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Израиль сообщил о серьезном повреждении хуситами судна в Красном море
Представитель ЦАХАЛ Хагари сообщил о серьезно поврежденном из-за ракетного обстрела судне в Красном море
Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) выпустило ракеты по двум судам в Красном море, одно из них серьезно повреждено, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.
Хагари сообщил, что торговые суда, которые подверглись обстрелу, «никак не связаны с Израилем». При этом одно судно «пострадало очень серьезно», оно «в критическом положении» и «может затонуть», передает ТАСС.
Хагари заявил, что действия хуситов угрожают свободе судоходства в регионе. Он назвал «немыслимыми» атаки «против гражданского населения с помощью иранского вооружения». По мнению Хагари, речь идет об «иранском вмешательстве», которое является «мировой проблемой». «Мы должны посмотреть, как мир отреагирует на это», – заявил он.
Напомним, эсминец ВМС США также подвергся атакам с помощью БПЛА и ракет, выпущенных из Йемена. Израиль направил несколько военных кораблей в Красное море с целью наблюдения за иранской активностью в регионе.