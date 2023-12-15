Стало известно о намерении США объявить о коалиции против хуситов

Axios сообщил о намерении США объявить о развертывании в Красном море сил коалиции против хуситов

Tекст: Антон Антонов

Как сообщается, будет развернута «специальная модернизированная многонациональная оперативная группа». Хуситам заявлено о необходимости прекратить нападения на суда в Красном море, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что с территории, подконтрольной хуситам, атаковано грузовое судно под флагом Гонконга, по нему выпустили баллистическую ракету, передает ТАСС со ссылкой на Al Masirah.

Сами хуситы сообщили, что нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по контейнеровозу Maersk Gibraltar, который якобы следовал в Израиль, «попадание было прямым». Утверждается, что судно проигнорировало требование хуситов сменить курс. Датская судоходная компания Maersk, как передает Reuters, отрицает, что по ее контейнеровозу был нанесен удар.

Болгарское национальное телевидение сообщает, что у берегов Йемена, предположительно, захвачен болгарский сухогруз под мальтийским флагом. Неясно, было ли это нападение делом рук йеменских хуситов или сомалийских пиратов.

Напомним, ряд представителей Пентагона выражали разочарование реакцией администрации президента Джо Байдена на нападения на коммерческие суда в Красном море, а также преуменьшением угрозы для американских кораблей в регионе.