Интоксикация ложью, двойными посланиями, манипуляциями, информационным враньем дает свои естественные плоды. Люди на Западе все меньше верят своим правительствам и все больше пытаются думать самостоятельно.11 комментариев
Израиль направил военные корабли в Красное море для наблюдения за активностью Ирана
Израиль направил несколько военных кораблей в Красное море с целью наблюдения за иранской активностью в регионе, сообщает телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники.
Отмечается, что также Израиль отправил в Красное море подводную лодку, передает РИА «Новости».
Ранее эсминец ВМС США USS Carney подвергся атакам с помощью БПЛА и ракет, выпущенных из Йемена.
Напомним, представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа заявил, что хуситы будут атаковать оказавшиеся в зоне досягаемости суда Израиля, в том числе гражданские.