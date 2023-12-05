Статья за наемничество и реальный срок по ней казахстанцу, воевавшему за Россию в рядах «Вагнера», – закономерная реакция Казахстана на то, что воспринимается государством как угроза национальной безопасности. А закономерной реакцией России будет вытащить человека, воевавшего за нашу страну, и предоставить ему российское гражданство.5 комментариев
Военные США разочаровались реакцией администрации Байдена на атаки на суда
Politico: Военные США разочаровались реакцией администрации Байдена на атаки на суда в Красном море
Ряд представителей Пентагона выразили разочарование реакцией администрации президента Джо Байдена на нападения на коммерческие суда в Красном море, а также преуменьшением угрозы для американских кораблей в регионе, сообщила газета Politico со ссылкой на источники в американском военном ведомстве.
Издание цитирует анонимный источник в Пентагоне, который заметил: трудно представить, чтобы американские суда в любой другой период находились под подобной угрозой. Он подчеркнул: если американские корабли увидят, что к ним что-то приближается, они расценят это как угрозу и собьют, передает ТАСС.
Как отмечает Politico со ссылкой на другого представителя Минобороны США, сдержанная реакция американских властей на атаки против судов в Красном море может быть вызвана желанием «избежать эскалации» в регионе, который и так уже находится на грани из-за вооруженного конфликта в секторе Газа.
Ранее Израиль сообщил о серьезном повреждении хуситами судна в Красном море.