацию конфликта в регионе», – резюмировал Лукьянов.

    Ранее Норвегия получила запрос от США о проведении совместной международной операции по обеспечению безопасности в Красном море, сообщает норвежское E24. Представитель МИД страны Эйвинд Вад Петерссон заявил, что просьба Вашингтона находится на рассмотрении. Также сообщается, что норвежские судовладельцы рассчитывают на участие Осло в операции в Баб-эль-Мандебском проливе.

    Пентагон рассматривает возможность нанесения ударов по военным объектам правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситы) в ответ на атаки по гражданским судам в Красном море, сообщает портал Semafor. Чиновники в администрации президента США Джо Байдена обеспокоены тем, что хуситы и хотят подорвать морскую торговлю.

    Ранее стало известно о желании США создать коалиционные силы, которые должны препятствовать нападениям йеменских хуситов на гражданские суда. Предполагается, что в акватории будет развернута «специальная модернизированная многонациональная оперативная группа».

    Напомним, хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили, что произвели два ракетных удара по израильским контейнеровозам Alanya и PALATIUM III, об этом сообщил официальный представитель организации Яхья Сариа. Ранее хуситы атаковали с помощью противокорабельной ракеты норвежское судно Strinda, которое направлялось в Израиль с партией нефти.

    Кроме того, в понедельник стало известно о том, что BP приостанавливает поставки нефти на танкерах через Красное море из-за участившихся атак хуситов, сообщает Bloomberg.

    Ранее о прекращении поставок через Красное море заявили и другие крупные перевозчики, в числе которых мировой лидер по контейнерным перевозкам Maersk, передает «Коммерсант». Такое решение компания приняла после того, как на прошлой неделе в сторону одного из контейнеровозов, Maersk Gibraltar, следовавшего из оманского порта Салала в Джидду (Саудовская Аравия) и проходившего у берегов Йемена, была выпущена ракета.

    18 декабря 2023, 01:43
    Американский разведчик назвал пугающие цифры потерь ВСУ

    Экс-разведчик Риттер: Потери мобилизованных ВСУ достигают 90 процентов

    Американский разведчик назвал пугающие цифры потерь ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ теряют до 90 % мобилизованных из-за некомпетентности Киева, а также НАТО, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью блогеру Дэнни Хайфону.

    Риттер сослался на данные комиссара Полтавы, согласно которым 80-90% мобилизованных не возвращаются с поля боя. Бывший разведчик обвинил НАТО в гибели огромного числа украинцев и призвал руководство вооруженных сил США уволить за некомпетентность, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ теряют в Крынках на левом берегу Днепра не просто военных, а элиту, штурмовые отряды, что глупо и безответственно со стороны Киева.

    Коментарии (27)
    17 декабря 2023, 19:20
    Военный эксперт назвал причины новых атак украинских ДРГ на Белгородскую область

    Военный эксперт Леонков: Повторяя одни и те же атаки, ВСУ пытаются усыпить бдительность российской армии

    Военный эксперт назвал причины новых атак украинских ДРГ на Белгородскую область
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Алёна Задорожная

    Если посмотреть на действия противника, станет понятно, что он из раза в раз повторяет одни и те же действия – налеты БПЛА или вылазки ДРГ. Они призваны усыпить бдительность российских военных. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно, что село Теребрено Белгородской области находится под обстрелом со стороны ВСУ.

    «У офиса Зеленского сейчас нет ничего, что можно было бы представить мировой общественности в качестве «перемоги». Именно поэтому ВСУ из раза в раз пытаются запускать десятки беспилотников по нашим территориям, отправляют ДРГ», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «И если первые вылазки и налеты приносили противнику некие успехи, то сейчас российское военное руководство сделало все выводы и укрепило оборону страны. Поэтому каждое такое нападение заведомо является провальным», – добавляет собеседник.

    По словам аналитика, ВСУ в некотором роде пытаются действовать в расчете на удачу. Если атака пройдет успешно, ее можно будет презентовать Западу, считает эксперт.

    «Также я допускаю, что противник из раза в раз повторяет одни и те же налеты в надежде на то, что они смогут усыпить нашу бдительность. Так, первые полеты БПЛА пугали россиян, сейчас же все относятся к ним относительно спокойно. Аналогично и с диверсантами», – рассуждает спикер.

    «Но как только мы потеряем бдительность, ВСУ могут придумать что-то новое – то, что еще не использовали. И на фоне этого нам просто нельзя расслабляться. Необходимо пристально следить за действиями противника и прикладывать все необходимые усилия для защиты страны», – заключил Леонков.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Теребрено Краснояружского района находится под обстрелом украинских военных.

    В своем Telegram-канале он написал, что на границе села «идет стрелковый бой с противником». Он подчеркнул, что все профильные ведомства держат ситуацию на контроле/

    Позднее Гладков написал, что по предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет. «Есть разрушения: поврежден один частный жилой дом и беседка. В светлое время суток подомовой обход будет продолжен. Также повреждены линии электро- и газоснабжения. Аварийные службы приступили к ликвидации последствий», – указал он.

    Напомним, неделей ранее Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли семь приграничных муниципалитетов Белгородской области.

    Коментарии (19)
    18 декабря 2023, 08:30
    Вынесен приговор группе пытавшихся избежать отправки на СВО военнослужащих
    Вынесен приговор группе пытавшихся избежать отправки на СВО военнослужащих
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Волгоградский гарнизонный суд вынес приговор пяти военнослужащим Южного военного округа, давшим взятки, чтобы избежать повторной отправки в зону спецоперации.

    Один из военнослужащих получил три года условно и штраф в размере 500 тыс. рублей, еще два человека получили штрафы по 750 тыс. и 150 тыс. рублей. И четвертый фигурант, который просил вернуть деньги за неотправку, так как его и так не отправляли на СВО, был оштрафован на 100 тыс. рублей, сообщает «Коммерсант».

    Все они обвинялись в даче взятки должностному лицу за заведомо незаконные действия. Комбат, который пошел на сотрудничество со следствием, признался, что предложил ряду военных уклониться от СВО за деньги.

    Напомним, ранее военного на Сахалине наказали за отказ уезжать в зону СВО.

    Коментарии (24)
    18 декабря 2023, 08:59
    Польские СМИ сравнили армии России и Украины

    Mysl Polska: ВС России превосходят украинскую армию

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВС России превосходят украинскую армию и продолжают успешно развиваться, заявил обозреватель Mysl Polska Кшиштоф Подгурский.

    По его словам, российская военная промышленность поставляет массу новой, а также отремонтированной и модернизированной техники, а мобилизованные резервисты прошли нужную подготовку, передает РИА «Новости».

    Говоря об Украине, он заявил, что Киев почти исчерпал свои мобилизационные ресурсы из-за больших потерь.

    Ранее немецкий эксперт по вопросам безопасности Нико Лангепланах заявил, что Киев планирует отправить войска на новое контрнаступление в следующем году.

    Коментарии (13)
    18 декабря 2023, 11:33
    Вице-премьер Грузии назвал Россию «врагом»
    Вице-премьер Грузии назвал Россию «врагом»
    @ Fabian Sommer/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили назвал Россию «врагом» и «оккупантом», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На комитетских слушаниях в парламенте заместитель председателя правительства Грузии заявил, что «никакого тайного диалога с Россией Грузия не проводит».

    «Да, Россия – оккупант, да, Россия – враг, да, Россия – преступник и по отношению к России мы не пойдем ни на какие компромиссы», – заявил он.

    Леван Давиташвили подчеркнул, что за время пребывания во власти «Грузинской мечты» с 2012 года «никаких уступок России сделано не было».

    При этом он отметил, что диалог с Россией ведется по тем направлениям, которые отвечают интересам Грузии.

    После войны-2008 Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией, сохранив экономические и гуманитарные.

    Коментарии (41)
    17 декабря 2023, 23:47
    Прослушивающие устройства нашли у Залужного и его сотрудников

    Украинские СМИ сообщили об обнаружении прослушивающих устройств у сотрудников Залужного

    Прослушивающие устройства нашли у Залужного и его сотрудников
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Служба безопасности Украины подтвердила обнаружение прослушивающего устройства у главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, но украинские СМИ сообщили, что найдены «прослушки» и у его сотрудников.

    Источники «Украинской правды» сообщили, что устройства для прослушивания нашли и у сотрудников Залужного, передает РИА «Новости».

    Между тем, СБУ подтвердила обнаружение «прослушки» в одном из помещений, которое мог использовать главком ВСУ для работы, по данному факту заведено уголовное дело.

    Ранее сообщалось, что в кабинете Залужного обнаружили прослушивающие устройства, изготовленные из элементов неустановленного образца.

    Коментарии (14)
    18 декабря 2023, 09:09
    Глава МВФ сказала, сколько продержится Украина без помощи Запада

    Глава МВФ Георгиева сказала, сколько продержится Украина без помощи Запада

    Глава МВФ сказала, сколько продержится Украина без помощи Запада
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украина продержится несколько месяцев без финансовой помощи Запада, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева изданию Financial Times.

    По ее словам, Киев выдержит лишь краткосрочный дефицит финансирования, передает РИА «Новости».

    Георгиева призвала страны Запада «срочно предоставить десятки миллиардов долларов» Киеву, чтобы избежать угрозы экономике страны. Она отметила, что иначе власти страны могут прибегнуть к «такой дестабилизирующей политике, как печатание денег».

    Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что МВФ выделил Киеву около 900 млн долларов.

    Коментарии (18)
    18 декабря 2023, 14:20
    Залужный раскрыл подробности обнаружения прослушки в своем кабинете

    Главком ВСУ Валерий Залужный раскрыл подробности обнаружения прослушивающего устройства в своем кабинете

    Залужный раскрыл подробности обнаружения прослушки в своем кабинете
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что прослушивающее устройство нашли в кабинете, в котором он планировал начать работу в понедельник.

    «Скажу вам так: это то помещение, которое я должен использовать сегодня. В нем вчера в ходе проверки нашли (прослушивающее устройство)», – приводит слова Залужного РИА «Новости».

    Главком ВСУ подчеркнул, что речь идет о кабинете, в котором он уже давно не работал.

    Ранее сообщалось, что прослушивающие устройства «неустановленного образца» были обнаружены в кабинете Залужного. Кроме того, прослушка была установлена и в кабинете личного помощника Залужного Константина Бушуева.

    Коментарии (7)
    17 декабря 2023, 21:02
    Стало известно, сколько западные компании потеряли денег после ухода из России

    Tекст: Ольга Иванова

    Западные компании, объявившие об уходе из России после 24 февраля 2022 года, понесли убытки на сумму более 103 млрд долларов, пишет издание New York Times со ссылкой на анализ финансовых данных.

    При этом издание отмечает, что руководство России сумело обернуть уход компаний в свою пользу, «продиктовав» свои условия для ухода компаний. Кроме того, в публикации говорится, что устойчивость российской экономики «позволила вести длительную игру», передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на давление со стороны западных политиков, в России с марта прошлого года выросло количество иностранных бизнес-структур.

    Коментарии (11)
    18 декабря 2023, 12:44
    Эксперты объяснили прослушку Залужного

    Эксперты: Залужного прослушивали люди Зеленского для сбора компромата

    Эксперты объяснили прослушку Залужного
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Илья Абрамов

    Противостояние Зеленского и Залужного набирает обороты. Теперь Зеленский при помощи прослушки кабинета главкома попытался собрать компромат на оппонента. Но тот нанес превентивный удар по офису Зеленского. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказали политолог Лариса Шеслер и военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно об обнаружении «прослушки» в кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного.

    «Судя по всему, «прослушку» в кабинете Залужного установили люди Зеленского. Последний стремится больше узнать о высказываниях генерала в свой адрес, а также в отношении западных кураторов. Любое неосторожное слово в адрес американцев или британцев может быть использовано для шантажа главкома ВСУ, который в таком случае рискует потерять поддержку из-за рубежа», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Сам факт обнаружения «прослушки» был слит в общественное пространство тоже неслучайно и силами команды Залужного. Это превентивный удар по офису Зеленского. В целом это яркая иллюстрация того, насколько остро идет «грызня» в политических и военных кругах Украины», – подчеркивает она.

    «Маляр же, делая удивленный вид и утверждая, что ничего нового при прослушке Залужного услышать не удалось бы, пытается «натянуть сову на глобус». Генерал владеет как государственными, так и личными тайнами, доступными единицам. И риск того, что он озвучит эти мысли вслух – немалый», – акцентирует эксперт.

    «Для страны, находящейся под иностранным влиянием, какой является Украина, факт прослушки высших военных и политических чинов – нормальное явление. Зарубежные покровители должны знать, что все местное руководство им лояльно», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Вместе с тем прослушку кабинета Залужного, скорее всего, организовали сотрудники СБУ. Местным элитам в целом свойственно следить друг за другом. А учитывая противостояние главкома и Зеленского, можно говорить о попытке последнего собрать компромат против оппонента, чтобы таким образом устранить его», – заключил Леонков.

    Ранее прослушивающие устройства обнаружили в кабинете главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного. Отмечается, что средства для считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет идентифицировать установщика.

    Позже СБУ подтвердила обнаружение «прослушки» в одном из помещений, которое мог использовать главком ВСУ для работы, по данному факту заведено уголовное дело. Кроме того, стало известно, что устройства нашли и у сотрудников генерала.

    Утечки секретной информации из военных штабов на Украине уже имели место, но ставить прослушивающие устройства в кабинет главкома ВСУ Валерия Залужного не имеет смысла, заявила экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, непонятно, кто и что хотел услышать у Залужного, потому что все осознают, что есть вероятность слежки, что всегда учитывается при общении голосом.

    Напомним, публичное обострение отношений между Владимиром Зеленским и Залужным началось в середине осени. Так, генерал опубликовал эссе в журнале The Economist, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский оспорил это мнение главкома, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

    Коментарии (3)
    18 декабря 2023, 16:40
    Активных участников беспорядков на рынке «Садовод» решили выдворить из страны

    Устроивших драку у рынка «Садовод» в Москве мигрантов приговорили к арестам и депортации

    Активных участников беспорядков на рынке «Садовод» решили выдворить из страны
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Свыше 50 участников конфликта у рынка «Садовод» в столице приговорены к административным арестам за неподчинение правоохранителям, 22 из них решили выдворить из страны, сообщили в Люблинском райсуде Москвы.

    Суд рассмотрел административные дела в отношении 73 участников драки на рынке «Садовод» 15 декабря, 51 человек признан виновным в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции, сообщили в инстанции ТАСС.

    Им назначили административный арест, еще 22 человека признаны виновными в нарушении правил въезда в Росси, либо режима пребывания (проживания) в стране. Их направили в Центр временного содержания иностранных граждан для последующего выдворения.

    Напомним, полицейские задержали 82 иностранцев, напавших на служебный автомобиль. Позже следователи установили причастность 11 мигрантов к нападению на полицейских у рынка «Садовод».

    Коментарии (27)
    18 декабря 2023, 05:11
    В США рассказали о возможной подготовке к ликвидации Зеленского

    Экс-разведчик Риттер: Западные спецслужбы могут ликвидировать Зеленского из-за его ненадобности

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны могут решить ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского из-за его ненадобности, и привести на его место другого, заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью блогеру Дэнни Хайфону.

    Риттер отметил, что у украинского лидера начиналось все хорошо, но теперь «дела идут не очень». По его словам, Зеленского могут скоро убить. Он сравнил политический путь главы Украины с телесериалом, и предположил, что на его место Запад скоро приведет кого-то другого, п «Газета.Ru».

    Бывший разведчик считает, что ЦРУ, которые писали «сценарий» к карьере Зеленского, допустили очень много ошибок. По словам Риттера, во всех СМИ было разрекламировано контрнаступление ВСУ, таким образом, считает разведчик, России рассказали, куда и какими средствами планировали наступать ВСУ.

    Ранее в США сравнили Зеленского с американским аферистом Бернардом Мэдоффом.

    Коментарии (9)
    18 декабря 2023, 15:14
    Подростки задержаны за повреждение дверей квартир родственников военкоров

    Два подростка задержаны за повреждение дверей квартир родственников военкоров в Петербурге

    Tекст: Кристина Цыцура

    Двое несовершеннолетних задержаны в Петербурге после повреждения дверей родственников военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Сейчас двое несовершеннолетних местных жителей доставлены в отдел полиции, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела за умышленное уничтожение или повреждение имущества и за хулиганство.

    Коментарии (25)
    18 декабря 2023, 13:41
    Российские войска взяли штурмом опорный пункт ВСУ в Запорожье

    Российские военные взяли штурмом опорный пункт ВСУ на Каменском направлении в Запорожской области

    Российские войска взяли штурмом опорный пункт ВСУ в Запорожье
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Российские военнослужащие взяли штурмом опорный пункт ВСУ на Каменском направлении в Запорожской области, сообщил командир стрелковой роты снайперов с позывным «Али».

    «В результате штурма на Каменском направлении в Запорожской области без единой потери нам удалось захватить стратегически важный пункт ВСУ», – сказал «Али» ТАСС.

    По его словам, за опорный пункт в последние сутки шли ожесточенные бои, ВСУ потеряли как минимум десять человек и несколько единиц различной техники.

    Ранее сообщалось, что российские средства ПВО сбили за сутки два самолета МиГ-29 и один Су-25 ВВС Украины в Донецкой народной республике и Николаевской области.


    Коментарии (2)
    18 декабря 2023, 15:29
    Молдавия решила денонсировать соглашения в рамках СНГ

    Молдавии готовит денонсацию соглашений о борьбе с терроризмом и поддержанию мира в СНГ

    Молдавия решила денонсировать соглашения в рамках СНГ
    @ Geraint Nicholas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Парламент Молдавии готовится к денонсации двух соглашений, подписанных страной в рамках СНГ – о борьбе с терроризмом и о коллективных силах по поддержанию мира в СНГ.

    «Члены Комитета по внешней политике и европейской интеграции приняли положительное заключение по проектам решений о денонсации еще двух соглашений, заключенных на платформе СНГ», – приводит ТАСС заявление молдавского парламента.

    Отмечается, что речь идет о договоре о группах военных наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира в СНГ, а также о соглашении о сотрудничестве в материально-техническом обеспечении компетентных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма.

    Агентство напоминает, что в правительстве Молдавии заявляли о планах денонсации более 100 из 282 договоров в рамках Содружества, из которых уже расторгнуты свыше 40 соглашений.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина и Молдавия не соответствуют критериям вступления в Евросоюз, поэтому решение Брюсселя начать переговоры о вступлении этих стран в ЕС – политизированное, а сам процесс может занять десятилетия.

    Коментарии (22)
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    Северный морской путь получит поддержку из космоса

    Россия завершила создание специализированной спутниковой группировки, предназначенной для получения метеоинформации из арктических областей. Вывод на орбиту второго спутника «Арктика-М» имеет значение не только для точности прогнозов погоды, но и для функционирования важнейшей транспортной артерии – Северного морского пути. Подробности

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    Румыния заставила Украину сдаться

    Румыния одержала крупную победу в споре с Украиной, который длился целых двадцать лет. Фактически Бухарест принудил Киев к капитуляции в крайне важном вопросе, касающемся свободного доступа Украины к Черному морю. О чем идет речь, какой ширмой Румыния прикрывала свои финансовые интересы и при чем тут приманка в виде начала переговоров о принятии Украины в ЕС? Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • ЦРУ готовит альтернативу России

      В ЦРУ разрабатывают создание виртуальной «Российской республики» во главе с некой «временной администрацией», которая будет ждать своего часа за пределами РФ. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на совещании с коллегами из СНГ. Чем это реально грозит России?

    • Президенту США закрыли выход из НАТО

      Вместе с оборонным бюджетом США Конгресс утвердил запрет для президента выходить из НАТО или приостанавливать членство в нем (если, конечно, сам Конгресс не разрешит). Так Вашингтон готовится к возвращению Дональда Трампа, которого очень боится. Что это меняет?

    • Урсула подавила бунт против Зеленского

      Вопреки всем ожиданиям, страны ЕС все-таки проголосовали за то, чтобы начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз. Для того Урсуле фон дер Ляйен пришлось сломать через колено Австрию, Словакию и Венгрию, премьера которой Виктора Орбана отправили за кофе, чтобы он не помешал большому делу. Что вообще происходит?

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